– Jeg er sikker på at anken fører til en frifinnelse.

Det sa Andrey Yakunin på en pressekonferanse torsdag. Han forteller at han ikke er sint på den norske stat etter siktelsen.

– Magefølelsen min var at jeg ikke hadde gjort noe galt, sier han. Yakunin berømmer sine forsvarere for innsatsen de har lagt ned for å få han frikjent.

Onsdag frikjente en enstemmig tingrett i Tromsø den britisk-russiske statsborgeren og forretningsmannen for å ha fløyet med drone på Svalbard. Aktor har bekreftet at dommen blir anket.

– Dersom tingrettens dom blir den endelige dommen, vil det bety at de fire andre dronedommene oppheves. Derfor er det viktig å få en juridisk avklaring på dette spørsmålet, sier aktor Kristin Røhne til NRK.

Se opptak av torsdagens pressekonferanse som Andrey Yakunin holdt i Oslo.

Yakunin er trist over at han må tilbake til Tromsø i januar for å forsvare seg nok en gang.

– Jeg har lært mer om dronelovgivningen enn jeg trodde jeg trengte å vite, sier han.

Yakunin sier de må sørge for at situasjonen blir formidlet så tydelig som mulig, og at frifinnelsen står.

– Det er ikke en forbrytelse for en britisk mann å fly en hobbydrone på Svalbard, slår han fast.

Elsker fortsatt Norge

Yakunin sier at han nå lengter etter å se familien etter så lang tid i Norge.

– Jeg vil feire jul med familien min, sier han. Han forteller at familien hans er lettet over at han nå er frifunnet.

Yakunin sier at han fortsatt elsker Norge og norsk natur. Neste på lista er Romsdalen, og å reise tilbake til Lyngen igjen.

Han ønsker ikke å kommentere årsaken til at han ble varetektsfengslet.

– Det er en utfordrende situasjon for hvem som helst, sier han. Det er ubehagelig å være i omgivelser der handlingene dine er begrenset og regulert, sier Yakunin om fengslingen.

Russland og Kreml

På spørsmål om hva han tenker om all medieoppmerksomheten, og spørsmålene om forbindelser til Kreml og Putin svarer han at han fikk mye mer oppmerksomhet enn han hadde ventet.

– Det ville vært veldig fint å få så mye oppmerksomhet for noe vi hadde gjort i Arktis, men ikke for denne situasjonen, sier han.

Kan få konsekvenser for andre drone-tiltalte

Advokat John Christian Elden er Yakunins forsvarer. Elden mener dommene i andre dronesaker nå må oppheves. Fire russere ble arrestert i oktober for å ha fløyet drone.

Advokat John Christian Elden i Nord Troms og Senja tingrett. Foto: Pål Hansen / NRK

Kjente ikke til forbud

Den 47 år gamle forretningsmannen Andrey Yakunin har dobbelt statsborgerskap, både russisk og britisk. Han bor til daglig i Italia. Yakunin var tiltalt for brudd på sanksjonene som forbyr russiske statsborgere å fly droner i norsk luftrom.

Yakunin forklarte selv i Nord-Troms og Senja tingrett at han ikke kjente til droneforbudet, og at han anser seg selv for å ha mest tilknytning til Storbritannia.

Påtalemyndigheten la ned påstand om 120 dagers fengsel. Nå er han frikjent, men en endelig dom kommer ikke før anken er levert og behandlet.

Yakunin er sønn av en russisk forretningsmann som hevdes å ha bånd til den russiske presidenten Vladimir Putin.