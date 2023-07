Støre: – Forventer at statsrådene leser håndboka

Statsminister Jonas Gahr Støre møter fredag kveld pressen etter at Ola Borten Moe (Sp) kunngjorde at han går av som forsknings- og høyere utdanningsminister, samt nestleder for Senterpartiet.

Det gjorde han etter at det tidligere i dag ble kjent at han har brutt habilitetsreglene til regjeringen.

– Alvorlige feil

Støre innleder pressekonferansen med å si at han ble orientert om situasjonen onsdag.

– Ola har bedt om å trekke seg fordi han har brutt habilitetsregelverket og regjeringens retningslinjer for aksjehandel om aktsomhet. Det er alvorlige feil, og det har Ola erkjent, sier han.

Jonas Gahr Støre forteller om samtalene som førte til Borten Moes avgang. Du trenger javascript for å se video. Jonas Gahr Støre forteller om samtalene som førte til Borten Moes avgang.

Videre understreker statsministeren at konsekvensen for denne saken, ikke er forenlig med at han kunne fortsette som statsråd.

– Regjeringen har løpende arbeid omkring temaet habilitet. Det må være den enkeltes ansvar å gjøre de vurderingene. Men hvis man er usikker, er det veldig enkelt å be om hjelp, sier Støre.

– Riktig og klok beslutning

Han utdyper:

– Jeg forventer at statsrådene leser håndboka, setter seg inn i reglene som gjelder der. Er det krevende, så kan man gå til justisdepartementet.

– Det har vært en riktig og klok beslutning, sier finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på pressekonferansen.

Borten Moe har kjøpt aksjer i Kongsberg Gruppen, og har dermed brutt habilitetsregelverket. På pressekonferansen i ettermiddag sa han at han trodde dette var greit, men at han i retrospekt ser at det var helt feil.

– Det var en forferdelig feilvurdering av åpenbare årsaker, sa han.

Dette er saken Ekspander/minimer faktaboks Borten Moe brøt regelverket da han i januar var på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo. Uka før kjøpte han aksjer for over 400.000 kroner i Kongsberg Gruppen. Selskapet eier indirekte 25 prosent av Nammo.

Statsråden brøt også habilitetsregelverket da han deltok i et møte i regjeringen 30. mars. Der økte regjeringen rammen for kontrakten med Nammo.

Han innrømmer også andre aksjekjøp de siste årene, og at disse har vært et brudd på retningslinjene til regjeringen.

Økokrim sier de vil undersøke saken. Han hevder selv å ikke ha hatt innsideinformasjon.

Det var E24 som først omtalte habilitetssaken.

Snudde i samråd med Støre

Borten Moe sa tidligere fredag at han ønsket å fortsette som statsråd. Under pressekonferansen i ettermiddag sa han imidlertid at han sammen med Støre og Vedum hadde kommet til konklusjonen om å trekke seg.

På spørsmål fra NTB om hva som har skjedd i timene frem til Borten Moe kunngjorde at han går av, svarer Støre:

– Siden onsdag har det vært et arbeid med å få oversikt over saken. Jeg har fulgt arbeidet fra kontoret mitt, og hatt dialog med Trygve. Da vi hadde samtalen med Ola, var det en klar, felles oppfatning av at der vi var, var det riktig av ham å trekke seg. Jeg vektla min vurdering av saken opp mot tillitsspørsmålet. Det var noe vi kom frem til i enighet.

Forskings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe går av som statsråd torsdag, etter å ha innrømt habilitetsbrudd. Du trenger javascript for å se video. Forskings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe går av som statsråd torsdag, etter å ha innrømt habilitetsbrudd.

Videre understreker Støre at han tror på Borten Moes forklaring om at han trodde aksjekjøpene var greit.

– Sakene er tre forskjellige saker. De er grundig opplyst, og det er trukket konklusjoner ut ifra dem, som jeg mener er riktige, svarer Støre på spørsmål fra NRK og at det har vært flere saker som går på habilitet den siste tiden.

Viktig beslutning

– Det kan være vanskelig å gjøre avveiningen om habilitet der og da. Men hvis du har kommet dit at du er inhabil, er det ikke vanskelig. For da er det ting du skal gjøre, og ikke skal. Mennesker kan gjøre feil, så vi må vurdere feilene og hvilke konsekvenser de har, fortsetter Støre.

– Men er det godt nok hvis folk lurer på om disse statsrådene er habile og om det kan føre til tvil om det?

– Nei, men det er derfor jeg mener det er viktig i et slikt tilfelle, selv om det gjør vondt, å komme til konklusjonen om at en dyktig statsråd som Trettebergstuen og Borten Moe, gitt dette, at den konklusjonen også må kunne trekkes.

Avslutningsvis sier Støre at han ikke er kjent med flere statsråder som har gjort feilvurderinger knyttet til sin habilitet, utover de tre sakene med Borten Moe, Trettebergstuen og Brenna, som har vært bredt omtalt i media den siste tiden.

Selv hevder Borten Moe at han ikke har hatt innsideinformasjon. Til pressen sa han at intensjonen hele tiden var langsiktig sparing.

– Det at vi har kommet dit, det beklager jeg svært sterkt. Jeg er uhyre lei meg for den situasjonen jeg har satt meg selv og regjeringen i. Jeg skjønner fullt ut alle reaksjonene som har kommet, spørsmålene som blir stilt, og at dette er noe som vekker stor oppmerksomhet i Norge, sa Borten Moe.

Ifølge kilder til NRK vil Borten Moe formelt bli sittende som statsråd frem til august.

Anne Beate Tvinnereim er nestleder i Senterpartiet frem til neste landsmøte, informerer Vedum.