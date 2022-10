Moxnes ber Rødt i Nordland om å tenke seg om

– Vi stiller oss bak kritikken fra Rød Ungdom i Nordland. Jeg håper Rødt Nordland velger å respektere partidemokratiet, sier Alberte Tennøe Bekkhus, leder for Rød Ungdom sentralt.

Denne uken ble det kjent at Rødt Nordland foreslår Per-Gunnar Skotåm som førstekandidat på fylkestinget. Det får ungdomspartiet i Nordland til å true med å bryte med moderpartiet.

For Skotåm er ingen hvem som helst.

Trakk seg etter bråk

Skotåm er styreleder i selskapet Mot Dag AS. De eier nettstedet Steigan.no, som styres av Skotåms kamerat, Pål Steigan.

Nettstedet har blant annet vært kritisert av flere medier for gjengivelse av russisk krigspropaganda, konspirasjonsteorier og rasisme.

Rødt er tydelige på at de ikke ønsker å assosieres med Steigan.no.

– Steigan.no sitt politiske prosjekt bryter med vår vedtatte politikk. Det har landsstyret, som er Rødts øverste ledelse, gjort et tydelig vedtak på, sier Bjørnar Moxnes, leder i Rødt.

– Da Skotåm trakk seg sa han at det er viktig at Rødts tillitsvalgte og folkevalgte må kutte bånd til steigan.no og Mot Dag AS. Dette fordi han ønsket det beste for Rød Ungdom og Rødt. Han uttalte at han ville verne Rødt mot beskyldninger om å ha en direkte kobling til Steigan.no, sier Moxnes.

Likevel valgte Skotåm å beholde styreledervervet i Mot Dag. Videre trakk han seg som medlem i landsstyret og det internasjonale utvalget i Rødt.

Uheldig kobling til Rødt

Per-Gunnar Skotåm mener selv at en del av kritikken mot Steigan.no er feil. Han hevder også at han har støtte fra flere personer i Rødt.

Nå kan han altså bli nominert som førstekandidat til fylkesvalget i Nordland. Det mener Moxnes er uheldig.

– Koblingen mellom Rødt og Steigan.no blir nå skapt igjen. Det er noe Rødts medlemmer, velgere og tillitsvalgte landet rundt blir konfrontert med. Jeg forutsetter derfor at alle de involverte tenker seg grundig om og tar hensyn til landsstyrets vedtak og de tilbakemeldingene som kommer, skriver Moxnes.

– Rødt støtter den ukrainske motstandskampen. Vi kjemper mot alle former for diskriminering og rasisme. Vi tar også avstand fra konspirasjonsteorier som undergraver smittevernet i en dødelig pandemi

Alberte Tennøe Bekkhus i Rød Ungdom mener det ikke er forenelig å ha tillitsverv i Rødt og å samtidig ha aksjer i Mot Dag.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Rød Ungdom har hele veien vært klare på at Rødt og Steigan.no står milevis fra hverandre. Der vi er et solidarisk og sosialistisk prosjekt, gir Steigan talerør til antisemitter, og sprer konspirasjonsteorier og russisk krigspropaganda, sier Bekkhus.

Elisabeth Anethe Olsen er leder for nominasjonskomiteen i Rødt Nordland. Hun understreker at ingenting er avgjort ennå.

– Dette er en del av en demokratisk prosess internt i Rødt. Vi ønsker synspunkter fra grasrota i partiet. Nå er vi på den tredje høringen med et foreløpig forslag for hvem som skal stå på lista til fylkesvalget, sier Olsen.

5. og 6. november har fylkeslaget sitt nominasjonsmøte. Da vil komiteen legge frem sitt endelige listeforslag.

– Så er det opp til nominasjonsmøtet å avgjøre hvordan den endelige lista blir seende ut, sier Olsen.