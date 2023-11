Finske grenser stengt:– Kynisk bruk av mennesker

– Det er en kynisk bruk av mennesker. Det er mennesker som står i 20 minus. Du kan få hendelser hvor folk prøver å flykte over grensepostene, eller at folk fryser i hjel.

Det sier Karen-Anna Eggen, Russland-forsker ved Institutt for forsvarsstudier, om migrasjonssituasjonen som har utspilt seg ved de finsk-russiske grenseovergangene den siste måneden.

Karen-Anna Eggen, forsker ved Institutt for forsvarsstudier, mener at FSB er involvert i migrasjonsstrømmene, både i år og tidligere. Foto: Mathias Moene Rød / NRK

Fra midnatt natt til fredag stengte Finland alle grenseoverganger til Russland, utenom én.

Grunnen er den markante økningen i av papirløse asylsøkere.

I november har over 600 personer uten gyldige reisedokumenter kommet fra Russland til Finland.

Mandag ettermiddag syklet 35 flyktninger til grenseovergangen i Salla. Gradestokken viste minus 20 grader. Ifølge den finske utlendingsetaten kommer asylsøkerne fra flere land, inkludert Jemen, Afghanistan, Kenya, Marokko, Pakistan, Somalia og Syria.

Eggen trekker tråden tilbake til det som skjedde i 2015.

– Jeg tror vi så testen i 2015 og 2016, men nå er virkemidlet tatt ut av verktøykassen.

Sykkelfjellet

​Høsten 2015 brøt politiets grensekontroll på Storskog nesten sammen.

Over 5000 flyktninger syklet over den norsk-russiske grensen i Sør-Varanger.

Russiske myndigheter tillater ingen å krysse grensen til fots. Etter hvert hopet det seg opp tusenvis av sykler på den norske siden av grensen.

Massevis av sykler ble satt igjen på norsk side, etter at over 5000 asylsøkere gikk over grensen ved Storskog. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

For noen ble de syklende flyktningene grensebutikk. En mann har tidligere sagt til NRK at han tjente mellom 5000 og 7000 dollar i uken da det pågikk. Det tilsvarer en månedslønn på opptil 240.000 kroner.

Av de 5464 som kom over grensen høsten 2015, fikk litt over 2000 opphold i Norge.

Året etter opplevde Finland også en økt migrasjonsstrøm fra Russland.

Fra første 1. januar til 16. februar 2016 kom nesten 800 asylsøkere til den nordlige grensen i Finland fra Russland.

Hybridkrig

Etter den økte trafikken over finsk-russiske grenseoverganger i november, har finske myndigheter har anklaget Russland for å bevisst slippe gjennom papirløse asylsøkere.

– Det ser ut til å være organisert og ser ut til å fortsette, sa statsminister Petteri Orpo tidligere denne uken.

Kreml avviser påstandene.

– Finske myndigheter har begynt med klumsete unnskyldninger for å hisse opp russofobiske holdninger, sa Maria Zakharova, talskvinne i det russiske utenriksdepartementet, på onsdag.

Statsminister Petteri Orpo fra det finske Høyre Samlingspartiet er tydelig på at situasjonen ved grensen er organisert fra russisk side. Foto: Reuters

Også Estland har merket en økning. Totalt har 75 migranter prøvd å krysse grensen fra Russland til Estland siden forrige torsdag.

Estlands innenriksminister, Lauri Laanemets, har anklaget Russland for å drive hybridkrig ved å hjelpe migranter til grensen.

– Dessverre er det mange tegn på at russiske grensemyndigheter og muligens andre byråer er involvert, sa Laanemets på onsdag.

Villet handling

Karen-Anna Eggen har tidligere sagt til NRK at det som skjedde ved Storskog i 2015 var villet handling fra russiske myndigheter.

Hun mener at de finske og estiske analysene er troverdig.

– Man har mange flere historier som nå bekrefter, eller peker med ganske stor sikkerhet, mot at man har FSB-involvering som bevisst har fraktet flyktninger mot grenser.

Eggen tror det kan være flere grunner til at Russland angivelig organiserer massemigrasjon, blant annet å skape uro og usikkerhet.

– Det kan være enten for å stenge grenser, for å prøve å forsterke et fiende bilde av Finland og Norge. Det kan være et ledd i å prøve å så splid mellom Finland og Europa, eller Norge, i forbindelse med Schengen samarbeid.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa onsdag kveld at han vil stenge grensen til Russland på Storskog om det blir nødvendig.

Nå er kun grenseovergangen Rajajooseppi i Nord-Finland er åpen.

Denne ligger 150 kilometer i luftlinje unna den norsk-russiske grenseovergangen ved Storskog i Sør-Varanger.

Eggen tror at 2015 kan gjenta seg, men er usikker på om Russland har interesse av dette, da statsminister Jonas Gahr Støre har gitt tydelig beskjed om at Storskog stenges om det blir nødvendig.

– Russland virker å ha mer interesse av å holde den grenseposten åpen.

– Rolig på grensen

– Statusen er som den har vært i det siste. Det er rolig på grensen, sier stabssjef i Finnmark politidistrikt, Tarjei Sirma-Tellefsen.

Politiet er i tett dialog med finske myndigheter for å følge med på situasjonen der.

– Etter at man stengte de finske grensene, og bare Rajajooseppi er åpen, så har vi fått tilbakemelding at de har fått tre asylsøkere så langt, sier han.

Stabssjefen sier at de har ingen indikasjoner til nå på at migrasjonsstrømmen kan komme til Sør-Varanger. Likevel er politidistriktet i Finnmark klar til å reagere om man merker økte grensepasseringer.

Foreløpig er trafikken over Storskog i Sør-Varanger som normal. Foto: Amund Trellevik/NRK

– Vi har gode beredskapsplaner som vil iverksettes. Hvilke beredskapstiltak som gjøres kan jeg ikke være konkret på, sier Sirma-Tellefsen.

Ronny Schjelderup, beredskapsdirektøren hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark, sier til NRK at de er så forberedt som de kan være. Han sier at Statsforvalteren har god dialog med de andre aktørene på regionalt nivå.

– Vi er påkoblet, og det er god situasjons bevissthet blant aktørene knyttet til det som skjer i Finland.