Det er frykt for at torskestammen i Barentshavet skal bryte sammen som er grunn til at Norge ikke har innført like strenge sanksjoner mot russiske fiskebåter som det EU har gjort.

Likevel har det vært strammet til i det siste. Fra 14. oktober er bare havner i Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes åpne for russiske fiskebåter.

Den russiske trusselen om å kutte bånd med Norge kommer fram i en fiskeriavtale som ble signert tirsdag.

Protokollført under eventuelt

Forhandlingene mellom Norge og Russland holdes hver høst. Denne uken endte avtalen opp med et kutt i den totale kvoten på tjue prosent. Det er i tråd med anbefalinger fra forskere. At avtalen kom på plass er i seg selv oppsiktsvekkende, ifølge forsker.

Men på protokollens nest siste side slås det fast at den russiske parten kan komme til å «suspendere» avtalen. Det kan skje om det blir enda vanskeligere for båter fra Russland å legge til kai i Norge.

Bjørnar Skjæran er tildelt en utilslørt russisk trussel om å trekke seg fra fiskerisamarbeidet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) gjør det klart at det ikke har vært forhandlet om sanksjoner i møtene med Russland.

– Det er bra at vi har fått en fiskeriavtale som gir oss bærekraftig forvaltning av viktige fiskebestander, samtidig slutter vi opp om sanksjonene og fører kontroll med at sanksjonsregelverket blir overholdt. Det kommer vi til å fortsette med, sier Skjæran.

– Hvordan ser dere på at Russland forbeholder seg retten til å suspendere fiskeriavtalen dersom det fra norsk side foretas ytterligere innstramminger?

– Vi har gjort rede for at vi ikke ser grunnlag for at den russiske parten skulle suspendere avtalen, av utenforliggende grunner. Etter vårt syn har fiskerikommisjonen kommet frem til gode beslutninger, som vil sikre en fortsatt bærekraftig forvaltning av våre felles bestander, sier Skjæran.

Fra protokollen for fiskeriavtalen Ekspandér faktaboks «Den russiske part informerte den norske part om at i tilfelle ytterligere ensidige begrensninger som skal gjelde de russiske fiskefartøyenes adgang til havnene i Norge blir innført, forbeholder den russiske part seg retten til å suspendere denne protokollen uten hensyn til fristene fastsatt i § 7 i Forretningsordenen for Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon.»

– Forteller Putin at trusler hjelper

Venstre har vært sterkt kritisk til at regjeringen har tenkt på både fiskeriforvaltning og sanksjoner samtidig.

Partiets næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo mener russiske trusler er blitt legitimert.

– Dette er et problem regjeringen har skapt selv. Vi må slutte med den type legitimering av trusler fra Putins diktatur. Fiskeriforvaltning og landing av fisk har ikke noe med hverandre å gjøre, vi må ikke akseptere et premiss om å koble dette, sier Bjørlo.

Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo karakteriserer det som ganske spesielt at de russiske truslene står å lese i et offisielt dokument. Foto: Javad Parsa / NTB

Han er også kritisk til at Norge har gjort de russiske truslene offentlig kjent.

– Det er veldig spesielt at en slik trussel blir sitert og gjengitt i en offisiell erklæring fra den norske regjeringen, sier Bjørlo.

Og han går enda lenger.

– Ved å gjenta den russiske trusselen i den offisielle pressemeldingen om saken, har vi fortalt Putin at trusler hjelper. Vi er nå med på å legitimere russiske trusler mot Norge, sier Bjørlo.

– Fortsetter med splittende utspill

Fiskeriministeren reagerer skarpt på beskyldningene fra Venstre.

– Jeg konstaterer at Bjørlo og Venstre fortsetter med sine splittende utspill i ei tid der behovet for samhold er stort. Heldigvis er det ei tilnærming de stort sett er alene om, sier Skjæran.

Han mener det ikke ville vært riktig å holde den russiske trusselen skjult.

– Bjørlo må gjerne mene at informasjon folk lurer på bør gjemmes vekk, men der skiller vi altså lag, sier Skjæran

– Oppsiktsvekkende

Forsker Geir Hønneland ved Fridtjof Nansens Institutt tror ikke Russland vil gjøre alvor av truslene. Selv om Norge skulle stenge flere havner.

Forsker Geir Hønneland tror ikke Russland vil gjøre alvor av truslene, selv om Norge skulle stramme til ytterligere. Foto: Mathias Hamre / NRK

– Jeg tror ikke truslene er alvorlig ment. Russland har alt å tjene på at vi greier å opprettholde samarbeidet. Hvis Russland skulle trekke seg åpner det seg en mulighet for at andre land kan ta seg til rette. Norge og Russland er en sterk allianse i Barentshavet, sier Hønneland.

Likevel mener han det er oppsiktsvekkende at avtalen i det hele tatt er på plass.

– Det er ikke uventet, men samtidig er det jo likevel nesten litt oppsiktsvekkende, i den situasjonen vi er i nå, at Norge og Russland faktisk blir enige om en kvoteavtale for neste år, som er helt i tråd med de vitenskapelige anbefalingene, sier Hønneland.

Han tror russiske myndigheter først og fremst prøver å sende et signal gjennom trusselen.

– Jeg oppfatter det mest som et lite spark. Man vil uttrykke misnøye med at det bare er tre havner som er åpne etter at Norge valgte å stenge de fleste havnene for russiske fiskefartøy.