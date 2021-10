– Allerede for 700 år siden påvirket menneskelig aktivitet klimaet og miljøet rundt oss, sier glasiolog Elisabeth Isaksson ved Norsk Polarinstitutt.

Isen i Antarktis kan sammenlignes med årringer i et tre. Forskerne kan telle seg bakover i tid og på den måten fastslå hvilke tidsepoker ting har skjedd i. At den nye studien også skulle bidra med viktig informasjon til arkeologer, lå ikke i kortene.

– Målet med studien var å analysere sot i iskjernene. Da man fant en stor økning i sotpartikler for 700 år siden, var det uventa. Store deler av sot kommer fra menneskelig påvirking og brenning av biomasse. På den sørlige delen av jorda hadde det ikke vært så mye menneskelig aktivitet.

Elisabeth Isaksson ved Norsk Polarinstitutt er en av forfatterne bak artikkelen. Hun mener studien kommer med viktige funn. Foto: Norsk Polarinstitutt

Puslespill

Dermed var puslespillet i gang. Mens noen forskere studerte iskjernene, var det andre som så på atmosfæriske modeller.

Underveis kunne de utelukke at sotet skyldtes vulkanutbrudd eller naturlige skogbranner.

Her var det snakk om en kontinuerlig økning av sot over flere år. Menneskeskapte branner, som ut fra beregningene startet for fullt i 1297.

Til slutt var det bare ett sted den gamle soten kom fra: New Zealand.

– Her har man kombinert ulike forskningsfelt for å løse et arkeologisk dilemma. For første gang kan vi datere maorienes inntreden på øya, sier Isaksson.

Disse nye funnene av hvordan menneskelig aktivitet har påvirket klimaet, er viktige bidrag å legge inn i klimamodellene, som sier hva vi kan forvente oss av framtiden, forklarer hun.

Studien er publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature. Til sammen deltok tolv forskere og teknikere fra Norge og USA.

Maorier Ekspandér faktaboks Maori, den opprinnelige befolkningen på New Zealand. Maoriene innvandret fra det østlige Polynesia.

Den siste innvandringen er den mest berømte, da folk kom med «den veldige flåtens sju kanoer», og det var disse folkene som brakte med seg egne dyrkingsplanter og husdyr.

Maoriene teller nå (2005) nærmere 600.000, det vil si omkring 15% av befolkningen.

Forholdet til de hvite er relativt friksjonsfritt på det personlige planet, men selv om blandede ekteskap er svært vanlige, markerer maoriene sterkt sin etniske identitet og sitt kulturelle særpreg. Kilde: Store norske leksikon

Isen som ble studert, ble henta fra Antarktis i tidsrommet 2007 til 2009. Nye analysemetoder fører til at man kan hente ny informasjon ut av isen.

– Dette er et unikt materiale fra et område som ikke har blitt besøkt tidligere av andre ekspedisjoner, sier forskeren.

Sot regnes som en av de sterkeste driverne til global oppvarming. Faller soten ned på is og snø, danner sollyset mer varme, fordi mørk overflate tiltrekker seg mer sollys.

Antarktis har i forskningsverden vært regnet som lite berørt av menneskelig påvirkning før den industrielle tida, som for alvor startet på slutten av 1700-tallet.

Antarktis Ekspandér faktaboks Antarktis er fellesbetegnelsen på land- og havområdene omkring jordens sørpol.

Dette består av et stort sentralkontinent, Det antarktiske kontinent, omgitt av Sørishavet.

Selve kontinentet har et areal på ca. 14 millioner km2, som utvider seg til det dobbelte om vinteren når havisen strekker seg innpå 1000 km ut fra kysten.

Det er vanskelig å finne en veldefinert og naturlig grense for Antarktis mot nord.

Ofte defineres Antarktis som området sør for 60° sørlig bredde, slik Antarktistraktaten definerer og avgrenser området.

Antarktis er det kaldeste, mest forblåste og tørreste kontinentet på jorda, og inneholder 90 prosent av all is på jordkloden. Kilde: Store norske leksikon

Stor satsing

Det er Desert Research Institute i USA som står i spissen for forskningen. Norsk Polarinstitutt står i stor grad for logistikken.

– Det var en stor satsing for Norge, forteller Isaksson.

Forskeren forteller at det meste av materialet er analysert i USA. Dette fordi de har en avansert islab og analysemetoder som man ikke har tilgang til i Norge.

– Men uten polarinstituttets innsats hadde ikke dette kunne blitt gjennomført, legger hun til.

I studien er data fra selve kjernen i isen fra Antarktis brukt. Iskjernene er hentet opp fra seks ulike områder av kontinentet.

De første menneskene som etablerte seg på New Zealand satte også et klimaavtrykk, viser ny studie. Foto: Visit Whanganui

Menneskelig påvirkning

Elisabeth Isaksson mener dette funnet er viktig av flere årsaker. Både påvirkningen det har hatt på havet rundt Antarktis, men også at iskjernene har vist når det har skjedd.

– Det er et annet viktig bidrag i denne studien, at det har påvirket næringsbalansen 700 år tilbake i tid.

Hun forklarer det med at utslipp fra branner kan resultere i atmosfærisk transport av ørsmå partikler av jern. Det gir viktig næring til plankton i havet.

– Soten har gjødslet havet rundt kontinentet, i tillegg til å ha påvirket strålingsintensiteten i atmosfæren og på jorda, sier forskeren ved Norsk Polarinstitutt.

Derfor er sot så viktig for isen Ekspandér faktaboks Sot (Black Carbon) er partikler som brer seg over hele verden. Norsk Polarinstitutt har for eksempel registrert sotpartikler fra Amazonas ved den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis. Disse partiklene har flyttet seg over en distanse som tilsvarer avstanden fra Algerie til Finnmarkskysten.

Hovedkildene til sot i atmosfæren er avbrenning i dieselmotorer og brenning av gress.

Når soten legger seg på snø og is, reduseres refleksjonsevnen. Verdens iskapper i Arktis, Antarktis og på bremassiv i fjell er viktige for det globale klimaet fordi de reflekterer 90 prosent av solens innstråling.

På en junidag i Arktis kan solstrålingen representere så mye som 1.000 watt per kvadratmeter is. Hvis sotpartikler på isen reduserer refleksjonen med 1 prosent, vil jorda ta inn 10 watt mer solvarme per kvadratmeter is.

(Kilde: Jan-Gunnar Winther, Norsk Polarinstitutt) (©NTB)

