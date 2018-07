Slik takler du nærgående måker

Nå er det høysesong for måkeunger som tar sin første flytur, og like bak følger foreldrene med. Går du for nærme en vandrende unge vil foreldrene si ifra ved å stupe mot deg.

Dette kan være en veldig ubehagelig opplevelse som kan sette en støkk i de fleste. Situasjonen blir nok ikke bedre hvis du lider av ornitofobi, eller fuglefobi som det også heter.

Hold en hånd over hodet

Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening forteller at grunnen til at måkene stuper mot folk er for å jage vekk farer som kan skade ungene.

Men selv om du ikke lider av fuglefobi kan det være utfordrende nok å komme over aggressive måkeforeldrene. Her er de beste tipsene fra Eggen.

1. Trekk deg unna. La fuglene få mest mulig fred, da de er i en sårbar situasjon den første måneden.

2. Forklar hvorfor måkene stuper. Hvis du har barn som synes måkene er skumle, så forklar hvorfor de gjør som de gjør. Da kan det bli mindre skummelt, og kanskje litt spennende for barna.

Foto: PRIVAT

3. Hold en hånd over hodet. Hvis du holder en hånd eller pinne over hodet vil ikke måkene bli så nærgående.

4. Ha øyekontakt. Hvis du holder øyekontakt med måkemor vet hun at du følger med, og bli mindre tøff.

Eggen opplyser også at det er forbudt å fjerne reir med egg og unger i. Hvis du absolutt må fjerne et reir skal kommunen kontaktes.

En spesifikk fobi

Fuglefobi er en spesifikk fobi som betyr at frykten din er rettet mot for eksempel fugler, slanger eller edderkopper. Psykolog Bodil Lindgaard forteller til NRK at slike fobier kan være et resultat av negative opplevelser i ung alder.

– En del mennesker som utvikler fobier kan ha hatt tidligere negative erfaringer, der man ble svært redd i møte med for eksempel fugler.

Bodil Lindgaard er psykolog, og mener man burde utsette seg selv for det man frykter Foto: PRIVAT

Lindgaard understreker at det er forskjell på fobi og redsel.

– Mange kan oppleve redsel i møte med fugler, men dette betyr ikke nødvendigvis at man har en fobi der man trenger behandling.

Se på fuglevideoer

For å håndtere fuglefobi bør du gjøre det du er mest redd for, nettopp å oppsøke fugler. Denne behandlingsmetoden kalles eksponeringsterapi og betyr at du steg for steg nærmer deg fugler.

Lindgaard forteller at dette er en av de mest effektive metodene når det kommer til behandling av fobier.

– Man kan for eksempel starte med å snakke om fugler, se bilder og video. Den siste delen av eksponeringen går ut på å våge for eksempel å ta på eller holde en fugl i hånden.

Noe du ikke burde gjøre er å unngå fugler, for da kan angsten fortsetter å plage deg.