Yakunin ble pågrepet i Hammerfest 17. oktober og etter hvert tiltalt for å ha brutt forbudet for russiske statsborgere om flyging med droner i Norge. Han hadde da vært på seiltur på Svalbard der han hadde brukt drone til å ta bilder.

– Det er ingen tvil om at sanksjonslover vedtatt av regjeringa også gjelder på Svalbard.

Det sa statsadvokat Kristin Røhne i sitt innledningsforedrag i retten tirsdag.

Hun var også klar på at påtalemyndighet mener Yakunins bruk av drone er i strid med sanksjonene Norge har mot Russland.

Statsadvokat Kristin Røhne mener Yakunin ikke kan anses som kun britisk i denne saken. Foto: Pål Hansen / NRK

Ikke vært i Russland siden 2008

Yakunin er sønn av en russisk forretningsmann som hevdes å ha bånd til den russiske presidenten Vladimir Putin.

Han flyttet til London i 2008, og fikk etter hvert britisk pass. Hans barn bor fortsatt i London, mens Yakunin bor sammen med sin kone i Italia.

Yakunins forsvarer, John Christian Elden, sier til NRK at Yakunin må betraktes om britisk statsborger. Elden sier hans klient ikke har vært i Russland siden 2008.

Påtalemyndigheten er ikke enig i at Yakunin skal betraktes som britisk statsborger.

Retten i Tromsø har satt av fire dager til å behandle saken mot Yakunin.

Saken mot Andrey Yakunin skaper interesse langt ut over Norges grense. Både New York Times og Wall Street Journal er til stede i retten i Tromsø

Yakunins forsvarer, John Christian Elden, mener hans klient må betraktes som britisk statsborger. Foto: Pål Hansen / NRK

Mener dronen ikke rammes av sanksjonsloven

Yakunins forsvarer Bernt Heiberg gjorde et poeng av at dronen som ble brukt av tiltalte ikke rammes av sanksjonslovene, slik de ser det.

– Det er ikke et registrert luftfartøy, men en liten drone som ikke er registreringspliktig, sier Heiberg.

Han mener også at påtalemyndigheten ikke kan tolke sanksjonsloven slik at den skal gjelde for alle russere.

– En slik bruk skaper flere rettslige problemer. Det er ingen andre norske straffebud som brukes nasjonalitet slik påtalemyndigheten gjør i denne saken, sier Heiberg.

I sitt innledningsforedrag trakk han også frem at statsminister Jonas Gahr Støre tidligere har vært klar på at det er viktig å skille mellom det russiske regimet og vanlige russere.