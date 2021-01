Helga Bones fra «113» får Kringkastingssjefens språkpris for 2020

Juryen skriver at prisen går til en medarbeider som gjennom to sesonger har loset publikum trygt gjennom personlige dramaer på kronglete veier, til vanns og til lands.

– Med en helt spesiell, nær og god kommentar har hun gitt verdighet til mennesker i ekstremt sårbare situasjoner i sjangeren «dokumentar».

Bones ble svært overrasket over prisoverrekkelsen.

– Nå ble jeg helt satt ut. Dette hadde jeg ikke forventa, men det er veldig hyggelig og veldig overveldende. Tusen takk!

Juryen mener Bones har lest kommentaren på en slik måte at den gir ny innsikt til seerne, og at publikum både blir engasjert og involvert.

– Uttrykket er sobert, nøkternt og tilbakeholdent. Det er kanskje når kommentatoren nettopp ikke sier så mye at det meste blir sagt, skriver juryen.

– Språklige kvaliteten en viktig del av suksessen

Den prisvinnende dokumentarserien har blitt en stor seersuksess. Sesong 1 hadde rundt en million seere per episode.

Personene fra serien ble invitert til talkshowet «Lindmo», den vant Gullruten for beste dokusåpe, og har til og med gjort ambulanseyrket mer populært blant de unge.

Juryen mener den språklige kvaliteten er en viktig del av suksessen.

– For ved gjennomtenkt valg av ord, bruk av riktig stemning og energinivå spiller kommentar og bilder på lag og forteller unike historier som både er viktige, rørende og morsomme, skriver juryen.

Årets jury

Årets jury fikk inn dobbelt så mange nominasjoner i 2020 sammenlignet med året før.

Juryen for Kringkastingssjefens språkpris 2020 har bestått av:

Juryleder: Karoline Riise Kristiansen, språksjef i NRK

Knut-Sverre Horn, medlem i NRKs språkstyre

Toril Opsahl, førsteamanuensis ved senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo

Terje Gilleshammer, leder i NRKs språkstyre

Prisvinner Helga Bones får et bilde av Tromsø-kunstner Kari Rindahl Endresen, kunstverket heter «Pust».