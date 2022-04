Dette er det norske supermissilet Ukraina vil ha

Da den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj talte til Stortinget 30. mars ba han Norge om å bistå Ukraina med våpen. Han ba spesielt om norske våpen som kunne ramme russiske fly og russiske skip.

Det norske missilet Norsk Sjømålmissil er regnet som verdens mest avanserte i sin klasse.

Dersom ukrainerne skal få, eller har fått, dette missilet, kan det komme direkte fra Norge eller fra et annet land som har kjøpt det.

BA OM DET BESTE: Den ukrainske presidenten sa han ønsket avanserte norske våpen da han talte til Stortinget. Foto: Heiko Junge / POOL / NTB

Uklart om Polen har overført

Utenriksdepartementet ønsker ikke å hverken bekrefte, eller avkrefte at Polen har fått tillatelse til å overføre sitt kystbatteri basert på det norske missilet til Ukraina.

– På bakgrunn av taushetsplikten etter eksportkontrolloven § 2 kan vi ikke svare på spørsmål om eventuelle eksportlisenssøknader eller hvorvidt konkrete søknader er innvilget eller ei, skriver departementet til NRK.

Produsenten av våpenet, Kongsberg Gruppen, sier til NRK at de ikke har noen kunnskap om eksport av dette våpenet til Ukraina.

HOLDER DET HEMMELIG: Statsminister Jonas Gahr Støre informerte tirsdag Stortinget om norsk våpenhjelp til Ukraina. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Våpen er på vei

Statsminister Jonas Gahr Støre informerte tirsdag Stortinget om at overføring av tyngre våpen til Ukraina var under gjennomføring. Han la til at bekreftelse på hva som ukrainerne får først vil komme når utstyret er på plass.

Dette gjelder våpen sendt direkte fra Norge. Tidligere når andre land har donert norskproduserte våpen til Ukraina har ikke Norge kommentert dette i forkant.

Statsministeren sier til NRK at Norge har mottatt ønsker fra Ukraina med tanke på hvilke våpen de trenger i sin forsvarsinnsats, men vil ikke si om det norske missilet sto på lista.

– Ønskene fra Ukraina går vi nå igjennom. Vi har jo i tre runder gitt våpen, og så har jeg sagt i Stortinget i dag at vi vurderer og er på vei å gjennomføre flere donasjoner. Så vil jeg ikke kommentere mer når det gjelder hvilke våpentyper det gjelder, sier Støre til NRK tirsdag.

Er det allerede i Ukraina?

Den russiske krysseren Moskva ble truffet av missiler 13. april. Skipet kom i brann og gikk senere tapt. Ukrainerne hevder skipet ble truffet av to ukrainske Neptune kryssermissiler. En høytstående amerikansk embetsperson skal ha bekreftet dette.

PÅ HAVETS BUNN: Luftforsvarsspesialisten Moskva ble rammet av missiler. Foto: VASILIY BATANOV / AFP

Da talsperson i Pentagon, John Kirby, ble bedt om å bekrefte informasjonen om Neptune-missilene, var svaret ingen kommentar.

Neptune er basert på det aldrende russiske missilet Kh-35. Moskva tilhører Slava-klassen missilkryssere. Disse krysserne er utviklet for, og utrustet for, luftforsvar. Krysseren hadde tre lag med luftforsvar.

STOR SKADE: Her treffer et Norsk Sjømålmissil den utrangerte fregatten KNM Trondheim under en test av våpenet. Du trenger javascript for å se video. STOR SKADE: Her treffer et Norsk Sjømålmissil den utrangerte fregatten KNM Trondheim under en test av våpenet.

Norsk Sjømålmissil

Det norske våpenet er et såkalt femtegenerasjon missil. Det er konstruert for å unngå akkurat det luftvernet som krysseren Moskva var utrustet med.

Missilet blir sendt mot området der et sjømål oppholder seg. Det kjenner igjen den infrarøde utstrålingen fra akkurat det skipet det er sendt ut for å ramme. Det beveger seg nær havoverflaten og er bygget av materialer som gjør det vanskelig å oppdage med radar.

Når det nærmer seg målet, beveger det seg i et tilfeldig mønster for å gjøre det ytterlig vanskelig å skyte ned. Missilet styrer seg inn mot den delen av skipet der det vil gjøre mest skade. Normalt sett er dette vannlinjen.

I FARESONEN: Fra den ukrainske kystbyen Odesa. Russiske krigsskip holder til på havet og er en konstant trussel mot innbyggerne i byen. Foto: Petros Giannakouris / AP

Det Boris lovte

Den britiske statsministeren Boris Johnson gjorde det klart 3. april at han ønsket å utruste Ukraina med missiler som de kunne ramme de russiske krigsskipene med.

Utfordringen for den britiske statsministeren var at hans eget land ikke hadde noen passende missiler på lager. I og med at ukrainerne nå bare har noen små patruljebåter igjen, så hadde de behov for å kunne skyte slike missiler fra land.

Britene har de gamle Harpoon-missilene, men de er ment for bruk fra skip.

KAN HA FÅTT FRA POLEN: Det polske forsvaret bruker en kystbatteri-versjon av det norske missilet. Det er mobilt. Foto: Kongsberg ASA

Polen

Polen var det første landet som skaffet seg kystforsvar basert på Norsk Sjømålmissil. Polen har missiler og utskytningsramper montert på kjøretøyer slik at kystforsvaret er mobilt. Det gjør det vanskelig å oppdage og ødelegge.

Polen har hjulpet Ukraina med en lang rekke forskjellige våpen, og var villige til å overføre sine MIG-29-jagerfly til landet.

Det er ingen offentlig kilder som hevder at Polen har overført dette kystforsvaret til Ukraina. Aftenposten skrev tidligere at det i russisk propaganda blir hevdet at krysserne Moskva ble rammet av, er det norske missilet.

Til Aftenposten svarte statssekretær Bent Joacim-Bentzen at Norge ikke har sendt missilet til Ukraina.