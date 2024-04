Easee trekker rettssaken i Sverige

– Rettssaken handlet ikke om produktenes sikkerhet. Vår beslutning om å trekke rettssaken er strategisk: Vi vil sette sikkerhet først, sikre samsvar med myndighetenes krav og prioritere dialog, sier midlertidig daglig leder i Easee, Erik Færevaag, ifølge en pressemelding fra selskapet.

Det har gått mer enn ett år siden svenskene innførte salgsforbud for ladeboksene Easee Charge og Easee Home.

Elsäkerhetsverket mener jordfeilvernet i ladeboksene ikke er sikkert nok. Blant annet mener de at Easee sitt jordfeilvern har kortere levetid enn et konvensjonelt jordfeilvern.

Easee tok saken til retten. Og i april skulle partene ha møttes i Förvaltningsrätten i Sverige for å avgjøre salgsforbudet.

Men nå som Easee trekker seg fra rettssaken, vil salgsforbudet opprettholdes.

Easee-saken Ekspander/minimer faktaboks Det svenske tilsynsorganet Elsäkerhetsverket stilte i februar 2023 spørsmål ved Easee sine ladere Easee Home og Easee Charge.

14. mars det året ble det besluttet full salgsstopp i Sverige.

Bakgrunnen er blant annet at ladeboksen ikke har en jordfeilbryter som oppfyller kravene til svenske myndigheter.

24. mars i fjor ble 138 av Easees ansatte permittert.

I løpet av april skal salgsforbudet avgjøres i Förvaltningsrätten i Karlstad i Sverige.

Elsäkerhetsverket vil etter rettssaken avgjøre hva som bør gjøres med de over 100.000 ladeboksene som allerede er installert i Sverige.

Easee har levert en rapport som de mener beviser at ladeboksene ikke er farlige.

Anerkjenner svenskenes arbeid

Easee skriver at selskapet anerkjenner at den tekniske dokumentasjonen for Easee Home og Easee Charge ikke var tilstrekkelig da produktene ble satt på markedet, og at merking og samsvarserklæring ikke oppfylte de formelle kravene i standardene.

– Vi ønsker å anerkjenne Elsäkerhetsverkets arbeid for å opprettholde industristandarder og forbrukersikkerhet. De har identifisert tydelige områder for forbedringer og for oss har dette vært viktig læring, sier Lene Kristin Wilhelmsen, Juss- og samsvarsdirektør i Easee.

Nå er det store spørsmålet om det blir salgsforbud også i andre land. Norge har sagt at de venter på hva som blir konklusjonen i Sverige.

Samtidig har nettopp Sveits gitt grønt lys for ladeboksene Charge og Home.

Dette er Easee Ekspander/minimer faktaboks I 2018 etablerte Jonas Helmikstøl, Kjetil Næsje og Steffen Mølgaard elbillader-selskapet Easee. Samtlige hadde bakgrunn fra konkurrenten Zaptec.

Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Selskapet utvikler «smarte» elbilladere, og hadde inntil våren 2023 opplevd en forrykende vekst. På få år hadde selskapet vokst fra tre til rundt 500 ansatte. Easee har solgt 700.000 ladere i Norge og Europa.

Ladeselskapets omsetning var på nærmere to milliarder kroner i 2022. Driftsresultat før avskrivninger var på mellom 250 og 300 millioner kroner, ifølge DN.

Hva med de installerte laderne?

Prosessen med hva som bør skje med de over 100.000 ladeboksene som allerede er installert i Sverige, fortsetter.

I verste fall blir Easee pålagt å gjøre noe mer hver og en av de installerte laderne. Det vil i så fall koste selskapet dyrt.

Men Elsäkerhetsverket mener det er usannsynlig at de vil kreve dette.

– Easee har gjennomtestet ladeboksene og oppdatert den tekniske dokumentasjonen i samråd med uavhengige og akkrediterte testhus. Den nye tekniske dokumentasjonen, samsvarserklæringen og merkingen av laderne oppfyller nå de formelle kravene, sier daglig leder Færevaag i pressemeldingen.

Easee leverte sin tiltaksplan innen fristen 14. mars, og venter nå på tilbakemelding.

– Vi ønsker å utbedre de manglene som Elsäkerhetsverket pekte på i sitt opprinnelige vedtak. Vi har samtidig bedt om veiledning dersom de ikke skulle være fornøyde med metodikken vi bruker for å vise at vi opprettholder industrikravene, sier Wilhelmsen.