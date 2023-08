– Jeg føler at småviltjegerne i Norge er pålagt et regelverk det er umulig å etterleve. De er dømt til å bli lovbrytere, mener Geir Gåsland ved Kleven Jakt og Fiske AS i Hammerfest.

– Jegerne er dømt til å bli lovbrytere, mener Geir Gåsland ved Kleven jakt og fiske i Hammerfest om de nye reglene mot bruk av blyhagl som trådte i kraft 15. februar. Foto: Geir Gåsland

De rundt 78.000 registrerte småviltjegerne i Norge må i år forholde seg til et helt nytt regelverk. 15. februar i år ble det nemlig innført nye regler for bruk av blyhagl til jakt i Norge. Bakgrunnen er et forbud vedtatt i EU.

Det er nå forbudt å både skyte med, samt bære med seg, blyhagl mindre enn 100 meter fra EUs definisjon av våtmark. Dette gjelder både for jakt og på skytebaner.

I områder uten våtmark er det fremdeles lov til å bruke blyhagl. Riktignok kun hvis du får patronene frem uten å passere våtmark.

– Blyhagl er i dag det beste alternativet vi har for human småviltjakt. Stålhagl rikosjetterer og er til fare for mennesker og hunder. Jeg har selv vært på jakt hvor en hund ble skadeskutt av en rikosjett. Dessuten har stålhagl lavere anslagsverdi. Dette kan føre til økt skadeskyting av fugl, mener Gåsland.

– Finnes det andre alternativer enn stål?

– Det finnes alternativer, men ikke som har nøyaktig de samme egenskapene som bly. Vi har bestilt, men ikke fått dette inn ennå. Det er forsinkelser i ammunisjonsproduksjonen på grunn av krigen i Ukraina, sier han.

Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF) har laget en oversikt over alternativer til blyhagl. Denne sier ikke noe om leveringstid eller pris.

– Har begynt i feil ende

EUs forbud mot å bruke mot bly i haglpatroner er vedtatt med det som mål å forhindre blyforgiftning i vilt og natur. Bly regnes som et giftig metall.

Likevel har forbudet møtt stor motstand.

I april uttalte klima- og miljøminister Romina Pourmokhtari og landsbygdminister Peter Kullgren i Sverige, ifølge jaktojegare.se, at de vil jobbe for å få stoppet totalforbudet.

Gåsland er heller ikke imponert over norske myndigheter. Han mener at de har begynt i feil ende.

– Først skulle myndighetene ha godkjent et fullgodt miljøvennlig alternativ til blyhagl. Deretter burde de ha innført et forbud mot å importere haglpatroner med bly. Bruksforbudet burde ha kommet helt til sist, mener Gåsland.

– Vanskelig å etterleve

Leder i Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) i Finnmark, Linda Heitmann, sier de vil følge regelverket. Hun synes dog på sin side at det nye regelverket er alt for vidt. Så vidt at det nærmest er umulig å etterleve.

– Det skal godt gjøres å til enhver tid holde seg 100 meter unna enhver vannpytt eller myrhull. Uavhengig om du kun skal bære med deg blyhagl eller jakte. I alle fall uten å bryte reglene. Og hvordan vil det være på vinteren? Det er vanskelig å se myrer under snø. Sånn sett kan vi si at det nye regelverket i realiteten er et totalforbud, sier hun.

Leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) i Finnmark, Linda Heitmann, mener de nye reglene er å tolke som et totalforbud. – Hvor kan du jakte, eller bære med deg blyhagl, som ikke er mindre enn 100 meter unna våtmark, spør hun. Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

NJFF-lederen mener dessuten det vil være feil å la bevisbyrden ligge hos jegerne.

– For det første er det du som jeger som må sørge for at du til enhver tid er mer enn 100 meter unna EUs definisjon av våtmark. For det andre er det jegerne selv som må bevise at blypatronene de har med seg er beregnet for jakt i områder uten våtmark – om disse finnes. Det synes vi er uheldig, sier hun.

Og hun får støtte av Gåsland.

– Statens Naturoppsyn (SNO) har fått en nærmest umulig oppgave. Hvordan kan de vite om jegeren skal jakte med bly i et godkjent område eller i våtmark, spør han.

– Totalforbud

Direktør i Statens Naturoppsyn, Morten Kjørstad, støtter Heitmann. Hennes utsagn om at de nye reglene i praksis betyr et totalforbud mot blyhagl, er korrekt, mener han.

– Også fjell har bekker og våtmark. Så vår holdning er at det i realiteten i år er forbudt å bruke blyhagl til småviltjakt. Det er også budskapet vi ønsker å sende ut til jegerne, sier Kjørstad.

Direktør i Statens Naturoppsyn (SNO), Morten Kjørstad, sier de vil følge opp det nye regelverket, som han mener er et totalforbud. – Det finnes gode alternativer til blyhagl. Bly er farlig for dyr, natur og mennesker, sier han. Foto: Geir Mogen / Geir Mogen

– Sett at det finnes jaktområder uten våtmark: Hvordan kan dere vite om jegerne skal jakte der eller ikke?

– Det kan jo bli vanskelig å håndtere. Men slik definisjonen er, så vil du nesten uansett befinne deg i nærheten av våtmark. Dessuten er det jo nå ulovlig å ha blyhagl på kroppen nærmere enn 100 meter fra våtmark. Så mitt råd er å ikke tenke på å bruke blyhagl under årets jakt, sier Kjørstad, og legger til:

– Dersom vi avdekker ulovlige forhold, kan vi anmelde forholdet. Vi har også anledning til å inndra vilt og ulovlige patroner. Vi håper og tror at regelverket er kjent for de fleste jegerne slik at vi slipper dette, sier han.

– Hva med skytebaner som befinner seg i nærheten av våtmark?

– Disse omfattes også av det nye regelverket, understreker Kjørstad.

Geir Gåsland har nå følgende bønn til nasjonale politikere.

– Jeg håper at myndighetene velger å utsette forbudet. I alle fall inntil vi har fått godkjent et fullgodt alternativ som butikkene kan få tak i, sier han.