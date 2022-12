Yakunin er tiltalt for brudd på sanksjonene som forbyr russiske statsborgere å fly droner i norsk luftrom.

Han hevder selv at han ikke var klar over reglene, og anser seg selv for å ha mest tilknytning til Storbritannia.

Påtalemyndigheten mener det ikke skal frita han fra straff, fordi han burde ha sjekket dette opp og at det er opp til den norske stat å bedømme hvilken nasjonalitet som skal legges til grunn.

– Alle varsellampene burde ringt, sa aktor Kristin Røhne i retten i Tromsø torsdag.

Større sammenheng

Påtalemyndigheten mener man ikke kan se på alvorligheten i handlingen isolert sett, men i en større sammenheng.

Aktor poengterte at informasjon fra dronevideoer kan brukes til å forberede og planlegge en eventuell sabotasje fra russisk side.

– For å hindre russisk etterretning i Norge, må en bestemmelse også ramme turister. Da vil du samtidig klare å fange opp en turist som er på oppdrag for russisk etterretning, sa aktor Røhne.

– Et unntak for turister ville ha undergravd forskriften fullstendig.

Statsadvokat Kristin Røhne mener unntak for russiske turister vil undergrave effekten av sanksjonene. Foto: Pål Hansen / NRK

Elden mener det rammer den vanlige russer

Yakunins forsvarer, John Christian Elden, mener påtalemyndigheten tolker sanksjonslovens formål feil.

– Yakunin er ikke kriminell, men må straffes fordi han er russer. Det er slik jeg oppfatter påtalemyndigheten.

Han mener påtalemyndigheten skyver EU foran seg når de la ned påstand om 120 dagers fengsel.

– Jeg har ikke hørt noen argumenter gjennom denne saken som tilsier hvorfor det er et slikt behov, annet at man skyver foran seg at EU har vedtatt at det er sånn, sier Elden.

– Slik er det ikke, det er en feiltolkning.

John Christian Elden mener denne tolkningen av loven vil ramme den vanlige russer, og ikke det russiske regimet. Foto: Pål Hansen / NRK

Elden trekker frem at dersom Yakunin ikke hadde valgt å beholde sitt russiske statsborgerskap, så ville han ikke sittet på tiltalebenken.

– Vi sier altså at han må velge å kunne ta dronebilder på ferier eller velge å besøke moren sin og gå i tantens begravelse i Russland, sier Elden.

– Fordi han har valgt det siste, så må han i fengsel.

Elden mener en slik tolkning av loven rammer den vanlige russer, og ikke det russiske regimet.

– Han har laget en norgesreklame for Svalbard som både Norge Rundt og andre er sjalu på. Og for det mener påtalemyndigheten at han må sitte fire måneder i fengsel, sier han.

Han mener en slik tolkning av loven på ingen måte rammer det russiske regimets mulighet for ytterligere aggresjon mot Ukraina, men i stedet skaper mistillit mot vesten hos den vanlige russer.

Aktor viste denne dronevideoen i rettssaken mot den britisk-russiske mannen Andrey Yakunin. Yakunin er tiltalt for ulovlig droneflyging i Norge. Du trenger javascript for å se video. Aktor viste denne dronevideoen i rettssaken mot den britisk-russiske mannen Andrey Yakunin. Yakunin er tiltalt for ulovlig droneflyging i Norge.

Aktiv friluftsmann

Yakunin ble pågrepet i Hammerfest 17. oktober og etter hvert tiltalt for å ha brutt forbudet for russiske statsborgere om flyging med droner i Norge. Han hadde da vært på seiltur på Svalbard der han hadde brukt drone til å ta bilder.

Faren til forretningsmannen Yakunin hevdes å ha bånd til den russiske presidenten Vladimir Putin.

Andrey Yakunin anser seg selv for å være en aktiv friluftsmann som liker å dele sine naturopplevelser med andre, gjennom blant annet dronebilder.