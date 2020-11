Dramatikken hos Arbeiderpartiet kom samme helg som Senterpartiet vraket sin kandidat fra Alta.

Dermed vil ingen av de to største partiene i nord få noen representant fra Finnmarks største kommune på Stortinget i neste periode.

Gammel sykehuskrangel

Alta Arbeiderparti prøvde lørdag å få årsmøtet med seg på å støtte kravet om sykehus til byen. Dermed pustet de liv i en krangel som har ridd det politiske miljøet i Finnmark i årevis.

Sykehuset i Kirkenes er knapt to år gammelt, og snart skal også Hammerfest få et nybygg.

Samtidig har den tettest befolkede delen av Finnmark en klinikk uten akutt- og fødeavdeling. Flertallet mener det ikke er realistisk med tre sykehus i en region med 75.000 mennesker.

Kåre Simensen mener verden har endret seg siden Finnmark Ap sa nei til sykehus i Alta. Foto: Finnmark Arbeiderparti

– Den viktigste saken, som vi har kjempet for gjennom årtier, fikk vi ikke tilslutning til. Det er særdeles skuffende, sier Kåre Simensen, leder i Alta Arbeiderparti.

Resultatet var at både ordfører Monica Nielsen og den erfarne Alta-politikeren Bente Haug trakk seg fra lista. Simensen mener situasjonen for de to ville bli umulig.

– Jeg møter folk på gata som sier de ikke stemmer Arbeiderpartiet, ene og alene på grunn av sykehussaken. Monica og Bente har tenkt igjennom dette. Det er vanskelig å stå på en liste og forsvare en politikk du ikke er enig i, sier Simensen.

– Men sykehussaken er diskutert mange ganger tidligere. Hva fikk dere til å tro at dere kunne snu på flisa i dette årsmøtet?

– Vedtaket i Finnmark Ap er fra 2010. Verden har gått fremover, teknologien har utviklet seg. Ikke minst ser vi gjennom covid-19 hvor viktig det var å ha Klinikk Alta i beredskap når Hammerfest sykehus ble stengt ned, sier Simensen.

Sterke reaksjoner

Fra de andre partilagene kom det sterke reaksjoner på at de to fra Alta trakk seg.

Kjetil Hanssen fra Porsanger oppfattet det som «tilnærmet boikott».

– Det viser at man ikke er så opptatt av å få byttet ut en ny regjering, og at vi får en best mulig liste for hele Finnmark. Man er opptatt av sine egne interesser i sitt eget nærområde, sa Hanssen.

– Jeg forstår skuffelsen over å tape enkeltsaker, men her snakker vi om å vinne valg for hele Finnmark, sa Terje Wikstrøm, varaordfører i Hammerfest.

Kåre Simensen avviste fra talerstolen at Alta Ap vil boikotte valgkampen.

– Vi ønsker for alt i verden en ny regjering. Den delen av jobben skal vi yte stor innsats for, gjentar han til NRK etter møtet.

Finnmark Arbeiderpartis liste til stortingsvalget 2021 Ekspandér faktaboks 1. Runar Sjåstad 2. Marianne Sivertsen Næss 3. Sigurd Rafaelsen 4. Agnete Masternes Hanssen 5. Isak Mathis Buljo 6. Ragnhild Vassvik 7. Gaute Henriksen 8. Mariann Wollmann Magga 9. Roger Hansen 10. Andrine Klausen Simonsen 11. Bernt Sjursen

Nei til Alta i Senterpartiet

I Finnmark Senterparti ble stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen fra Hasvik satt på toppen av valglista.

Bengt Stabrun Johansen fra Alta ble foreslått først som listetopp, deretter på andre plass, men begge kampvoteringene endte med nederlag. Til slutt endte han på femte plass.

Det ble brukt mot ham at han har vært medlem av organisasjonen Etnisk og demokratisk likeverd (EDL). De har som uttalt formål å motarbeide særrettigheter på etnisk grunnlag, men blir oppfattet som samefiendtlige.

Johansen var tidligere leder i Kystpartiet, men signaliserte at han tok en pause fra politikken for to år siden.

Finnmark Senterpartis liste ved stortingsvalget 2021 Ekspandér faktaboks 1. Geir Adelsten Iversen, Hasvik

2 . Nancy Porsanger Anti, Tana

3. Heidi Holmgren, Nordkapp

4. Maksim Guttormsen Råskhof, Senterungdommen/Tana

5. Kurt Wikan, Sør-Varanger

6. Leonora Franksdottir, Senterungdommen/Alta

7. Stein Mathisen, Vadsø

8. Anne-Toril Eriksen Balto, Karasjok

9. Lodve Svare, Hammerfest

10. Grethe Liv Olaussen, Porsanger

11. Klemet Klemetsen, Kautokeino