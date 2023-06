Håp i hengende Støre

Det er lette dager på jobb. Nye kapitler i sagaen om regjeringas problemer skriver seg nesten selv.

Hold kjeft, spis is

Sist fredag var det Støres tur til å skinne da han skulle servere jordbær med is og selvskryt attåt til landets politiske journalister. Isteden måtte han håndtere en statsrådsavgang som ikke bare var trist for partiet, men også skadelig for Ap som styringsparti.

Nytt liv til den gamle forestillingen om kameraderi og «noen har snakket sammen» var det siste Ap trengte nå. Allerede sliter de kraftig med tilliten hos velgerne.

Les også: I gode venners lag

Inntrykket er en regjering som sliter med å styre landet. Nå melder spørsmålet seg igjen om de har kontroll på seg selv.

Et vel så stort problem er likevel de økonomiske langtidsvarslene. Det er ingen tegn til bedring på denne siden av valget.

En alvorstung Jonas Gahr Støre under pressekonferansen der det ble klart at tidligere kulturminister Anette Trettebergstuen måtte gå av. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Lite biff og dyr champagne

Høye strømpriser og dyrere drivstoff har lenge satt sinnene i kok. De aller fleste merker prisveksten på lommeboka når man kjøper tomater og laks på butikken.

Renta har økt 11 ganger de siste årene, og er nå på et nivå der det for alvor begynner å svi for mange.

Og enda har vi mer i vente.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Renta går bare oppover. Når tar det slutt?».

I sommer får feriefolket merke hvor svak den norske krona er blitt. En trivelig stund med fire pils og en pizza på en solfylt uteservering i Danmark er ikke like hyggelig når kontoutskriften sjekkes. Og det vil etter hvert forplante seg til prisene i norske butikker.

Dette ville vært krevende farvann å manøvrere i for alle regjeringer, og enda verre er det for en regjering som sliter med styringstilliten. Derfor er det lite som tyder på at det for alvor vil snu for Støre og hans kriserammede mannskap med det første.

Les Tone Sofie Aglens analyse: Giftig cocktail for Støre

Håp om litt lys og varme?

Det betyr ikke at man ikke kan skimte litt mer lys i tunnelen. Torsdag får Støre en ny sjanse til å fortelle oss hva regjeringa gjør bra på sin sommerpressekonferanse, og forhåpentligvis er det både is og jordbær igjen.

Med litt velvilje kan man se noen grunner til at det kan lysne for Støre. Om ikke annet at Ap kan gjøre et bedre valg enn noen håper og andre frykter.

Det er ikke slutt, forholdet er bare satt på pause

Der Høyre har en lojalitet som man nesten må til Nord-Korea for å se maken til, har Ap rekordmange velgere på gjerdet. Så godt som alle målinger viser at svært mange av deres gamle velgere ikke vet hva de skal stemme.

Det er tross alt en god nyhet i alle de dårlige meningsmålingsnyhetene. For det betyr at velgerne er skuffet over partiet sitt, men de har ikke funnet seg et nytt. I praksis er dette velgere som er lettere å hente tilbake.

Litt som en eks som fortsatt har nøkkelen til leiligheten din.

Kan de stikke hull på Høyre-ballongen?

For Høyres del er situasjonen motsatt. Selv om de har gjort mye rett i opposisjon, ligger de likevel kunstig høyt på målingene.

Mye av dette kan de nok takke regjeringa for, men også Erna Solbergs troverdighet som statsminister.

Det er rett nok bedre å være i for tidlig form enn aldri å være i god form. Likevel kan Høyre havne i en negativ spiral om det først begynner å gå nedover på målingene.

Regjeringa har åpenbart begynt å gi Høyre mer motstand, både i form og innhold. De utfordrer dem mer på de politiske alternativene, og ber dem vise kortene.

Målet er åpenbart å presse Høyre til å bli «mer Høyre».

Ap har i stor grad laget seg politiske problemer som Høyre har utnyttet godt. Da Sp herjet på de politiske hitlistene, prøvde Ap å bli et slags Senterpartiet light.

Og mens Ap er blitt presset til venstre av LO, SV, Rødt og egne tillitsvalgte, har Høyre breddet seg tydelig inn mot sentrum. Man skal være rimelig lettskremt som sosialdemokrat for å frykte Erna Solbergs Høyre.

Les hele analysen: Erna Solbergs spagat

Om de lykkes med å «demonisere» Høyre og ta tilbake rommet i sentrum, er en annen sak. Men Høyre-toppene sliter tilsynelatende tyngre med å møte Arbeiderpartiets nye nestledere, Tonje Brenna og Jan Christian Vestre, og et litt mer selvsikkert regjeringslag i debatt.

Les også: Regjeringa har fått nok av Høyre

Kan de reddes av lokale helter?

I kommunene er det ikke noe som heter regjeringsslitasje. Tvert imot er det en fordel å ha makt, og populære ordførere blir gjerne gjenvalgt. Ikke sjelden er det den eneste politikeren folk i kommunen kjenner.

Både Ap og Sp har en stor fordel av å sitte med ordføreren i brorparten av kommunene. Der Høyre lokalt er avhengig av nasjonal drahjelp og Solberg-effekt, er man ikke like ivrig på besøk fra oven i regjeringspartiene.

Derimot kan stumpene av kommunevalget reddes av at de har populære ordførere. Lokal styringstillit er ikke å forakte.

Politikken er (kanskje) ikke problemet

I Ap føler de seg trygge på at det ikke er politikken som er problemet. De mener at velgerne stort sett er fornøyd med kursen, men at de sliter med kommunikasjon, tabber og ikke minst de økonomiske tidene.

Når velgerne rømmer til Høyre handler det om mistillit og styring, ikke om en ny, ideologisk høyrebølge.

Derfor er vurderingen at det er enklere for Ap å justere seg inn enn om de også politisk hadde navigert seg vekk. Etter hvert har de også justert seg inn på politikk og retorikk som åpenbart har falt på stengrunn.

Næringslivet har gått fra å være fiende til en venn, mens «vanlige folk» har fått på båten. I alle fall i slagordverdenen. Det blir heller ikke flere «skattesjokk». Nå er det forutsigbarhet som er det nye honnørordet.

Har de kommet over startproblemene?

Evig eies kun et dårlig rykte, sies og synges det. Men politikken er muligens unntaket som bekrefter regelen.

Da regjeringa startet på, var det svært tydelig at det var åtte år siden de sist styrte landet. De slet med å stokke beina, var kronisk bakpå og kommunikasjonen var svak.

Nå har de strammet opp troppene.

Eksempelvis er de mer tilgjengelige, og framstår mer proaktive. Det så vi både rundt forsvarsplanen og totalberedskapskommisjonen, der de kom noe av kritikken i forkjøpet.

Sannsynligvis gjør de litt færre tabber enn de gjorde i starten.

Det må også nevnes at samarbeidet innad i regjering framstår bra og det er lite krangling utad. Støre viste også lederskap i håndtering av Trettebergstuens avgang, en sak som potensielt kunne rullet en stund.

Selv om han sliter med å svare helt på hva som skiller dette fra Brennas sak, sto i det minste Brennas krisehåndtering til laud.

Også den mye omtalte telefonen til Helga Pedersen før Aps landsmøte da han la hennes partisekretærdrøm død, blir av mange tolket som at Støre viste etterlengtet lederskap.

Selvsagt er det langt igjen til politikkens «Royal Albert Hall», valgseier og framgang. Det er likevel viktige lyspunkt for en regjering som har slitt tungt i motbakke siden den tiltrådte.

Det største problemet er like fullt de økonomiske tidene. De må nok bedre seg for at Støre for alvor kan håpe på bedre tider. For det er neppe utsikter til særlig mye biff og dyr champagne på folket etter sommerferien heller.

Men det er om ikke annet i tråd med de norske kostholdsrådene.