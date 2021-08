– Det viser at det vi jobber for er viktig for svært mange. Det er jo det som er årsaken til at de stemmer på oss. De ser at ting ikke fungerer, og det gjelder i hele Finnmark, ikke bare i Alta, Kautokeino og våre distrikter, men også i distriktskommunene, sier Irene Ojala.

Hun er toppkandidat for Pasientfokus, som ønsker sykehus til Alta, Finnmarks største by.

Dersom den ferskeste meningsmålingen også blir valgresultatet, får Pasientfokus ett mandat på Stortinget sammen med Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.

Dette er en endring fra forrige målingen tidligere denne måneden, der Ap og Sp hadde to mandater hver.

Støtter hverken høyre- eller venstresiden

Dersom Pasientfokus kommer inn på Stortinget, vil de teste det de kaller «direkte demokrati».

– Liv og helse gjelder oss alle uansett, men så er det ting som ikke går direkte inn på det. Da vil vi gjøre en omvendt meningsmåling. Vi vil teste det ut og leie inn de store selskapene og si at vi vil finne ut hva folk i Finnmark ønsker at vi skal stemme, sier hun.

Toppkandidaten sier også at de ikke støtter noen side i norsk politikk, ettersom de er tro mot saken.

– Om vi kommer i en situasjon der høyre- eller venstresiden spør om vi kan støtte dem i en sak, så sier jeg: «Her er inngangsbilletten: vi krever 600–700 millioner til fødeavdeling, akutt og geriatri til Alta», sier Ojala

Fakta om meningsmålingen Ekspandér faktaboks Utført av InFact AS

Populasjon: Finnmark, innbyggere 18 år og oppover

Antall intervjuer: 641

Vekting: Kjønn, alder, partivalg 2017

Feilmargin: Maksimalt +/- 3,9 prosentpoeng gjelder totalutvalget

Metode: InFact automatiske telefonintervjuer

Periode: 23. august 2021

Nesten hver tredje Altaværing stemmer Pasientfokus

I Alta har flere rødgrønne veteraner oppfordret folk til å stemme på Pasientfokus, ifølge Altaposten.

På målingen er det utvilsomt at det er i Altaområdet Pasientfokus har sine velgere, noe som kanskje ikke er så rart med tanke på kampsaken deres. I Alta har sykehus-listen 30,6 prosent oppslutning.

Valgforsker Jonas Stein sier det er dramatiske tall for de etablerte partiene om velgerne i Alta nå går til Pasientfokus.

– Så er det store spørsmålet: er det nok til at de får et mandat fra Finnmark? De er akkurat inne på denne målingen, men det er veldig tette marginer mellom Arbeiderpartiets 2. mandat, Pasientfokus og Høyre, sier han.

Stein forteller at det har vært konflikt mellom Alta Arbeiderparti og Finnmark Arbeiderparti over tid, noe som resulterte i at Alta Arbeiderparti trakk seg fra listen i Finnmark.

Han sier det er mer sannsynlig nå at Pasientfokus får ett av Finnmarks mandater på Stortinget enn for noen uker siden.

– Jeg tror det blir veldig spennende å følge med Finnmark de neste ukene, sier Stein.

Valgforsker Jonas Stein tror det blir veldig jevnt i kampen om mandatene i Finnmark. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Tror ikke Pasientfokus vil utrette mye

Med ett mandat mindre mister 2.-kandidat for Finnmark Arbeiderparti, Marianne Sivertsen Næss, plassen på Stortinget.

Likevel bekymrer hun seg ikke for tallene i målingen.

– Jeg må jo si det jeg alltid sier: måling er måling. Det er selve valgresultatet som teller sier Sivertsen Næss.

2.-kandidat for Finnmark Arbeiderparti, Marianne Sivertsen Næss, tror ikke Pasientfokus vil utrede stort på Stortinget. Foto: NRK

I tillegg tror hun ikke Pasientfokus vil få utrettet stort om de får plass på Stortinget.

– Historien viser at listepartier som har enkeltsaker ikke får gjort så mye. Jeg tror det er viktig at man tenker på den helhetlige politikken og hvem som har de beste løsningene på flere politiske områder for Finnmarks befolkning, sier hun.

2.-kandidaten håper også at innbyggerne i Alta ser at det er mange ting som er viktig for å utvikle samfunnet – ikke bare helsetilbud.