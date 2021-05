Større koronautbrudd i Hammerfest: – Situasjonen er alvorlig og uoversiktlig

Torsdag kveld holdt Hammerfest kommune en ekstraordinær pressekonferanse i forbindelse med et større koronautbrudd i kommunen.

– Vi står i en situasjon som er svært alvorlig, veldig uoversiktlig og dette vil komme til å kunne bli et stort antall smittede i Hammerfest, sier ordfører i Hammerfest Marianne Sivertsen Næss.

Kommunen vil stenge ned alle barnehager og skoler. Over 50 personer skal ha symptomer.

– Vi er også kjent med at et titalls personer med symptomer har vært rundt i vår kommune den siste uken. Vi er veldig bekymret for hvordan den her smitten kan være spred i hele vår kommune, sier hun.

Hammerfest-ordfører Marianne Sivertsen Næss har måttet hanskes med koronautbruddet flere ganger. Dette utbruddet kan bli det mest alvorlige i kommunen, sier hun. Foto: Allan Klo / NRK

Ni personer bekreftet smittet

Kommunen mistenker at smittet har sitt utspring fra helgen 8. og 9. mai. Per nå har kommune ni positive prøvesvar.

– I Hammerfest er det den ene vi meldte om tidligere i dag, så er det i tillegg to ansatte ved Hammerfest sykehus og en pasient. Det er to i Karasjok og tre i Alta som vi mener har tilknytning til den smitten som vi har i Hammerfest, sier Næss.

Gjester som besøkte utestedet Fresh i Hammerfest lørdag bes ta kontakt med kommunens smitteteam. Foto: Allan Klo / NRK

Sivertsen Næss forventer at dette kommer til å bli det største utbruddet kommunen har måtte håndtere.

– Fra i morgen av stenger vi ned samfunnet, sier Næss.

Sykehuset utsetter all behandling

Finnmarkssykehuset bekrefter at to ansatte ved Hammerfest sykehus er smittet av covid-19 og er satt i isolasjon. Smittesporing for disse to er fullført.

Sykehuset har hatt krisemøte torsdag kveld, og er nå satt i gul beredskap inntil videre.

Foreløpig er alle planlagte aktiviteter fredag er utsatt ved Hammerfest sykehus, sier kommunikasjonssjef Eirik Palm til NRK.

Han sier sykehuset fortsetter å kartlegge situasjonen.

Hammerfest sykehus er på ny rammet av covid-19. Sykehuset er hittil det eneste i Norge som har vært stengt ned som følge av koronautbrudd. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Flere kommuner rammet

Også i Karasjok og Alta er det torsdag kveld bekreftet smittetilfeller.

Begge kommunene mener smitten stammer fra Hammerfest.

I Karasjok er to personer smittet, mens tre personer er smittet i Alta.

Det skal i utgangspunktet være snakk om personer i 20-års alderen som er smittet.

Hammerfest stenges nå helt ned som følge av koronautbrudd. Foto: Allan Klo / NRK

Ber folk starte egen kartlegging

Smittesporingsarbeidet i Hammerfest er i torsdag kveld allerede sprengt, sier Marianne Sivertsen Næss.

Ordføreren oppfordrer derfor folk som har symptomer til å melde ifra og selv begynne å kartlegge hvem man har vært i nærheten av og hvor man har vært.

– Det er forhold her hvor det har vært veldig mange mennesker samlet på et sted. Det er en nasjonal anbefaling som sier at det er anbefalt maks fem gjester i private hjem. Vi er kjent med at det tallet er oversteget ganske mange ganger. Jeg må også få uttrykke en skuffelse. Dette er en svært alvorlig situasjon vi nå står i og jeg ber alle ta det på største alvor, sier hun.

Ordføreren legger også til at alle som har mulighet til det skal ha hjemmekontor i morgen.

Marianne Sivertsen Næss vil være med direkte i NRK Finnmarkssendinga fredag morgen for å gi siste oppdatering om smittesituasjonen. Kommunen skal også holde en ny pressekonferanse klokken 10.00 fredag formiddag.