– Ligger de russiske fartøyene til havn i Tromsø, kan russiske sjøfolk oppholde seg i Tromsø kommune og nabokommunene til Tromsø, sier Kenneth Henriksen som leder avsnitt for grensekontroll i Troms politidistrikt til NRK.

I oktober bestemte regjeringen at russiske fiskefartøy bare får anløpe tre norske havner; Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes.

Fra før hadde politimester i Finnmark nektet russiske sjøfolk å bevege ut av havneområdene når russiske fartøy ligger ved havn.

I slutten av april ble dette området ytterligere innskrenket. Russiske sjøfolk kan derfor bare bevege seg i en enda mindre del av havneområdet i Kirkenes og Båtsfjord.

I Finnmark kan russiske sjøfolk kun oppholde seg i den umiddelbare nærhet av havnene. I Tromsø kan sjøfolk reise visumfritt i hele Tromsø-regionen, i tre måneder av gangen, så lenge fartøyet ligger til havn.

I Tromsø havn har to russiske trålere ligget til havn i flere måneder.

Mens fartøyene har ligget til kai, har mannskap fra trålerne hatt mulighet til å reise over store deler av Troms. De kan oppholde seg i Norge i tre måneder av gangen uten visum.

Politiet i Troms har nedsatt ei arbeidsgruppe som nå skal vurdere landlovsretten i Tromsø. Det forteller Kenneth Henriksen ved Troms politidistrikt. Foto: Eskild Johansen / NRK

– Kan utnyttes av russisk etterretning

Tidligere har NRK Brennpunkt-dokumentaren «Skyggekrigen» avdekket at russiske trålere kan ha blitt brukt i etterretningsvirksomhet for Russland.

I Tromsø-området, der russiske sjøfolk kan ferdes lovlig uten visum, finnes en rekke norske militære installasjoner.

I mars ble militærøvelsen «Joint Viking» gjennomført, med 20.000 norske og allierte soldater. Øvelsen foregikk i områder som delvis overlapper kommunene der utenlandske sjøfolk kan oppholde seg.

Tom Røseth er hovedlærer for etterretning ved Forsvarets høyskole. Han frykter russisk etterretning kan ha utnyttet ordningen for å overvåke militæret i Troms.

– Slik landloven har vært praktisert i Tromsø, har den vært svært liberal. Det kan betegnes som en uthuling av Schengen-avtalen og kan utnyttes av russisk etterretning.

Tom Røseth er hovedlærer for etterretning ved Forsvarets høyskole. Foto: Trygve Heide / NRK

Han mener norske myndigheter må ta inn over seg at situasjonen mellom Norge og Russland har endret seg.

– De siste årene har det blitt viktigere for Russland å kartlegge vår forsvarsevne, påpeker Røseth.

Amundsen: – Lite forståelig

Per-Willy Amundsen (Frp) er leder av justiskomiteen på Stortinget. Han mener det er lite forståelig at reglene håndheves forskjellig i Troms og Finnmark.

– Det er viktig å ivareta nasjonale interesser. Vi er i en spisset situasjon internasjonalt, påpeker Amundsen.

Per-Willy Amundsen, leder av justiskomiteen på Stortinget, ber politimesteren i Troms å innskrenke bevegelsesfriheten til russiske sjøfolk på landlov. Foto: Martin Mortensen / NRK

Amundsen mener det er vanskelig å forstå at politimesteren i Troms ikke har landet på samme vurdering som politimesteren i Finnmark.

– Ut fra det bildet jeg er kjent med, er det all grunn til å ta alle forholdsregler vi kan.

Elvestuen: – Steng havnene

Ola Elvestuen er stortingsrepresentant for Venstre. Han har tidligere tatt til orde for å stenge de gjenværende fiskerihavnene i Norge for russiske fiskefartøy.

– Nå har NRK vist at russiske etterretning bruker fiskefartøy til etterretning. Da bør det, som et minimum, også gjennomføres samme regler i Tromsø, som i Finnmark.

Ola Elvestuen (V) vil stenge de gjenværende havnene for russiske fartøy. Foto: Peder Martin Bergholt / NRK

Elvestuen mener man bør stenge norske havner for russiske fartøy.

– Da skjermer vi andre sjøfolk for strengere restriksjoner, mener han.

I Båtsfjord har politimesteren i Finnmark også innskrenket ferdselen til russiske sjøfolk som ligger til kai i kommunen. Foto: Ingrid Lunde / Ingrid Lunde

I mai innskrenket politimesteren i Finnmark russiske sjøfolks ferdsel til det umiddelbare området rundt Kirkenes havn i Sør-Varanger kommune. Foto: Finnmark Politidistrikt

Finnmark: Bare i havneområdet

Det er politimester i de ulike politidistrikt som bestemmer hvor sjøfolk uten visum kan ferdes.

I en pressemelding i forrige uke sa politimesteren i Finnmark, Ellen Kathrine Hætta, innskrenkingen også tar hensyn til russiske sjøfolks behov:

– Samtidig har det vært viktig å balansere dette med politiets behov for å kunne kontrollere utlendingers tilgang til riket på god måte.

Hun mener situasjonen i Europa øker behovet for kontroll i norske havner:

– Innskrenking av landlovsområdet er også et tiltak i denne sammenheng, sa Hætta.

Astrid Nilsen har vært politimester i Troms siden 2021. Først nå varsler hun innskrenking i landlovsreglene for sjøfolk utenfor EØS-området. Foto: Pål Hansen / NRK

Troms: – Vil komme innskrenkinger

Politimester i Troms Astrid Elisabeth Nilsen sier til NRK at hun følger den sikkerhetspolitiske situasjonen tett, i samarbeid med PST.

– Det vil komme innskrenkinger her i Troms også. Akkurat hvordan og hvor mye har vi ikke besluttet enda, sier Nilsen

Hun understreker at innskrenking av landlov vil ramme sjøfolk fra alle land som ikke omfattes av EØS-avtalen.

– Jeg har bedt om å få en vurdering klar innen 1. juni. Jeg vil fatte en rask avgjørelse etter det, avslutter hun.