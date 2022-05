– Ukraina har fortsatt behov for materiell og våpen. Det vil komme ytterligere bidrag fra Norge, men vi kommuniserer ikke så mye rundt det, for det handler om sikkerhet knyttet til leveranser, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i Helgemorgen på P2 og NRK1.

Aftenposten meldte torsdag at et av verdens største transportfly, et ukrainsk Antonov An-124, landet på Oslo lufthavn. Flyet landet for andre gang på ett døgn, skrev avisen.

Antonov An-124 på Trondheim lufthavn Værnes i 2015. Foto: Tom Erik Sørensen/NRK

– Jeg skjønner at det er interesse for det, men jeg tror det er klokt å ikke si noe mer om denne type spørsmål før vi vet at materiell er kommet trygt frem, sier Gram.

– Vi skal fortsette å stille opp for Ukraina, men vi må komme tilbake til hva det handler om, sier han.

Fire dager etter Russlands invasjon av Ukraina, bekreftet regjeringen i slutten av februar at Norge skal sende inntil 2000 panservernvåpen til Ukraina. Omtrent en måned senere ble det klart at Norge sender ytterligere 2000 våpen i tillegg til beskyttelsesmateriell. Norge vurderer nå å sende tyngre våpen til det krigsherjede landet.

Samtidig bygges Forsvaret opp i Finnmark, og forsterkes inntil den russiske grensa. Det øves også jevnlig med allierte i Nord-Norge.

Det danske forsvarsdepartementet la denne uke ut dette bilde fra et øvelsessted i Nord-Norge. Et missil avfyrte fra fregatten Niels Juel. Foto: Forsvarsministeriet

Flere øvelser

Denne uka forlot det amerikanske krigsskipet USS Kearsarge. Til uka kommer det nye amerikanske soldater. De skal til Indre Troms i forbindelse med øvelsen Swift Response.

Mandag starter også den maritime skarpskytterøvelsen Øvelse Mjølner utenfor Andøya i Nordland. Dette er et er et samarbeid mellom Danmark, Tyskland, Belgia, Nederland og Norge. Øvelsen varer til fredag.

Tar sterkt avstand fra truslene

Bjørn Arild Gram sier han ikke har sett noen reaksjon fra Russland på styrkingen av Forsvaret i nord. Gram viser til at Russland ved flere anledninger har truet vesten. Blant annet sa president Vladimir Putin at Russland øker atomvåpenberedskapen, kun dager etter invasjonen av Ukraina.

– Men vi ser generelt fra Russland nå at det er mere trusler og rasling med atomvåpentrusler. Det er noe vi tar sterkt avstand fra. Vi tenker fortsatt å være forutsigbar, men vise at vi har de kapasitetene som skal til dersom det blir nødvendig, sier Gram.

Gram mener det er viktig at Norge har god tilstedeværelse i nord.

– Vår nabo i øst har faktisk gått til angrep på en annen nabo. Vi skal være forutsigbar i nord, men vi skal også være til stede. Vi skal kjenne situasjonen, ha aktivitet, seiling og trening.