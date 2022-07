– Det er skikkelig kjipt å fylle drivstoff på dieselbilen vår. Det er sinnssykt dyrt. Da forhandleren her i Kirkenes fikk inn en elbil som var rett for oss, så slo vi til, sier Samuline Henriksen.

Henriksen sier hun og ektemannen har vurdert elbil en stund, og de er ikke alene. For med drivstoffpriser opp mot 30 kroner literen, velger stadig flere å kjøpe elbil.

Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken er nå over 80 prosent av alle nybilene som selges i Norge elbiler. På samme tid i fjor var andelen 56,8 prosent. Eksempelvis ble det mars i år i år solgt 14.500 elbiler, mot 6400 måneden før.

I nord har økningen vært større. I Troms og Finnmark ble det første halvår 2021 solgt 927 elbiler. Dette utgjorde 38,2 prosent av det totale nybilsalget. Samme tid i år ble det solgt 1400, noe som gir en prosentandel på 66,3.

Flertallet av finnmarkingene som kjøper ny bil nå, gjør som Samuline Henriksen. De kjøper elektrisk bil. Foto: Kristina Kalinia / NRK

– Folk springer inn døra her og vil ha elbil

Samuline Henriksen sier bedre rekkevidde og kortere avstand mellom ladestasjonene gjør det mulig for familien i Kirkenes å kjøre elektrisk.

I Finnmark ligger også strømprisene langt under det folk i sør må betale. Ved å kjøre elbil i stedet for dieselbil, så sparer familien Henriksen flere tusen kroner i måneden.

– Vi er veldig heldige her i Finnmark når det gjelder strømpris. Hvis prisnivået holder seg som det gjør på strøm, er det veldig lønnsomt å kjøre elektrisk.

Salgssjef Oskar Langli på Toyota sier det er kø for å kjøpe elbil i Alta. Foto: Jan-Erik Steine / NRK

Den økte interessen for elektriske biler merkes også hos bilforhandlerne i hele Finnmark. Salgssjef Oskar Langli hos Toyota i Alta, sier folk i kommunen står i kø for å få kjøpe elbil.

– Nå er det et rop om hjelp. Vi ser jo priser opp mot 28 kroner. Folk springer inn døra her og vil ha elbil.

Les også: Vil tette hola på ladekartet – gir 100 millionar kroner til hurtigladarar

Stor interesse fører til lang ventetid

Den økte interessen for elektriske biler i hele landet, fører til at mange leverandører sliter med å levere nok biler.

Det er noe bilforhandlere både i Alta og Kirkenes merker.

Thomas Ingerøyen ved Kirkenes Bil sier de har hatt leveringsutfordringer på nye elbiler de to siste årene.

– Koronapandemien og krigen i Ukraina har vært med på å bremse produksjonen og utleveringen av nye biler. Vi håper det skal bli litt bedre utover høsten.

Unni Berge i Norsk elbilforening sier at de også ser at ventetiden for enkelte modeller er lang.

– Det er nok en del forbrukere som har bestilt elbil som må vente til neste år før de får den, sier Unni Berge.

Kommunikasjonssjef i Norsk elbilforening Unni Berge, er glad for at andelen med elbiler øker kraftig i distriktene. Foto: Oddmund Reisæter Haugen / NRK

Dyrere å kjøre elbil til neste år

For å øke interessen for elektriske biler er det laget en politikk der man får fritak for kjøpsavgifter. I dag betaler man ikke moms og engangsavgift på disse bilene.

Men i revidert statsbudsjett i juni, vedtok Stortinget at fra 2023 blir det moms på de dyreste elbilene.

Unni Berge sier elbilforeningen er skeptiske til at bilene øker i pris.

– Elbilfordelene har virket godt i lang tid for de som bor i bynære strøk. Men nå har disse bilene også blitt populær i hele landet. Fordelene må komme alle til gode.

Det er elbiler over 500.000 som fra neste år må betale moms.

Norges Automobil-Forbund (NAF) mener dette går utover de som kjøper elbiler med lang rekkevidde.

Thor Egil Braadland, Myndighetskontakt i NAF, mener økte priser vil ramme distriktene hardest.

– Dette er et løftebrudd fra regjeringen. Økte priser på de dyreste elbilene med lang rekkevidde, rammer distriktene. Det er her avstandene er store, sier Braadland.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård er bekymret for at fordelene med elbil, får færre til å kjøre kollektivt i byene. Foto: Pål Hansen

Dyrere også i byene

Folk i byene vil også merke at det blir dyrere å kjøre elektriske biler.

Tidligere i mai meldte NRK at store samferdselsprosjekt får trøbbel med finansieringa fordi elbiler betaler mindre bompenger.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har meldt at regjeringa skal se nærmere på bruksfordelene for elbiler i byområder.

Signalene fra regjeringen bekymrer Unni Berge i elbilforeningen.

– Vi vil advarer politikerne mot å tro at elbilsalget går av seg selv. De må unngå å skape usikkerhet om at det vil lønne seg å velge elbil framover, sier Unni Berge.