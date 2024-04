Legger frem dokumentasjon som skal vise kommunistisk kupp i Rød Ungdom

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Avsatt leder i Rød Ungdom, Liv Müller Smith-Sivertsen, hevder en kommunistisk fraksjon har infiltrerte ungdomspartiet i forkant av årets landsmøte.

Smith-Sivertsen og hennes foretrukne nestlederkandidat, Ole Andreas Myhrer Smith, ble begge vraket under landsmøtet.

De mener at antiparlamentariske krefter har infiltrert organisasjonen innenfra, og skviset ut den sittende ledelsen.

Smith har gitt NRK innsyn i dokumentasjon som han mener viser at organisasjonen «Kommunistisk Enhet» står bak kuppet i Rød Ungdom.

Nyvalgt leder i Rød Ungdom, Amrit Kaur, avviser på det sterkeste at hun er tilknyttet «Kommunistisk Enhet»

Smith-Sivertsen og Smith har varslet at de vurderer å etablere en ny ungdomsorganisasjon for Rødt.

– For meg handler det om: Skal vi ha en organisasjon hvor de må ha lest Marx og Lenin for å være med i Rød Ungdom, eller skal man ha en organisasjon som vanlig arbeiderklasseungdom kan kjenne seg igjen i, sier Liv Müller Smith-Sivertsen til NRK.

Etter ti måneder i lederstolen i Rød Ungdom ble Smith-Sivertsen avsatt under helgens landsmøte i Rød Ungdom, med 41 stemmer mot 20.

Også hennes foretrukne nestlederkandidat, som har ledet de røde ungdommene i Troms og kontrollkomiteen i Rød Ungdom det siste året, Ole Andreas Myhrer Smith, måtte ta hatten sin og gå.

De mener begge at antiparlamentariske krefter har infiltrert organisasjonen innenfra, og skviset ut den sittende ledelsen.

Liv Müller Smith-Sivertsen mener en kommunistisk fraksjon har infiltrert Rødts ungdomsorganisasjon. Foto: William Jobling / NRK

Suspenderte motkandidat

I slutten av februar ble fem medlemmer av Rød Ungdom suspendert i 12 måneder i et vedtak i landsstyret til ungdomsorganisasjonen. I tillegg fikk to medlemmer advarsel.

Kel Hoftaniska, leder for Harstad Rød Ungdom, sendte varselet som førte til suspensjonsvedtaket, ifølge avisa iHarstad.

Til NRK sier hen at noen i laget opplevde adferden til flere av medlemmene i et internt nettforum kalt Marxistisk plattform, som en organisering som planla kupp av den sittende ledelsen.

Kel Hoftaniska er leder i Rød Ungdom i Harstad. Foto: privat

– Etterpå endte saken i kontrollkomiteen, der undersøkelser viste grunn til suspendering. Fem medlemmer ble suspendert, men suspensjonene ble reversert på landsmøtet, sier Hoftaniska, som selv ikke var på møtet i helgen.

Amrit Kaur og Liv Müller Smith-Sivertsen møttes tirsdag i Politisk kvarter om konflikten i Rød Ungdom. Du trenger javascript for å se video. Amrit Kaur og Liv Müller Smith-Sivertsen møttes tirsdag i Politisk kvarter om konflikten i Rød Ungdom.

Varslet om mulig kupp

I bresjen for forslaget gikk den nå avsatte kontrollkomiteen.

Tidligere leder i komiteen, Ole Andreas Smith, sier til NRK at han ble meldt inhabil, fordi varselet kom fra Kel Hoftaniska og Rød Ungdom i Harstad.

Blant de suspenderte var den nå nyvalgte lederen i Rød Ungdom, Amrit Kaur, som tidligere hadde annonsert sitt kandidatur til ledelsen i ungdomsorganisasjonen.

– Hvorfor ble Kaur og de andre medlemmene suspendert?

Smith understreker at han ikke tok del i suspensjonsprosessen mot Amrit Kaur og de andre, men sier suspensjonene hang sammen med ytringer som hadde kommet på en Discord-kanal tilhørende Marxistisk Plattform.

Ole Andreas Smith er avtroppende fylkesleder Troms Rød Ungdom, og inntil nylig leder i kontrollkomiteen i Rød Ungdom. Foto: privat

– I den perioden som Amrit Kaur og de andre ble suspendert, hadde vi ikke kjennskap til at det egentlig var Kommunistisk Enhet som sto bak Marxistisk Plattform, sier Smith til NRK.

Da landsmøtet gikk av stabelen i helga, ble alle suspensjonene opphevet på første møtedag.

– Kommunistisk Enhet er en ekstern gruppe. De jobber internt i ulike organisasjoner og ungdomsorganisasjoner for å ta over makta, sier Smith.

Ole Andreas Smith mener han har funnet dokumentasjon på at flere medlemmer av Kommunistisk enhet er medlemmer i Rød Ungdom, og at de står bak etableringen av Marxistisk Plattform.

Ole Andras Smith har gitt NRK innsyn i skjermdumper fra nettforaer som skal vise at Kommunistisk Enhet står bak kuppet i Rødt Ungdom:

Dette viste undersøkelsen til den tidligere lederen i kontrollkomiteen i Rød Ungdom --> NRK har fått tilgang på skjermdumper fra et internfora til Kommunistisk Enhet, som Ole Andreas Smith mener viser hvordan Rød Ungdom ble kuppet av en fraksjon. Kommunistisk Enhet etableres i 2021 Denne skjermdumpen, fra en diskusjonsgruppe for Rød Ungdom på Facebook, skal vise hvem som sto bak etableringen av Kommunistisk Enhet (KE). Skulle påvirke Rødt Undersøkelsen skal ha påvist at målet med Kommunistisk Enhet var å jobbe langsiktig internt i Rødt og Rød Ungdom. Mener Kommunistisk Enhet sto bak etableringen av Marxistisk Plattform En skjermdump fra Kommunistisk Enhets nettforum på Element høsten 2023, skal vise et årsmøtereferat som beskriver hvordan KE skulle etablere det interne Rød Ungdom-nettverket Marxistisk Plattform. Koordinerte seg mot landsmøtet Ole Andreas Smith mener flere skjermdumper viser koordinering inn mot landsmøtet til Rød Ungdom, på KEs internforum. Profilene bruker falske navn, men Smith mener sentrale i RUs ledelse står bak.

Nyvalgt leder i Rød Ungdom, Amrit Kaur, sier til NRK at hun avviser på det sterkeste at Marxistisk Plattform har tilknytning til Kommunistisk Enhet.

Se hele hennes tilsvar lenger ned.

Hva betyr alle -ismene? Foto: Wikipedia Ekspander/minimer faktaboks Marxisme: Et teoretisk rammeverk som ser på historien som en klassekamp og mener at sosialistiske revolusjoner vil avskaffe kapitalismen. Grunnlagt av tysk-jødiske Karl Marx og protestantiske Friedrich Engels. Marxismen la det teoretiske grunnlaget for politiske retninger som sosialisme, kommunisme og sosialdemokrati. Kommunisme: En politisk målsetting som søker et klasseløst og statsløst samfunn der alle ressurser deles likt blant befolkningen. Deles inn i ikke-revolusjonær (demokratisk styrt), og revolusjonær retning. Kommunistisk Enhet er revolusjonær retning. Sosialisme: En ideologi som fokuserer på kollektiv eller statlig kontroll over produksjonsmidlene for å distribuere rikdom mer rettferdig. Sosialdemokrati: En politisk ideologi, som er en moderat form for sosialisme, som støtter økonomisk og sosial intervensjonisme for å fremme sosial rettferdighet, men innenfor en kapitalistisk ramme. Kapitalisme: Et økonomisk system hvor produksjonsmidlene er privat eid og profitt er motivasjonen bak produksjon og investering. Står i motsats til marxismen. Liberalisme: En politisk ideologi som vektlegger individuell frihet, demokrati, og frie markeder. Konservatisme: En politisk filosofi som verdsetter tradisjon, sosial stabilitet og motstand mot radikale endringer.

Vil etablere ny organisasjon

Liv Müller Smith-Sivertsen mener overtagelsen fra den nye fraksjonen vil føre til at ungdom vil få et forvrengt bilde av partiet Rødt.

– Det er mange unge som kommer inn i Rød Ungdom, og det de får tilbud om er marxist-leninistiske studiesirkler. Mens vi som er opptatt av realpolitiske saker, blir stemplet som høyrevridd.

– Var det ikke din jobb som leder å skape et annet inntrykk?

– Jeg var leder i 10 måneder, og det var ikke så lett å snu skuta. Jeg har forsøkt å sette politiske saker på dagsorden. Jeg har jobbet for forbud mot reklame for kosmetisk kirurgi, og samtidig nettfilter og forbud mot hard pornografi, sier hun.

Liv Müller Smith-Sivertsen og Ole Andreas Myhrer Smith har varslet at de vurderer å etablere en ny ungdomsorganisasjon for Rødt.

Amrit Kaur fra Drammen ble valgt til ny leder i Rød Ungdom med to-tredjedels flertall i helgen. Foto: privat / privat

Avviser kommunistisk kupp

Amrit Kaur sier til NRK at hun avviser at det ble gjennomført et kupp på landsmøtet til Rød Ungdom i helga.

– Vi fikk tross alt to-tredjedels flertall under landsmøtet, påpeker den nyvalgte lederen.

Hun avviser også at Kommunistisk Enhet står bak lederskiftet i Rød Ungdom.

– Jeg har hørt om Kommunistisk Enhet, og vet at de har en egen nettside der de publiserer nettartikler, som jeg har lest, sier hun.

– Men jeg vet ikke hvem som er medlemmer der, eller hva de egentlig gjør.

Hun avviser også at Marxistisk Plattform er etablert av Kommunistisk Enhet:

– Marxistisk Plattform er en studiesirkel i Rød Ungdom, som vi etablerte høsten 2023, sier hun.

Rødt: – Uttaler oss ikke om interne ting i Rød Ungdom Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Ekspander/minimer faktaboks NRK har spurt partileder Marie Sneve Martinussen om hun ønsker å kommentere endringen i Rød ungdom-ledelsen. Fungerende partisekretær, Stine Westrum, svarer på vegne av Rødt-ledelsen: «Vi uttaler oss ikke om interne ting i Rød Ungdom. - Gratulerer til Rød Ungdom med avholdt landsmøte og til de som ble valgt til tillitsverv. Takk også for innsatsen til de som trådte av med Liv Müller Smith-Sivertsen i spissen. Rød Ungdom er en egen organisasjon som gjør sine egne valg. Vi registrerer at det har vært uenigheter i helgen, og er beredt til å bistå Rød Ungdom med å løse eventuelle interne konflikter dersom de ønsker det», sier Stine Westrum, fungerende partisekretær i Rødt.

Uenighet om arbeidsmetode

Amrit Kaur sier uenigheten i organisasjonen handlet om politisk strategi, og hvilken retning ungdomsorganisasjonen skal ta i fremtiden.

– Jeg opplever at vi alle sammen er marxister, men at uenigheten ligger mer i strategi og hvordan internkulturen skal være, sier hun.

Den nyvalgte lederen mener strategien med å forsøke å ekskludere meningsmotstandere var det som førte til at konflikten toppet seg på landsmøte i helgen, og at flertallet av medlemmene ønsker seg en annen type organisasjon for fremtiden.

– Vi ønsker å jobbe for å ha mer aksjoner og skolere medlemmene i politisk teori. Så oppleves det kanskje som at den andre fløyen er mer fokusert på realpolitikk og ønsker en mer parlamentarisk arbeidsmetode, sier hun.

– Beskriver du ikke nettopp at forskjellen mellom dere er: om man skal bruke revolusjonær marxisme, eller reformistisk sosialdemokrati som arbeidsverktøy?

– Jo, men jeg opplever at alle som er med i Rød Ungdom har en marxistisk ideologi.

– Hvordan vil vi merke at du er blitt ny leder i Rød Ungdom?

– Jeg tror man kommer til å merke det mye på sosiale medier. Jeg studerer visuell kommunikasjon, og det er jo noe jeg brenner for, sier hun.

Hun varsler derfor at Rød Ungdom skal få ny grafisk profil.

– Fremover kommer vi til å ha økt fokus på antirasisme, alt fra etnisk diskriminering av politiet til vestlig utnyttelse av befolkningen i Kongo. Vi gleder oss veldig til det, sier hun.