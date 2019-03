Sjubarnsfar tiltalt for voldtekt av egne barn: – Systemet har sviktet dem

– Mye av det disse barna har blitt utsatt for, kunne vært unngått, sier Sara Marie Endreson.

Hun er bistandsadvokat for to kvinner som er fornærmede i en rettssak mot sin egen far.

Faren deres, en mann i 60-årene, er tiltalt for å ha voldtatt og mishandlet sine egne barn.

Sjubarnsfar tiltalt for voldtekt og mishandling Ekspandér faktaboks En sjubarnsfar av kom til Norge i 1999. Året etter fikk han fem av sine sju barn til Norge, tre jenter og to gutter.

Mannen i 60-årene er tiltalt for å ha voldtatt to av døtrene sine ved flere anledninger, over en periode på tre år. Den ene jenta var da under 16 år, den andre under 14 år. Ifølge tiltalen skal han blant annet ha truet jentene med kniv for å få viljen sin.

Han er også tiltalt for å ha mishandlet alle de fem barna. Mishandlingen har etter tiltalen gitt alle de fem varige følger, i form av psykiske og fysiske plager.

Mannen risikerer 21 år i fengsel, på grunn av alvorsgraden i overgrepene han er tiltalt for.

Mannen erkjenner ikke straffskyld for noen av punktene i tiltalen.

Under første dag i retten la statsadvokat Tor Børge Nordmo frem flere bekymringsmeldinger. De startet allerede i 2000, da barna kom til Norge.

Meldingene handler om alt fra seksuelle overgrep til vold og mishandling. I 2001 ble det opprettet sak mot faren, men den ble henlagt. En del av bekymringsmeldingene har heller ikke fått reaksjoner.

– Som aktor sa i sin innledning, så har vært bekymringsmeldinger på disse barna fra de kom til Norge. De ble akuttplassert i en periode, men vi ser også ut fra tiltalen at de verste hendelsene skjedde da de ble tilbakeført til sin far igjen, sier bistandsadvokat Sara Marie Endreson.

– Som sagt kunne nok mye vært unngått dersom barnas rettigheter hadde blitt tatt skikkelig vare på tilbake i 2000, fortsetter hun.

SAKKYNDIG: Rettspsykiater Knut Waterloo er på plass i rettssaken. Et viktig spørsmål i saken er hvor vidt de fornærmede har fått varige følger av mishandlingen de har blitt utsatt for, ifølge tiltalen. Foto: Petter Strøm / NRK

Truet til taushet

Barna har ved flere anledninger trukket tilbake påstander mot faren. Gjerne etter at barnevernet har konfrontert far med påstandene.

– Nå er det ikke opp til meg å tolke noe som helst, men ut fra erfaring har vi jo sett at foreldre kan påvirke barnas forklaring, dersom barna fortsatt bor hjemme når de snakker med andre om vold. Ut fra det mine klienter har forklart, så er det også tilfelle her, sier Endreson.

Den mellomste av døtrene fortalte om flere slike hendelser under rettssakens første dag. Ved én anledning hadde hun fortalt til barnevernet at faren hadde slått henne. De hadde da konfrontert faren med påstandene.

– Da ble han sint, og jeg fikk juling. Etterpå måtte jeg ringe barnevernet å si at det ikke var sant at han hadde slått meg, sier hun.

Les mer av kvinnens forklaring i vår direktedekning fra tingretten:

Overgrep under samvær

I 2003 ble barna, som på den tiden bodde i Harstad, tatt ut av hjemmet og plassert på barnehjem i Tromsø. Far fikk likevel ha samvær med barna.

Et av samværene var på et hotell i Tromsø. Kvinnen som forklarte seg i retten mandag, fortalte at et av overgrepene fant sted under dette samværet, mens politiet og barnevernet var utenfor rommet.

– Mine klienter har forøkt å si fra om dette lenge. Men det er først i dag saken blir tatt opp slik den burde. Det er klart at deres opplevelse kan påvirke tilliten de har til dem som skal ivareta barns rettigheter og som skal trygge oss borgere i Norge, sier bistandsadvokat Sara Marie Endreson.

Kvinnen som forklarte seg i retten mandag har også vurdert å gå til sak mot barnevernet, som skal forklare seg i rettssaken på fredag.

Forsvarsadvokatene Tarik Abbou og Asja Cemalovic ønsker ikke å kommentere saken.