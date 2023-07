Jusprofessor: – Denne saken er et hakk opp fra hva vi har sett før

Ola Borten Moe (Sp) har brutt regjeringens habilitetsregler, etter aksjekjøp i våpen- og teknologiselskapet Kongsberg Gruppen.

E24 melder at Økokrim vil undersøke Borten Moe-saken.

– Regelverket er veldig strengt, og ut fra denne tidslinjen kan man få en uggen følelse. Dette er noe Økokrim må etterforske, sa jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen til NRK tidligere i formiddag.

Borten Moe brøt regelverket da han i januar var på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo. Uka før kjøpte han aksjer for over 400.000 kroner i Kongsberg Gruppen, som indirekte eier 25 av Nammo.

Statsråden brøt også habilitetsregelverket da han deltok i et møte i regjeringen 30. mars, da regjeringen økte rammen for kontrakten med Nammo.

Han innrømmer også andre aksjekjøp de sista åra, og at disse har vært et brudd på regjeringens retningslinjer.

Jusprofessoren mener det er en mulighet for at Borten Moe kan ha drevet innsidehandel.

Den siste tiden har det vært flere habilitetssaker.

Tidligere i sommer kom det frem at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) hadde gitt et styreverv til en god venn, Frode Elgesem. Senere kom det også frem at Anette Trettebergstuen (Ap) hadde gjort flere feil knyttet til habilitet. Hun valgte å gå av som kulturminister.

– Hva tenker du om at det har vært flere saker den siste tiden?

– Jeg mener det tyder på en regjering som i for stor grad er opptatt av å mele sin egen kake. Men denne saken er et hakk opp fra hva vi har sett før, svarer Marthinussen.

Borten Moe ble spurt av TV2 om han trodde Økokrim kom til å se på saken:

– Økokrim er uavhengig så de gjør jo det de finner for godt, og det antar jeg at de gjør, sa Borten Moe til TV2.