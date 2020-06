Måsen lå limt fast til bakken hele natta: – Det er en forbanna uting

På Lamarka i Sortland kommune har en måse vært limt fast til bakken natt til søndag.

Både politiet, Viltnemnda og Dyrebeskyttelsen er overbeviste om at dette er en planlagt handling.

– Det var helt ut lim på steinheller utenfor et hus. Måsen var helt fastlimt med vingene spredt utover. Det var en stygg sak.

Det sier viltforvalter i Sortland kommune, Jostein Holmeng. Han avlivet måsen i elleve-tiden søndag formiddag.

– Det var ingen sjanse for å berge den. Jeg kunne ikke rive den løs. Den var dødsdømt.

Holmeng har hatt jobben i over tjue år, men aldri vært borti noe slikt før.

Det er uvisst hvem som står bak ugjerningen. Politiet kommer ikke til å etterforske saken med mindre den anmeldes.

Fjær og blod ble igjen etter at måsen ble avlivet og fjernet av Viltnemnda. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Lofoten og Vesterålen

Kommer ikke til å prioritere saken før den anmeldes

Til tross for at politiet fikk beskjed om måsen i natt, ble den ikke avlivet før i formiddag.

– Vi hadde rett og slett ikke kapasitet til å gjøre noe med saken der og da. Så vi fikk Viltnemnda til å ta seg av den i dag, sier Remi Johansen, operasjonsleder i Nordland politidistrikt.

Det har generelt vært en travel natt for politiet landet over. I Nordland veltet blant annet en bil inn i en hage - også dét på Sortland.

Johansen kjenner ikke til saken mer enn at måsen ble limt til bakken.

– Det er en forbanna uting, og det må ha skjedd med overlegg. Sånt skal ikke skje.

Han tviler på at politiet vil prioritere saken med mindre det kommer en anmeldelse fra Dyrebeskyttelsen.

Mener politiet skulle inkludert Viltnemnda med én gang

Fjær er limt fast i bakken. Om det er denne måsens fjær eller en annen fugls fjær, er usikkert. Det kan se ut som fjærene tilhører en annen fugl. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Lofoten og Vesterålen

Dyrebeskyttelsen Norge Lofoten og Vestrålen reagerer på at politiet ikke gjorde noe med saken med én gang.

Men de ønsker ikke å kritisere politiet for måten de prioriterer sine ressurser.

– Vi har full forståelse for å at politiet har viktigere ting å gjøre enn dette. Men det trengs ikke en hel politipatrulje for å ta hånd om måsen. De kunne sendt én mann fra Viltnemnda.

Det sier Gøril Pedersen i Dyrebeskyttelsen.

Ti på ett i natt fikk hun en privat melding av en person som hadde funnet måsen. Vedkommende hadde også kontaktet politiet.

Pedersen så ikke meldingen før i morges. Da kontaktet hun politet - først da ble Viltnemnda koblet på.

Hun stiller spørsmål ved kommunikasjonen mellom politiet og Viltnemnda.

– Politiet ble opplyst om saken i natt. De burde informert Viltnemnda med én gang - som vi forventer skulle rykket ut.

Anmelder saken

Måsene sliter voldsomt på landsbasis.

I løpet av de siste 30–40 årene har måkebestanden gått sterkt tilbake. Fuglene blir forstyrret i skjærgården av mink og andre rovdyr.

Derfor trekker de inn til byene hvor det er mer mat og fred.

Men der blir de jaget bort og nærmest jaktet på av mennesker. Fuglen er ofte offer for dyremishandling.

Personen som fant måsen i natt, gikk bort for å sjekke i morges. I ti-tiden var den der fortsatt.

Den har med andre ord vært fastlimt i minst ti timer - fra den ble funnet i ett-tiden til den ble avlivet rundt klokken 11.

Dyrebeskyttelsen håper de, politiet og Viltnemnda kan kommunisere bedre i fremtiden.

Dyrebeskyttelsen anmelder saken.

