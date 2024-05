Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Unge arbeidstakere i Norge melder seg i økende grad inn i fagforeninger, en trend som har snudd fra 2017 da forskere merket at unge visste lite om fagforeninger og færre meldte seg inn.

Mange unge blir utnyttet i arbeidsmarkedet fordi de ikke vet hva de har krav på, og fagforeninger kan fungere som en «vaktbikkje» som tar konflikter og krangler for medlemmene.

– Jeg tenker at det er lurt å være organisert. Da har du noen som har ryggen din hvis det skjer noe på arbeidsplassen din. Og om du trenger bistand privat så er det mange organisasjoner som hjelper deg der og, sier Sylvia Karlsen.

19-åringen jobber som apotektekniker på Vitus apotek på Nerstranda i Tromsø. Hun er en del av en ny trend i arbeidslivet.

I 2017 la forskerne merke til at unge ikke visste hva fagforeninger var, og at færre og færre meldte seg inn. Da ble det slått alarm blant organisasjonene.

Nå merker flere fagforbund en økning. LO, som i fjor passerte en million medlemmer, har aldri hatt flere medlemmer under 35 år.

Bare det siste året har 10.000 flere unge meldt seg inn i organisasjonen.

– Ingen garanti for at ting er bra

Henrik Drivenes er leder for Handel og Kontor sitt ungdomsråd. Han representerer 23.000 medlemmer under 35 år. Også han har merket økning de siste årene.

– Det er mange unge som studerer og bruker lengre tid før man finner den jobben man tenker å ha gjennom livet. Og først da organiserer de seg, sier Drivenes.

Selv om det stort sett går bra i norsk arbeidsliv nå, mener han det ikke må tas som en selvfølge – for det er ingen garanti for at det er like bra til neste år.

– Det kan i løpet av arbeidslivet oppstå interessemotsetninger på arbeidsplassen, kanskje blir økonomien dårligere, eller det er omstillinger. Da er det fint å ha en fagorganisasjon som sikrer at det skjer på en ryddig og ordentlig måte, sier Drivenes.

Unge om fagorganisering:

Aurora Ytreberg Meløe / NRK Nathalie Slettvoll (24), jobber på TGR «Jeg mener det er utrolig viktig å være organisert, for man vet aldri hva man kan møte på i arbeidslivet. Som ung er det ikke alt av regler man vet om, så jeg anbefaler alle å bli organisert». Aurora Ytreberg Meløe / NRK Nadia Nilsen (19), jobber på Rituals «Jeg er medlem for å få bedre lønn, ha støtte i ryggen når jeg er på jobb, og for å få gode forsikringsordninger». Aurora Ytreberg Meløe / NRK Rudi Jakobsen (24), jobber på Dressmann «Jeg vet ikke hva en fagforening er, og har derfor ikke vurdert å melde meg inn. Jeg har vært i mange forskjellige jobber helt siden ungdomsskolen, men aldri hørt noe om det.» Aurora Ytreberg Meløe / NRK Elisabeth Jessen (26), jobber på Change «Det er sikkert mange fordeler, for da har du noen å støtte deg på. Men jeg mangler informasjon og vet ikke nok om det». Aurora Ytreberg Meløe / NRK Tobias Bugge (27), jobber på Tøllefsenhjørnet «Jeg har vært medlem i 4-5 år. Det er mest symbolsk, for å være en del av fellesskapet. Det sender et signal til arbeidsgiver at så mange som mulig av de ansatte er organisert».

– Mange vet ikke hva fagforening er

– Vi unge blir utnyttet i arbeidsmarkedet fordi vi ikke vet hva vi har krav på. Og mange tør ikke å kreve det de har rett på, fordi de føler seg takknemlig fordi de har fått en jobb. Da er det fint å ha ei vaktbikkje som tar konfliktene og kranglene for deg.

Det sier Andrine Klausen Simonsen. Hun er leder for LO Student ved UiT Norges arktiske universitet.

Det er mange som går i stillinger hvor kontraktene ikke er på stell, eller kanskje de ikke får kontrakt i det hele tatt, sier LO Studentleder Andrine Klausen Simonsen. – Man vet ikke at man har behov for en fagforening før det er for sent. For mange vet ikke nødvendigvis konsekvensene av å ikke være organisert. Foto: Aurora Ytreberg Meløe / NRK

Hennes fremste oppgave er å verve studenter, og å fortelle om rettighetene i arbeidslivet.

– Når vi undersøker hvorfor folk ikke er fagorganiserte, så er det mange som sier at det er fordi de ikke har blitt spurt. Det er mange som ikke vet hva det er, sier Andrine Klausen Simonsen.

Rudi Jakobsen har lang fartstid i arbeidslivet, men aldri blitt oppfordret til å melde seg inn i en fagforening. Foto: Aurora Ytreberg Meløe / NRK

Butikksjef på Dressmann i Tromsø, Rudi Jakobsen (24) er et eksempel på det. Han har aldri vurdert å melde seg inn i en fagforening.

– Jeg har vært i mange forskjellige jobber helt siden ungdomsskolen, men aldri hørt noe om det, sier Jakobsen.

Hva er et fagforbund? En organisasjon som har som hovedformål å ivareta medlemmenes interesser på arbeidsplassen. De kjemper for bedre lønn og gode arbeidsvilkår på vegne av mange, slik at du skal ha det forutsigbart og trygt på jobb. Hvor mange finnes? Det finnes over 60 fagforeninger og fagforbund i Norge, i tillegg til lokale foreninger og klubber. De fleste har egne tilbud for studenter og pensjonister. Hva koster det? De aller fleste må betale en kontigent for å være medlem av en fagforening. Ofte er det en prosentandel av lønnen du får hver måned, omtrent 1 prosent. Mange foreninger tilbyr i tillegg gunstige lånebetingelser, forsikringer og andre rabattgoder.

– Finner alvorlige brudd

– Det organiserte arbeidslivet er en forutsetning for at vi har det så bra som vi har det i Norge, sier Vigleik M. Aas.

Han er leder for Arbeidstilsynets svartjeneste.

Arbeidstilsynet blir ofte kontaktet av folk som ikke har fått utbetalt lønn, føler seg urettmessig sagt opp, står i en konfliktsituasjon på jobb, eller er misfornøyde med innretningen av turnus.

– I altfor mange tilfeller ser vi at de ikke er organisert. Og vi ser en soleklar sammenheng mellom de bedriftene som ikke har noen form for organisering, og der Arbeidstilsynet finner alvorlige brudd under tilsyn.

– Høy organisasjonsgrad er avgjørende for at vi skal kunne fortsette å ha gode, ryddige forhold, gode vilkår og trygge rammebetingelser, sier Vigleik M. Aas i Arbeidstilsynet. Foto: privat

Aas mener mange skrekkeksempler på norske arbeidsplasser kunne vært unngått om de ansatte hadde vært organisert.

– At både arbeidstakere og arbeidsgiver velger å være organisert, er et valg de tar fordi de har intensjon om å være seriøse og å gjøre ting ordentlig.

Vel så viktig som å melde seg inn i en fagforening av individuelle grunner, mener Aas det også er viktig av solidaritet.

– Når arbeidstakere står sammen i en stor fagforening har de gjennomslagskraft, og kan fremforhandle gode løsninger for alle.

I 2022 var aldersspredningen slik: