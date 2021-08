Målingen InFact har utført på vegne av NRK i Nord-Norge viser at Arbeiderpartiet gjenvinner tapt terreng i hele landsdelen.

Tidligere målinger har vist at Senterpartiet så ut til å bli Nord-Norges største parti. I april viste NRKs supermåling at Sp var klart størst i alle de tre valgdistriktene nordpå.

Sånn ser det ikke ut lenger.

I den ferske målingen får Arbeiderpartiet 24,4 prosent i Nordland, 24,6 i Troms og 26,2 i Finnmark.

Fakta om målingen Ekspandér faktaboks Nordland: InFact AS

Populasjon Nordland, innbyggere +18 år

Antall intervjuer 615

Vekting Kjønn, alder, partivalg 2017

Feilmargin Maksimalt +/- 3,9 %-poeng gjelder totalutvalget

Metode InFact automatiske telefonintervjuer

Periode 23. august 2021 Troms: InFact AS

Populasjon Troms, innbyggere +18 år

Antall intervjuer 626

Vekting Kjønn, alder, partivalg 2017

Feilmargin Maksimalt +/- 3,9 %-poeng gjelder totalutvalget

Metode InFact automatiske telefonintervjuer

Periode 23. august 2021 Finnmark: InFact AS

Populasjon Finnmark, innbyggere +18 år

Antall intervjuer 641

Vekting Kjønn, alder, partivalg 2017

Feilmargin Maksimalt +/- 3,9 %-poeng gjelder totalutvalget

Metode InFact automatiske telefonintervjuer

Periode 23. august 2021

Har målingen rett, havner Arbeiderpartiet omtrent på samme nivå som valget for fire år siden. Unntaket er Finnmark hvor partiet har mistet 5,8 prosentpoeng og ett av to mandater.

– Det er veldig motiverende og inspirerende å se at pilene peker i riktig retning. Det er noe vi har jobbet med i veldig lang tid; å gjenvinne tilliten i Nord-Norge. Dersom valgresultatet viser at nordlendingene gir oss tilliten vil jeg bli overlykkelig, sier førstekandidat Cecilie Myrseth i Troms.

– Opplever du at dere hadde mistet tillit i landsdelen?

– Ja, så ærlige må vi være. Det er en grunn til at det første Jonas Gahr Støre sa etter forrige stortingsvalg var at vi skulle lytte til Nord-Norge og ta Nord-Norge på alvor. Det har vi gjort til gagns med vårt partiprogram, vårt nordområdeutvalg og vår tro på løsninger for Nord-Norge.

Selv om Senterpartiet på denne målingen ikke lenger er størst i nord, så ligger Trygve Slagsvold Vedums parti an til å gjøre det oppsiktsvekkende bra.

Tallene viser en oppsving fra stortingsvalget for fire år siden.

– Denne målingen viser at Sp fortsatt gjør det veldig godt sammenlignet med valget for fire år siden. Sånn jeg ser det er dette et helt klart signal om at folk i nord ønsker en ny regjering, noe som er helt nødvendig for å snu sentraliseringen, sier førstekandidat Siv Mossleth i Nordland.

Målingen viser følgende for Sp:

Nordland 21,3 % (+2,7)

Troms 20,6 % (+5.6)

Finnmark 15,2 (+0,3)

– Solid flertall for opposisjonen

Førsteamanuensis Jonas Stein ved Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet har sett nærmere på målingen.

Førsteamanuensis Jonas Stein. Foto: Anne Sofie Rønnfeldt / NRK

– Det overordnede bildet for Nord-Norge er at velgerne har forlatt Erna Solberg og den borgerlige regjeringen, og at det er et solid flertall for opposisjonen. Sammenlignet med tidligere målinger vi har sett i Nord-Norge, går Arbeiderpartiet litt fram og Senterpartiet litt tilbake. Men så ser vi også at de litt mindre opposisjonspartiene går litt fram på denne målingen, slik som SV, Rødt og MDG.

– Er det samme tendens i Nord-Norge som i resten av landet?

– Vi ser litt av de samme konturene med at Senterpartiene, som for få måneder siden kriget med Arbeiderpartiet om å være det største partiet, nå går en del tilbake. Sp ligger fortsatt an til å gjøre et veldig godt valg i Nord-Norge, men på denne målingen er det Arbeiderpartiet som er størst. Og det er samtidig et ganske klart ja for et regjeringsskifte, avslutter han.

Målingen viser også at den lokale listen Pasientfokus ser ut til å gjøre et oppsiktsvekkende bra valg i Finnmark. Men en oppslutning på 12,4 prosent ligger de inne med et stortingsmandat.

Pasientfokus vil ha sykehus til Finnmarks største by, Alta.

– Tall vi aldri har sett

Rødt gjør det svært godt på dagens måling. Med en fremgang på 5 prosentpoeng ender de på dagens måling opp med 7,9 prosent i Nordland. I Troms viser målingen 4,8, mens de i Finnmark har 5,3.

Rødts førstekandidat i Nordland, Geir Jørgensen, vil med dagens resultat komme inn på Stortinget. Det vil i så fall være første gang Rødt får inn en kandidat fra Nordland.

– Det er helt fantastisk. Dette er tall vi aldri har sett før, og det er vi veldig glad for, sier han til NRK.

– Vi skal ha litt is i magen; dette er en måling og ikke et resultat.

ALLSIDIG BAKGRUNN: Rødts førstekandidat i Nordland, Geir Jørgensen, har bakgrunn som journalist, fisker og regionsekretær i Naturvernforbundet. Nå kan han bli stortingspolitiker.

Jørgensen sier partiet over mange år har bygd seg opp i hele fylket. Han tror dette nå viser seg på meningsmålingene.

– Vi har over tid bygd ut partiorganisasjonen over hele Nordland. Folk har lagt merke til oss. Det er et stødig folkevalgtarbeid over tid som gjør at vi nå åpner et nytt hull i politikken i Nordland.

For både Rødt og de andre partiene gjenstår fortsatt en stor del av valgkampen.

– Hele fylket er nå mobilisert i valgkampen. Alle er ute og gjør viktig arbeid. Den jobben skal vi fortsette, sier han og legger til:

– Nå er også situasjonen slik, i det store politiske landskapet, at en stemme til Rødt fort kan være den sikreste stemmen for å få byttet ut nåværende regjering.

Mandatfordeling i Nord-Norge Parti Nordland Troms august Finnmark august Ap 2 2 1 (-1) Frp 1 (-1) 1 1 H 2 1 0 (-1) KrF 0 0 0 V 0 0 0 SV 0 (-1) 0 (-1) 0 Sp 2 1 (+1) 1 Rødt 1 (+1) 0 0 MDG 0 0 0 Andre 0 0 1 (+1) Slik fordeles mandatene med et resultat slik målingen viser.

Fritt fall for Frp

For Fremskrittspartiet er målingen lite lystig lesning. I 2017 hadde de en valgoppslutning på 16,5 % i Nordland, 18 % i Finnmark og 18,2 i Troms. Dagens måling viser en stor nedgang:

Nordland 8,3 % (-8,2)

Troms 13,4 % (-4,8)

Finnmark 13,6 (-4,4)

Samlet blir dette en nedgang på 5,8 % i Nord-Norge. Dagfinn Olsen, Førstekandidat i Nordland Frp, lar seg ikke skremme.

– Jeg kan ikke huske sist vi hadde et så dårlig valgresultat, så det ville jo vært veldig dårlig, sier han til NRK.

Dagfinn Olsen i Frp. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Men jeg tror ikke dette er representativt med tanke på de målingene som er gjennomført i sommer. Jeg tror man har truffet svært dårlig med denne målingen.

– Så denne målingen vil ikke endre valgkampen for Nordland Frp?

– Nei. Vi har en strategi som vi har lagt til grunn og som vi har tro på. Den skal følges.

I likhet med Jørgensen understreker også Olsen at dette kun er en meningsmåling. Han har tro på at Frp vil gjøre det langt bedre enn dagens tall viser.

– Vi møter den samme positiviteten som vi gjorde i 2017. Da ble vi også forhåndsdømt nedenom og hjem. Jeg tror dette er et feilskjær fra de som har gjort målingen.