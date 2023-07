Tre døde i skyting i Auckland på New Zealand

Store politistyrker er på plass i sentrum av Auckland på New Zealand der en mann med skytevåpen skal ha forskanset seg på en byggeplass. Flere skudd skal være hørt, og flere mennesker kan være skadet, skriver avisa New Zealand Herald.

I en oppdatering skriver de at de har opplysninger om at flere enn en person har dødd på åstedet. Kort tid etterpå skriver avisa at også skytteren er død. Vedkommende skal ha hatt på seg elektronisk fotlenke.

– Aucklands ordfører Wayne Brown sa tidligere i morges at han trodde mannen som skjøt er død, skriver avisa.

Opplysningene er ikke bekreftet av politiet.

Tidligere i kveld ble det meldt at ambulansepersonellet har behandlet tre mennesker med alvorlige skader, og tre andre med moderate skader.

Både an arbeider på byggeplassen og en politimann skal være blant de skadde. De er begge ført bort fra området og får tilsyn av helsepersonell, skriver avisa.

Stedet der skytingen skjer, ligger noen hundre meter unna spillerhotellet til det norske landslaget, men de skal ikke være direkte berørt.

Like ved norsk spillerhotell

Pressekontakt Halvor Lea opplyser til NTB at det norske landslaget ikke er direkte påvirket av hendelsen.

«Vi ser helikopter og en rekke politibiler fra hotellet, men ikke noe utover det», skriver Lea.

Politiet i området har ifølge New Zealand Herald bedt folk i nærheten om å holde seg innendørs.

Skytingen pågikk bare noen hundre meter unna spillerhotellet til det norske landslaget. De er ikke direkte berørt. Foto: Lise Åserud / NTB

Litt før klokka tolv sier Lea til mediene at alt er rolig i den norske troppen, som for øyeblikket spiser frokost. Han legger til at forberedelsene til første kamp går som normalt.

– Alle våknet nok ganske fort da helikopteret svevde utenfor hotellvinduet og et høyt antall utrykningskjøretøyer kom til. Først visste vi jo ikke hva som foregikk, men etter hvert kom det oppdateringer på TV og de lokale mediene. Vi følte oss trygge hele tiden. FIFA har et godt sikkerhetsopplegg på hotellet, og vi har egen sikkerhetsansvarlig med i troppen. Alle virker rolige, og vi forbereder oss som normalt til kampen i kveld. Så får vi eventuelt tilpasse oss om det kommer noen føringer fra myndighetene, sier Norges kaptein Maren Mjelde.

I en uttalelse fra politiet sier de at det er en «alvorlig hendelse» og at den oppsto i en bygning hvor det pågår bygningsarbeid.

De første rapportene om hendelsen kom like før klokken 20 norsk tid, 08 lokal tid.

Norge spiller åpningskampen i fotball-VM mot vertsnasjonen New Zealand om noen timer, en kamp som starter 09 torsdag norsk tid.

180 arbeidere

I 23-tiden norsk tid skal byggeplassen være evakuert. I tiden før ble flere arbeidere observert på taket på bygningen.

Rundt 180 personer jobbet på stedet, ifølge en arbeider New Zealand Herald har snakket med. Han ønsket ikke å bli navngitt.

– Jeg skjelver, sa mannen til avisen. Han var selv inne i bygningen da han hørte skudd.

Videre forteller han at brannalarmen gikk av, og at flere av arbeiderne var på vei ned bygningsstigen, da en bevæpnet mann skrek at de måtte gå på taket, eller så ble de skutt.

Mannen som avisa har snakket med, gjemte seg i en annen etasje sammen med en kollega. Han forteller at politiet var på plass kort tid etterpå.