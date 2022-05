Forskere mener torskeoppdrett utgjør en trussel mot kysttorsken

– Hvis det kommer rømt torsk ut i fjordene våre så kan det påvirke egenskapene slik at den ville torsken kan bli annerledes eller svekket, sier forsker ved Havforskningsinstuttet, Pål Arne Bjørn til NRK.

Rapporten er bestilt av Fiskeridirektoratet for at myndighetene skal få et bedre kunnskapsgrunnlag. Torskeoppdrett tas nå inn i den årlige risikoanalysen.

Her frykter forskerne at oppdrettstorsken som er avlet frem av mennesker skal rømme fra fiskemerdene og blande genene sine med kysttorsken.

Det kan gjøre at kysttorsken ikke tåler påkjenninger like godt. Bjørn viser til erfaringene med rømt oppdrettslaks.

– Man kan si det så enkelt at det fører til færre fisk og svekkede bestander. Og vi frykter jo at det samme vil kunne skje med torsk. Men kanskje i enda større grad. Det er ikke de samme barrierene mellom oppdrettstorsk og den ville torsken.

For torsken har en annen egenskap som laksen ikke har.

Mens oppdrettslaksen ikke gyter i merdene, gjør torsken nettopp det, ifølge forskerne. Dermed kan fiskeeggene lekke ut, og oppdrettstorsk vokse opp i det fri.

Forsker Pål Arne Bjørn ved Havforskningsinstituttet har ledet risikoanalysen som er bestilt av Fiskeridirektoratet. Foto: Gunnar Sætra / Havforskningsinstituttet

Anbefalingen fra ekspertgruppa ved Havforskningsinstituttet er tydelig. Man bør ikke gå for fort frem med storskala torskeoppdrett ettersom den ville kysttorsken er sårbar og svekket fra før.

– Vi håper at forvaltning og næring vil få litt tid på seg til å tenke på hvordan man skal utvikle torskeoppdrett, slik at man ikke kommer opp i mange av de samme problemene som man har med lakseoppdrett i dag, sier Bjørn.

Dette sier rapporten Ekspandér faktaboks Det største problemet er trolig at oppdrettstorsk kommer til å gyte i merdene. Dersom disse eggene får drive ut i lokalmiljøet, og deretter klarer å vokse opp til kjønnsmodne fisker, vil det over tid påvirke genene til kysttorsken.

Også dersom oppdrettstorsken rømmer, kan det bli problemer med genetisk påvirkning. Dersom rømt torsk overlever fram til den blir kjønnsmoden, kan den gyte sammen med villtorsk, og avkommet blir blanding av vill- og oppdrettstorsk.

En annen problemstilling er sykdom: Villtorsk kan i likhet med andre ville arter også få sykdommer, og vi har ikke nok kunnskap om hvordan disse vil utvikle seg i et oppdrettsmiljø – og så smitte videre.. Geografiske forskjeller i vurderingen: Dersom næringen tar i bruk alle lokalitetene som de har søkt om, vil torskeoppdrett utgjøre en trussel mot kysttorsken fra Stadt og nesten nord til Bodø.

Lenger nord er trusselen vurdert som moderat, men likevel er det enkelte områder som kan være utsatt. - Vi ser at det er søkt om veldig mange lokaliteter i Lofoten og Vesterålen, slik at risikoen lokalt kan være høyere, sier Bjørn.

Sør for Stadt vil trusselen bli lav, det skyldes den lave produksjonen av oppdrettstorsk i dette området, men ikke minst at det ikke er vist interesse for nye lokaliteter. Det står verst til med kysttorsken sør for Stadt, men siden produksjon av torsk er veldig lav her, så blir risikoen for at oppdrettstorsken skal påvirke villtorsken sett på som lav. Kilde: Havforskningsinstituttet

Tapte milliard på torskeoppdrett

Oppdrett av torsk har blitt prøvd tidligere. Den blir beskrevet som en utbryterkonge som gnager seg gjennom merdene og stikker av.

For oppdretterne var et annet problem at den ikke vokste raskt nok. Sammen med sykdom, prisfall og en finanskrise i 2008 ble det konkursras. På tre år var over en milliard kroner forduftet.

I mellomtida har Nærings- og fiskeridepartementet fortsatt med å putte penger inn i et nasjonalt avlsprogram for torsk. Det har gitt en ny type oppdrettstorsk som vokser raskere, og troen på lønnsomhet blant oppdretterne har blitt større.

Slakting av torsk ved et oppdrettsanlegg i Averøy i Møre og Romsdal. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Vil sette seg inn i rapporten

Kommunikasjonssjef i Sjømat Norge, Øyvind André Haram sier at det er gjort utrolig mye forskning siden sist en drev med torskeoppdrett.

– Utviklinga har vært stor. Vi skal nå sette oss inn i faktagrunnlaget og se om det er tatt inn den siste forskningen.

De vil nå lese rapporten og komme tilbake med en ytterligere kommentar senere i dag.

Haram sa til NRK i fjor høst at det er stor interesse for torskeoppdrett.

– Det er mange aktører som har kommet på banen den siste tiden. Det er blitt mye større interesse for det.

Han forklarte da at å avle torsk over mange år har vært viktig for å få frem en robust art som tåler å være i en oppdrettsnot.

– Det er som å drive avl på et husdyr. Samme som man gjør på ku, gris og alt annet. Samme har de gjort på torsk.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran har uttalt at torskeoppdrett vil få stor betydning.

Ifølge Havforskningsinstituttets rapport ligger det i 2022 inne 41 søknader om torskeoppdrett. Hvis alle godkjennes vil det være over en dobling fra i dag, med en total produksjon på 170.000 tonn.