Raudt-politikar og pensjonist gjev 100.000 kroner til eige parti: – Eg lir inga naud

Slik fungerer Raudts partiskatt

All godtgjersle frå politiske aktivitet i Raudt skal betalast inn til partiet sentralt i form av partiskatt.

Derfor vil i praksis all inntekta i partiorganisasjonen, der medlema ikkje har fulltidsstillingar som følge av vervet sitt, betalast tilbake til partiet.

Fore ein ordinær kommunestyrerepresentant med møtegodtgodtgjersle på 6.000 kroner, går 2.240 kroner tilbake til Raudt i form a partiskatt etter trekk for skatt og andre utgifter.

Raudts stortingsrepresentantar

Også stortingsrepresentantane betalar ein stor del av inntekta sine til partiet sitt.

Prinsippet er at Raudts politikarar ikkje skal tena meir ein ei gjennomsnitts månadsløn. I 2023 tjenar ei stortingsrepresentant 1.107 millionar kroner.

I 2022 er gjennomsnittleg månadslønn (per første kvartal) ifølge SSB på 52.180 kr, eller 626.160 kr i året.

Representanta får eit tillegg på 20 % for tilgjengelegheit, meirarbeid, ugunstige og uføreseielege arbeidstider.

Dermed blir årslønna for Raudst stortingsrepresentantar på 751.392 kr.

Årsløn for parlamentarisk leiar Bjørnar Moxnes blir dermed på 814.008 kr.

Fritak?

Av ulike grunner kan det vere behov for å søke fritak for plikta til å betale inn godtgjørelsen. Søknad sendast til Arbeidsutvalget.

Uføretrygdene og AFP-pensjonistar med offentleg AFP er unntatt for betalingsplikten pga. skattereglane. (AFP i privat sektor har ikkje nokre inntektsbegrensning)

Posisjon?

Ettersom Rødts stortingsrepresentantar får same lønn som alle andre stortingsrepresentantar inn på konto, løysast dette teknisk med et autotrekk til Rødt kvar månad.

Frå partiets vedteke:

§ 15 Økonomiske spørsmål

All offentleg partistønad til Raudt (gruppe-, representant- og røystestøtte, møtegodt- gjersle m.m.) er Raudt sin kollektive eigedom. Stønaden vert disponert av lands- styret til fordeling til lag, kommunar og fylke og til drift av Raudt sentralt. Medlemer som får utbetalt godtgjersle, pliktar å sende denne over til Raudt. Landsstyret vedtek retningsliner for innbetaling og fritak, heiter det i Rauds vedtekter.

Eit eksempel:

Gruppeledergodtgjersle: kr 25.000

– skatt, 36 %: kr 9.000

– andre utgifter: kr 1.600

Netto til Rødt: kr 14.400

Eit anna eksempel:

Møtegodtgodtgjersle for utval eller komite:

I alt 8 møter a kr 750: kr 6.000

– skatt, 36 %: kr 2.160

– andre utgifter: kr 1.600

Netto til Rødt: kr 2.240