Torsdag kveld ble Hammerfest kommune nedringt av folk som frykter at de kan være utsatt for smitte eller ha noe med smitteutbruddet i byen å gjøre. Ni personer er per fredag morgen bekreftet smittet av covid-19.

– Vi mottok 400 telefoner torsdag kveld, men klarte bare å besvare rundt halvparten, sier ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap).

Ordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss, får en travel helg. Foto: Allan Klo / NRK

Kartlegg egne kontakter

Hun ber nå alle som mistenker at de kan være utsatt om å kartlegge sine nærkontakter i påvente av at kommunenes smittesporingsteam tar kontakt. For øvrig bes alle innbyggerne om å holde seg mest mulig i ro.

Alt av skoler, barnehager, bibliotek, aktivitetsarenaer er stengt. Kun matbutikker, vinmonopol og apotek er åpen.

– Det er veldig inngripende tiltak, men det er et veldig stort antall som kan være utsatt for smitte og dette må vi få kontroll på. Vi vet at personer med symptomer har beveget seg rundt i kommunen vår og vi er nødt å få oversikt over hvilke veier smitten kan ha gått, sier Sivertsen Næss.

Skuffet over folk

Kommunen mistenker at smitten har sitt utspring fra helgen 8. og 9. mai, og de ber folk som har vært på utestedet Fresh om å ta kontakt. Også folk som har vært på nachspiel eller vorspiel knyttet til festing på dette utestedet den aktuelle helga bes ta kontakt.

At mange tydeligvis har gitt blaffen i at Norge fortsatt er i en pandemi og har samlet seg på private fester skuffer ordføreren.

– Det er en nasjonal anbefaling som sier at det er anbefalt maks fem gjester i private hjem. Vi er kjent med at det tallet er oversteget ganske mange ganger. Jeg må også få uttrykke en skuffelse. Dette er en svært alvorlig situasjon vi nå står i og jeg ber alle ta det på største alvor, sier hun.

Ikke sammenheng med båtsmitten

For noen uker siden var Hammerfest kommune i beredskap etter at man oppdaget at en person som reiste med hurtigbåten fra Alta til Akkarfjord, via Hammerfest var smittet av Covid -19. Ordføreren avkrefter at smitten som nå er oppdaget har sammenheng med dette utbruddet.

– Det har ikke sammenheng, sier Sivertsen Næss.

Alle som kan ha hjemmekontor bes om å benytte seg av dette.

Sykepleierstudenter

Også i Alta og Karasjok har man fått påvist koronasmitte siste døgn. Fire i Alta og to i Karasjok er så langt bekreftet smittet. Utbruddene knyttes til smitten i Hammerfest.

Alta kommune forventer flere positive resultater utover fredagen. Breverud barnehage er stengt som følge av utbruddet.

I Karasjok er det to positive koronatilfeller og 17 personer i karantene. De to smittede skal være sykepleierstudenter. Ordfører Svein Atle Somby (Ap) sier til NRK at frykten er at smitten skal være kommet til sykehjemmet hvor disse jobber.

– Det er det vi er mest redd for, men samtidig er det mamnge som er vaksinert på sykehjemmet av både ansatte og de innlagte, så vi håper vi skal slippe det. Sykehjemmet er forøvrig stengt, sier Somby.

Karasjok-ordfører Svein Atle Somby ber folk innstendig om å teste seg ved minste mistanke om smitte. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Ordføreren ber folk innstendig om å teste seg ved minste symptom på smitte og han ber om at folk tar anbefalingene om håndvask og avstand på største alvor.

Kommuneoverleger og ordførerne i de tre kommunene har kontakt for å oppdatere hverandre og bistå i eventuell smittesporing.