Frykter bymåsen ødelegger sentrum: – Folk tør ikke spise is utendørs lenger

Shilan Ghadani er leder i næringsforeningen Tromsø sentrum.

Hun spiser ikke is og mat utendørs i byen for å slippe å bli plaget av måsen.

– Folk tør ikke spise is utendørs lenger. Dem flykter fra uteserveringen, for hvis det ligger matrester på nabobordet så er det full krig. Jeg frykter at vi får se et dødt sentrum i sommerhalvåret hvor folk ikke tør å oppholde seg utendørs.

Debatten har rast om bymåsen i Tromsø etter at en turist fra Bergen skrev et leserinnlegg i avisa Nordlys.

Turisten beskrev en by preget av fugleskitt og måser som gikk til angrep på folk og mat.

Måsen har flyttet seg fra kysten, og inn mot tettbygde strøk de siste tiårene. Foto: Dan henrik Klausen / NRK

Stadig flere måser trekkes til byene

I løpet av de siste tiårene har stadig flere måser flyttet seg fra kysten til byene. Det viser prosjektet Bymåker av Norsk institutt for naturforskning som har kartlagt bestanden av bymåser.

Over hele landet øker konflikten mellom folk og fugl.

Bo Eide er klima og miljørådgiver i Tromsø kommune. I dag har han vært i møte for å se på hva kommunen kan gjøre med at folk opplever måsen som plagsom.

– Det er ingen fasit på måseproblemet, sier rådgiveren.

Han forklarer at det er tre forskjellige typer arter vi ser i Tromsø, som oppfører seg ulikt.

– Gråmåsen kan finne på å ta pølsa ut av hånda di. Fiskemåsen gjør ikke det, den plukker søppel, og er mindre frampå. Krykkja hekker på bygningsfasader, og henter maten sin fra havet. Men den bråker, og skiter.

Mindre mattilgang og økt press fra dyr som spiser måseegg fører måsen til byen.

Denne måsen tok seg en spasertur inn på en interiørbutikk i Tromsø sentrum Du trenger javascript for å se video. Denne måsen tok seg en spasertur inn på en interiørbutikk i Tromsø sentrum

Gårdeiere vil ha færre måser i byen

Det merker Pål-Einar Eilertsen som er medeier i Kaffebønna i Tromsø. Han mener gårdeiere må kunne ta grep for å redusere måsebestanden i byen.

– Bestanden burde komme seg tilbake til sitt naturlige habitat utenfor sentrum, sier han.

Det er lov til å forhindre hekking ved å gjøre fasader og tak utilgjengelige, men har måsen først lagt egg er det ulovlig å flytte det. Det forteller klima og miljørådgiver Eide.

– Det vi kan si er at krykkja er en av våre aller mest truede fuglearter. Det er en art som vi har et ansvar for at overlever. Det er nesten en moralsk diskusjon som grunneiere må ta med seg selv hvis de gjør hekking vanskelig, sier Eide.

Måsearten krykkja er utrydningstruet, og hekker på fasader. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Må legge til rette

Måsene er tvunget inn til byene, sier Siri Martinsen, leder i Noah. Fuglene er utsatt for vold og forstyrrelser i hekking fra mennesker.

– De siste årene har måsene fått dårligere kår i Norge. Det er overfiske, mye båttrafikk og forstyrrelser på holmer hvor sjøfuglene før kunne være i fred.

Martinsen mener at man burde ha et alternativt sted hvor fuglene kan hekke hvis de skal skremmes bort.

– Det er veldig vanskelig for ville dyr å leve adskilt fra mennesker, fordi vi invaderer deres steder hele tiden.

Hun trekker fram Gjemnesbrua på Nordmøre hvor over 800 krykkjepar hekker årlig som en løsning. Der er fuglene blitt en attraksjon, forteller Martinsen.

Slik takler du nærgående måker Ekspandér faktaboks Ikke mat måkene . Hvis du mater måkene klarer de ikke å skille på hvem som ønsker å gi dem mat eller ikke.

. Hvis du mater måkene klarer de ikke å skille på hvem som ønsker å gi dem mat eller ikke. Trekk deg unna. La fuglene få mest mulig fred, spesielt i hekketiden.

La fuglene få mest mulig fred, spesielt i hekketiden. Hold en hånd over hodet. Hvis du holder en hånd eller pinne over hodet vil ikke måkene bli så nærgående og de går alltid etter det høyeste området når de stuper.

Hvis du holder en hånd eller pinne over hodet vil ikke måkene bli så nærgående og de går alltid etter det høyeste området når de stuper. Ha øyekontakt. Hvis du holder øyekontakt med måkemor vet hun at du følger med, og blir mindre tøff i hekketiden.



Kilde: Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening og Svein-Håkon Lorentsen, seniorforsker ved NINA

