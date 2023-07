Flere fylkeslag stiller seg bak Borch som ny nestleder i Sp

Oppsummering av saken Ekspander/minimer faktaboks Flere fylkeslag støtter Sandra Borch som ny nestleder i Senterpartiet etter at Ola Borten Moe trakk seg fra partiledelsen. Borten Moe trakk seg som følge av brudd på habilitetsreglene som statsråd, og han vil heller ikke ta gjenvalg som stortingsrepresentant. De nordnorske fylkeslagene har allerede samlet seg bak Borch som en kandidat til nestledervervet. Fylkesleder i Nordland Senterparti, Frank Johnsen, roser Borch for hennes samlende egenskaper og tidligere arbeid som leder i Senterungdommen og statsråd. Andre fylkeslag, som Troms, Finnmark og Vestfold, støtter også Borch som en sterk kandidat til nestledervervet. Politisk kommentator, Eva Nordlund, påpeker at fløytilhørighet kan spille en rolle i valget av nestleder, men tror partileder Trygve Slagsvold Vedum vil vektlegge den beste kandidaten for å representere partiet fra hele landet. På Østlandet avventer fylkeslagene valget av en ny nestleder, mens fylkesleder i Vestfold, Per-Asbjørn Andvik, støtter trønderlederen Ole Herman Sveian som den beste kandidaten for nestledervervet. Valg på ny nestleder vil trolig bli avholdt på neste landsmøte, om ett og et halvt år. I mellomtiden vil støtten fra ulike fylkeslag til Sandra Borch bli vurdert, og det kan bli viktig å få støtte fra Trøndelag for hennes kandidatur.

– Hun blir ansett for å være en del av Høyresiden i Senterpartiet. Den såkalte Borten Moe-fløya, sier politisk kommentator i Nationen Eva Nordlund, om Sandra Borch.

Fredag ettermiddag, under en hastig innkalt pressekonferanse, meldte Ola Borten Moe sin avgang som forsknings- og undervisningsminister.

Han innrømmet å ha brutt habilitetsreglene som statsråd da han i januar deltok på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo. Uka før kjøpte han aksjer for 400.000 kroner i Kongsberg gruppen, som er indirekte eier av Nammo.

Samtidig varslet Borten Moe at han ikke tar gjenvalg som stortingsrepresentant for Trøndelag Senterparti, og at han trekker seg som nestleder i partiet.

Allerede fredag kveld hadde de nordnorske fylkeslagene begynt å samle seg bak Sandra Borch som Borten Moes arvtaker i partiledelsen.

Frank Johnsen er ordfører i Vågan og fylkesleder for Senterpartiet i Nordland. Foto: JOHN INGE JOHANSEN / NRK

Sandra Borch frontes fra Nordland

Frank Johnsen, fylkesleder i Nordland Senterparti, sier til NRK at det er naturlig at nestledervervet går til Sandra Borch.

– Det er fordi hun er veldig samlende. Hun har vist at hun har de egenskapene som skal til med den lederfunksjonen hun hadde i Senterungdommen. Hun har vist dette i jobben hun har gjort som statsråd, sier Johansen.

Under pressekonferanse, fredag kveld, sa partileder Trygve Slagsvold Vedum - at valg av ny nestleder må vente til neste landsmøte, om ett og et halvt år.

NRK har ikke lyktes med å få en kommentar fra Sandra Borch.

Ronald Wærnes var inntil nylig fylkesråd for næring og kultur i Troms og Finnmark. Han er nå tilbake som ordfører i Båtsfjord. Foto: Laila Lanes / NRK

Støtte fra Finnmark og Troms

Allerede fredag kveld signaliserte fylkesleder i Troms, Svein Leiros, via VG, at fylkeslaget ville stille seg bak Sandra Borchs kandidatur.

Til NRK sier han at han har registert at Nordland Sp har frontet Borch som ny nestleder.

–Vi har mange gode kandidater, men jeg tenker hun helt klart er en av dem. Vi har ikke behandlet dette i partiet enda, som fylkesleder mener jeg det ingen tvil om hun er godt navn, sier Leiros.

Ronald Wærnes er ordfører i Båtsfjord for Senterpartiet, og tidligere fylkesråd i Troms og Finnmark.

Han støtter Sandra Borchs kandidatur fult ut.

– Jeg håper Sp i Finnmark stiller seg bak Sandra. Det ville vært fint å få en så markant og dyktig politiker fra nord inn i partiledelsen, sier han til NRK.

Leder løs Borten Moe-fløy

Politisk kommentator i Nationen, Eva Nordlund, har fulgt og kjent Senterpartiet over flere tiår.

Hun tror fløytilhørighet kan spille en rolle i nestleder-valget i partiet.

– Overfladisk tilhører både Sandra Borch, Jenny Klinge (Møre og Romsdal) og Geir Pollestad (Rogaland) Borten Moe-fløya i Senterpartiet, forklarer Nordlund.

Nordlund mener fløytilhøringhet kan spille inn så lenge politisk mangfold i ledelsen vektlegges i nestledervalget.

Samtidig tviler Nordlund på at Trygve Slagsvold Vedum ønsker å ta hensyn til fløytilhørighet i valget av ny nestleder.

– Jeg vil tro han ønsker å finne en nestleder som kan fylle den helheten som skal til for å representere et parti fra et langstrakt land, sier Nordlund.

Jan Ove Tryggestad mener Sandra Borch er et godt valg som ny nestleder i partiet. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Delvis støtte fra Vestlandet

Ordføreren i Stranda, Jan Ove Tryggestad er en av de mest profilerte Sp-politikerne i Møre og Romsdal, der stortingsrepresentant Jenny Klinge er innvalgt fra.

Han mener Sandra Borch er veldig godt alternativ som nestleder, etter at Ola Borten Moe trakk seg fredag.

– Hun er en kjempesterk kandidat og vil være et riktig valg dersom Senterpartiet skal jakte nye velgere, sier Tryggestad, som legger til han mener Borch er moden for oppgaven.

Nils T. Bjørke, fylkesleder i Hordaland Senterparti sier til NRK at de ikke har tatt stilling til nestledervervet enda.

Han mener Sandra Borch er en dyktig og god kandidat:

– Men, man burde vurdere å få en nestleder som ikke sitter i regjering, sier han.

Tidligere partileder Liv Signe Navarsete, fra Sogn og Fjordane, hadde et konfliktfylt forhold til Sandra Borch, da Borch ledet Senterungdommen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I Liv Signe Navarsetes hjemfylke, tidligere Sogn og Fjordane, er stemningen avmålt om Sandra Borchs kandidatur.

Jenny Følling er ordfører i Sunnfjord kommune, og tidligere fylkesordfører i Sogn og Fjordane. Hun peker på at Anne Beathe Tvinnereim, fra Østfold, er nestleder inntil videre.

– Partiet må først bestemme om vi skal ha et ekstraordinært landsmøte eller avvente med valget til neste landsmøte. Det er viktig at flere landsdeler er representert i partiledelsen, både fra Nord og Vest.

Følling legger til:

– Fra nord vil både Bjørn Arild Gram og Sandra Borch være gode kandidater

Liv Signe Navarsete har tidligere uttalt at hun ikke ønsker å delta i spekulasjoner om nestlederverv da hun er statsforvalter i Vestlandet.

Sørlandet SP – vil la lederne velge

Eva Nordlund mener også at Geir Pollestad, fra Borten Moe-fløyen, også kan være aktuell som ny nestleder.

– Han kan også være aktuell som statsråd etter Borten Moe, mener Nordlund.

Fylkesleder i Senterpartiet i Agder, Gyro Heia, ønsker ikke å peke ut en eventuell ny nestleder.

– Jeg ønsker ikke å kommentere eller spekulere i det. Det må være opp til lederne å peke på hvem de mener er best i en slik kabal. For det er en kabal som skal legges, sier hun til NRK.

NRK har spurt Vidar Nedrebø, fylkesleder i Rogaland, der stortingsrepresentant Geir Pollestad kommer fra. Han ønsker ikke å kommentere aktuelle kandidater til nestledervervet.

Tidligere KS-leder og forsvarsminister, Bjørn Arild Gram, løftes frem som en mulig kandidat fra Trøndelag. Foto: NRK

Trøndelag fronter Gram

Politisk kommentator, Eva Nordlund, tror det er tenkelig at Trøndelag stiller seg bak Sandra Borch. Spesielt det gamle Sør-Trøndelag Sp; siden Sandra Borch og Ola Borten Moe har vært nære støttespillere i mange år.

– Marit Arnstad, fra Nord-Trøndelag, er parlamentarisk leder, og kan tenkes å være aktuell. Men hun blir trolig for viktig for Trygve Slagsvold Vedum, å beholde som parlamentarisk leder på stortinget, at hun er neppe aktuell, sier Nordlund.

Fylkesleder i Trøndelag Senterparti, Ole Herman Sveian, sier til NRK at det er mange gode kandidater til nestledervervet.

– Når den tid kommer så vil Bjørn Arild Gram være en særdeles sterk kandidat. Han har brei erfaring og har gjort en svært god jobb som statsråd. Gram har også lang fartstid og erfaring fra mange posisjoner i partiet, påpeker Sveian.

Anne Beathe Tvinnereim er gjenværende nestleder og sammen med Trygve Slagsvold Vedum fra Stange i tidligere Hedmark, er leder-duen fra Østlandet. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Østlandet avventer

Anne Beathe Tvinnereim er nå eneste nestleder i partiet. Hun er fra Halden i Østfold, mens partileder Trygve Slagsvold Vedum er fra Stange i tidligere Hedmark.

Dermed står distriktspartiet uten deltagelse fra verken Vestlandet, Trøndelag eller Nord-Norge i partiledelsen. Likevel mener fylkeslederne på Østlandet at valget av en ny nestleder kan vente.

NRK har snakket med de fleste fylkeslederne på Østlandet. Fylkesleder i Akershus Senterparti, Brita Skallerud mener det ikke haster med å finne ny nestleder, så lenge før landsmøtet.

Brita Skallerud, fylkesleder Akershus Senterparti, mener også at nestledervalget kan vente.

– Det har ingen hast å finne en ny nestleder. Jeg forventer at det blir en omfattende prosess uansett.

Fylkesleder i Buskerud Sp, Sigrid Simensen, sier fylkespartiet ikke har tatt stilling til nestledervervet enda.

Fylkesleder Østfold Senterparti, Reidar Kaabbel, sier partiet har mange dyktige folk og mange å velge av:

– Det er en prosess vi tar i de rette fora først. Men Borch er en dyktig og flink dame.

Ole Herman Sveian er varaordfører i Malvik kommune, og fylkesleder i Trøndelag Sp. Han pekes på som en mulig ny nestleder. Selv vil han helst han Arild Gram Pedersen i rollen. Foto: Knut Bløtekjær / NRK

Vestfold vil ha ny trønder

Per-Asbjørn Andvik, fylkesleder Vestfold, mener fylkesleder i Trøndelag, Ole Herman Sveian, er den beste kandidat for nestledervervet

– Han er solid, har god erfaring, sindig, rolig, og jer en dyktig person. Jeg har stor tillit til han og opplever han som inkluderende, sier Andvik.

Andvik frykter enkelte har lyst på toppvervet for stillingens skyld:

– Sveian burde få vervet for politikkens skyld. Når du er statsråd, har du hendene fulle av oppgaver. Vi trenger en til å være dedikert nestleder, sier Andvik.

– Borch er veldig dyktig i posisjonen sin. Hun er selvfølgelig en god kandidat, men Sveian er på førsteplass.