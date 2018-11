13 hendelser på kort tid: Venstreekstreme angriper ytre høyre

Morten Lorentzen, styremedlem i Folkebevegelsen mot innvandring, har søkt om å demonstrere foran Stortinget klokken 18 fredag.

Temaet er FNs migrasjonsavtale. Avtalen har som mål å styre migrasjon og styrke migranters rettigheter.

Søndag 25. november ble barnefamilier og tilfeldig forbipasserende vitne til et masseslagsmål mellom venstreekstreme og nazister etter en demonstrasjon om samme tema. Slagsmålet startet da personer, som skal være knyttet til den militante, antifascistiske gruppen Antifacistisk aksjon, angrep medlemmer av den høyreekstreme organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen.

Nå forbereder Oslo-politiet seg på å forhindre nye slåsskamper i forbindelse med kveldens demonstrasjon.

– Vi har sett at små grupperinger monitorerer hverandre og går til angrep på hverandre. Det skjer særlig i forkant av eller i etterkant av lovlige ytringer, som for eksempel demonstrasjoner, sier politiinspektør i Oslo politidistrikt, Johan Fredriksen, til NRK.

Han opplyser at politiet kommer til å være godt synlig i forbindelse med den varslede demonstrasjonen.

SE VIDEO: FNs migrasjonsavtale blir heftig debattert. I forrige uke var det slåsskamper mellom høyre- og venstreaktivister i Oslo om avtalen. I denne videoen forklarer vi hva avtalen handler om og hva det strides om. Du trenger javascript for å se video.

13 voldsepisoder i år

At stemningen er så spent som den er i dag, er en ny utvikling. De siste årene har det være lite vold mellom miljøene i Norge, men i år har volden tiltatt.

Politiinspektør i Oslo politidistrikt, Johan Fredriksen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NRK får opplyst av Oslo politidistrikt at politiet på landsbasis mistenker at venstreekstreme bare det siste året står bak 13 angrep på personer tilknyttet ytre høyre.

– Det er grupperinger på venstresiden som har angrepet høyresiden, sier Fredriksen til NRK, som poengterer at det dreier seg om marginale miljø.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har også sett økt aktivitet i deler av det venstreekstreme miljøet. I sin åpne trusselvurdering skriver PST at «enkelte venstreekstreme grupper anser vold som et effektivt virkemiddel for å få gjennomslag for egne politiske overbevisninger, men også som tilsvar på høyreekstreme markeringer».

Ifølge nettavisen Filter Nyheter er det personer knyttet til organisasjonene Antifa og Tjen Folket som er mistenkt for å stå bak flere voldsepisoder eller forsøk på vold. Organisasjonene har ikke svart på NRKs henvendelser.

– Sikkerhetsrisiko for meg

Filter Nyheter har tidligere beskrevet ni slike voldsepisoder. Tre av dem involverer Hans Jørgen Lysglimt Johansen. Johansen er leder for det omstridte partiet Alliansen. Han er motstander av «raseblanding» og hevder at jøder i Norge har makt over norske politikere.

Hans Jørgen Lysglimt Johansen er leder i partiet Alliansen. Minst tre ganger har politiet stoppet venstreekstreme som de mistenker har forsøkt å angripe Johansen. Foto: Stig Jaarvik / NRK

I august stoppet politiet rundt ti personer fra venstreekstreme miljø som politiet mistenker forsøkte å ta Johansen i forbindelse med en markering utenfor den svenske ambassaden i Oslo.

– Politiet har avverget disse potensielle voldsepisodene, men det er veldig ubehagelig. Jeg blir urolig og bekymret både for egen del og for de jeg har ansvaret for i Alliansen. Vi er et fredelig og ikke-voldelig parti, sier Johansen til NRK.

Johansen mener venstrekstreme er ute etter ham på grunn av hans kontroversielle ytringer.

– Det er meningen at folk skal bli provosert, men de har ikke rett til å ty til vold for å svare. For meg og mine er det en sikkerhetsrisiko å bevege seg i det offentlige rom. Det bør være trist og urovekkende for alle i hele Norge, sier Johansen til NRK.

Arrangør: – Tar avstand fra vold

Morten Lorentzen, som står bak søknaden om å demonstrere i kveld, er landsstyremedlem i organisasjonen Folkebevegelsen mot innvandring.

– Vi tar fullstendig avstand fra vold. Fra oss finnes det ikke potensiale for å utøve vold. Det vil i så tilfelle være i selvforsvar hvis vi blir angrepet, sier Lorentzen til NRK.

Lorentzen har bakgrunn fra nazistorganisasjonen Blood & Honour. På 90-tallet deltok han på flere arrangementer i regi av gruppen.

Mannen i svarte klær er Morten Lorentzen, som nå har sendt søknad om demonstrere foran Stortinget fredag ettermiddag. Dette bildet er fra en demonstrasjon i regi av Den nordiske motstandsbevegelsen i Falun i Sverige i 2017. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Jeg har en fortid i en opplysnings- og kamporganisasjon som heter Blood & Honour. Jeg har ikke hatt kontakt med denne organisasjonen på over 20 år. Jeg er overhodet ikke nazist, jeg definerer meg selv som etnopluralist, sier Lorentzen. Ifølge Wikipedia er det en ideologi som går ut på at ulike etnisiteter skal leve adskilt i hver sine land.

De siste årene har NRK observert Lorentzen på flere demonstrasjoner i regi av Den nordiske motstandsbevegelsen.

Organisasjonen er den i særklasse største og best organiserte høyreekstreme organisasjonen i Norden.

Lorentzen sier til NRK at han ikke har kontakt med organisasjonen nå, og at han aldri har hatt formell kontakt eller en formell rolle i Den nordiske motstandsbevegelsen.

– Jeg har ingen kontakt med den organisasjonen, og har selvsagt ikke informasjon om de kommer som enkeltpersoner, sier Lorentzen til NRK.

Lorentzen er også tiltalt for trusler mot redaktøren i Filter Nyheter, Harald Klungtveit. Truslene skal ha kommet i forbindelse med en artikkel skrevet av Klungtveit. I etterkant av publiseringen skal Lorentzen ha kalt ham et «jævla svin» og bedt ham «passe på familien», ifølge Dagbladet.

Lorentzen sier til NRK at han beklager at han trakk inn familien til redaktøren.

– Det er ting jeg har beklaget dypt overfor PST og politiet sammen med min advokat. Jeg angrer. Det var virkelig dumt av meg, sier Lorentzen til NRK.