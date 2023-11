Finland stenger grensene – Norge er beredt på flyktningstrøm

Torsdag ettermiddag stenger finske grensemyndigheter grenseovergangen i Vartius i nærheten av byen Kuhmo øst i landet.

Etter dette er det bare grenseovergangen Raja Jooseppi øst for Ivalo helt nord i Lappland som er åpen.

Finske myndigheter sier at dette er nødvendig på grunn av en økende strøm av asylsøkere og flyktninger uten visum.

Mange av flyktningene i Salla torsdag, syklet over grensen. Foto: Reuters

De mener at det hele er styrt av russiske myndigheter, som ønsker å skape uro langs EUs yttergrense

Finland har en grense på 1340 kilometer mot Russland.

Vi gjøre det vanskelig å komme seg til grensen

Grenseovergangen Raja Jooseppi ligger langs veien mellom Ivalo og Murmansk på Kolahalvøyen.

Den finske statsministeren Petteri Orpo sa onsdag at man ønsker å gjøre det så vanskelig som mulig for flyktninger å komme seg til en grenseovergang, og at det er en krevende reise helt opp til Raja Jooseppi.

Statsminister Petteri Orpo fra det finske Høyre Samlingspartiet, overtok som finsk statsminister i sommer. Foto: Reuters

Torsdag kom rundt 60 flyktninger seg over grenseovergangen i Salla lenger sør i Lappland, før også den stengte.

Finske medier melder at flyktningene blir kjørt nordover i busser og biler.

Guvernøren i Murmansk fylke, Andrej Tsjibis, skrev torsdag på sin Telegram-kanal at Finland gjennom å stenge grensene og sende flyktningene nordover, er i ferd med å skape en humanitær krise.

Myndighetene i Murmansk fylke har satt opp telt for flyktninger som forsøker å komme seg over grensen. Foto: Reuters

Videre til Storskog og Norge?

Det er bare rundt 150 kilometer fra Raja Jooseppi til grenseovergangen mellom Norge og Russland ved Storskog i Sør-Varanger.

Mellom Murmansk og Raja Jooseppi går det en sidevei nordover til den russiske byen Nikel, som ligger bare noen titalls kilometer fra Storskog.

Grenseovergangen Raja Jooseppi i Lappland er nå den eneste som er åpen mellom Finland og Russland. Foto: AFP

– Den har vært lav og normal, forteller stabssjef i Finnmark politidistrikt, Tarjei Sirma-Tellefsen til NRK Finnmark.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa onsdag at Norge er forberedt på å stenge grensen, hvis det skulle komme en ny flyktningstrøm.

Åpnes grensen til jul?

Torsdag melder YLE at grensene kan åpnes til jul, eller 23. desember.

Nestsjefen for den finske grensevakten Markku Hassanen sier at man vurderer situasjonen fortløpende, og at en gjenåpning av grensen vil bli vurdert ut ifra hvordan situasjonen utvikler seg.

EUs organ for å overvåke grensene innenfor Schengen-samarbeidet, Frontex, kunngjorde torsdag at de sender 50 grensevakter for å hjelpe Finland i den situasjonen landet er kommet i.

I tillegg vil det også bli sendt utstyr, blant annet biler til Finland.