I en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet kommer det frem at smittevernprosedyrene om avstand og antall personer inne på et rom har blitt brutt.

Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset, Siri Tau Ursin, innrømmer brudd på prosedyrene.

Etter den første positive testen 5. oktober, har totalt syv pasienter og 26 ansatte blitt smittet av koronaviruset.

Tau Ursin mener én av grunnene til bruddet var den lave smittespredningen i hele landet på denne tiden, og spesielt i Finnmark.

– Folk samlet seg for rapport om morgenen, de samlet seg på møterommene og det var kanskje én eller to ekstra i forhold til det som står i prosedyrene våre når det kommer til avstand og smittevern.

Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset, Siri Tau Ursin, sier smittevernprosedyrene ikke har blitt fulgt godt nok. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Falt tilbake på vanene

Den administrerende direktøren sier sykehuset er gammelt, og at det ikke er godt nok tilrettelagt for å holde en god avstand mellom de ansatte.

– Det er bygd i en tid der det var færre leger, sykepleiere og pasienter, påpeker Tau Ursin.

– Men dere vet lokalene er for små. Burde dere ikke klart å tilpasse dere?

– Jo, prosedyrene er der og vi har gjort tilpasningene. Men så er det en rapport, det er et møte og alle ønsker å delta og få den samme informasjonen. Så har vi plutselig hatt en eller to for mange inne på rommet, fordi vi har falt tilbake igjen til de vanene som var før pandemien kom.

Rapport fra FHI om koronautbruddet ved Hammerfest sykehus Ekspandér faktaboks FHI har identifisert følgende forbedringspunkter ved sykehuset: – Bedre avklaring av rolle til lokal smittevernlege. – Noen tiltak rundt avstand og møtevirksomhet foreslått av smittevernpersonell ved sykehuset ble ikke etterlevd. – Stilling til beredskapskoordinator var ikke besatt – Ikke allokert ressurser til smittesporing eller system for overvåking av situasjonen. – Ikke-optimale beslutningslinjer fra ledelsen og ledelsesforankring mht. smittevern. – Ingen systematisert metode for kommunikasjon eller felles beslutningsarena mellom ansvarlige i sykehuset og kommunelegen. – Behov for bedre diskusjon og dokumentasjon av unntak til karantene for å sikre drift. Kilde: Folkehelseinstituttet. Les hele rapporten her.

På grunn av smitteutbruddet forrige måned har sykehuset kun tatt inn akuttpasienter siden 23. oktober. Foto: Finnmarkssykehuset

Har tillit til sykehuset

Folkehelseinstituttet mistenker at utbruddet kan ha spredt seg blant de ansatte i forbindelse med møter og undervisning, og sosialt samvær på jobb og privat.

Hammerfest kommune bidro til å skrive rapporten, og har tillit til at sykehuset nå tar tak.

– Som jeg er kjent med, er sykehuset nå godt i gang med å få på plass de rutinene som trengs for at man ikke får noen videre smittespredning, sier ordfører Marianne Sivertsen Næss.

Ordfører Marianne Sivertsen Næss har tillit til at sykehuset tar tak. Foto: Allan Klo / NRK

Gjenopptar aktivitet mandag

På grunn av smitteutbruddet forrige måned har nå sykehuset kun tatt inn akuttpasienter siden 23. oktober.

På mandag skal de øke aktiviteten ved å ta inn flere typer pasienter. Likevel ber de om forståelse for at de ikke vil være i full drift fra dag én.

– Dette er en øvelse vi ikke har gjort før, vi har heller ingen vi kan sammenligne oss med, så vi tar den tiden vi trenger, sier Siri Tau Ursin.

I første omgang er det snakk om åpning av dialyse, fødende kvinner og barnepoliklinikk.

