10.02.2015: Skuterfører tatt av skred i Nordeisa



En skuterkjører tatt, begravd og drept i flakskred fjernutløst av forulykkede.



17.02.2015: To tatt av skred i Lyngen, en omkommer



To personer på vei ned av Fastdalstinden. En av dem utløste et flakskred, ble begravd og døde.