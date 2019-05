– Nok en gang føler jeg meg ikke trodd. Det kjennes om at systemet svikter meg igjen, sier en av de tre døtrene som ble med da deler av søskenflokken flyttet etter sin far fra Midt-Østen i 2000.

Syvbarnsfaren kom til Norge året før. Han ville egentlig ha alle barna med seg, men to av dem ble igjen i hjemlandet.

I vår møtte han de fem barna sine i Nord-Troms tingrett, tiltalt for å ha voldtatt to av de tre døtrene som kom til landet, og for å ha mishandlet og truet alle de fem barna sine gjennom flere år.

I retten forklarte barna seg i detalj om de seksuelle overgrepene de ble utsatt for. Faren deres skal blant annet ha truet dem med en kniv for å få viljen sin.

Alle de fem barna fortalte også om trusler og flere voldelige episoder. Volden gikk verst ut over to yngste barna, en gutt og en jente, forklarte de.

De fem barna fortalte at faren instruerte dem i hva de skulle si til barnevernet. De fortalte også at faren gjerne ga dem juling dersom barnevernet kontaktet ham.

Hevdet uskyld

Sjubarnsfaren selv hevdet at barna hans var full av løgn.

– Jeg har aldri vært voldelig mot dem. Jeg har behandlet dem godt. De var fulle av hat da de kom til Norge, på grunn av alt det de har opplevd i hjemlandet sitt. De var fulle av løgn. De hadde livlig fantasi, sa han i retten.

Fredag kom dommen mot sjubarnsfaren. Han dømmes for å ha voldtatt den eldste dattera si, men kun for overgrepene som skjedde etter at hun hadde fylt 16 år.

Anklagene om å ha hatt sex med barn under 16 år, og anklagene om å ha voldtatt den mellomste dattera ble han frikjent for.

I tillegg ble han frikjent fra anklagene om trusler og vold mot den mellomste dattera.

De resterende punktene i tiltalen, som omhandler vold og trusler mot de fire andre søsksnene, ble han dømt for.

Sjubarnsfaren må også betale mer enn 11 millioner kroner i erstatning til fire av de fem barna sine.

– Jeg aner helt ærlig ikke hvorfor han frikjennes for overgrepene mot meg, sier den mellomste dattera. Den eneste av de fem barna som ikke ble trodd i retten.

– Vi skal såklart anke. Dette er uhørt.

Dette ble han dømt for Ekspandér faktaboks Straffeloven av 1902 (gammel straffelov) paragraf 192: For ved vold eller ved truende adferd å ha skaffet seg seksuell omgang, herunder i form av samleie, og den fornærmede som følge av handlingen fikk betydelig skade på legeme eller helse. Frikjent for ett av to punkter, punktet som gjelder den mellomste dattera.

For ved vold eller ved truende adferd å ha skaffet seg seksuell omgang, herunder i form av samleie, og den fornærmede som følge av handlingen fikk betydelig skade på legeme eller helse. Straffeloven av 1902 (gammel straffelov) paragraf 195: For å ha hatt seksuell omgang med et barn under 14 år, og den fornærmede som følge av handlingen har fått betydelig skade på helse. Frikjent.

For å ha hatt seksuell omgang med et barn under 14 år, og den fornærmede som følge av handlingen har fått betydelig skade på helse. Straffeloven av 1902 (gammel straffelov) paragraf 196: For å ha hatt seksuell omgang med noen som var under 16 år, og den fornærmede som følge av handlingen har fått betydelig skade på legeme eller helse. Frikjent.

For å ha hatt seksuell omgang med noen som var under 16 år, og den fornærmede som følge av handlingen har fått betydelig skade på legeme eller helse. Straffeloven av 1902 (gammel straffelov) paragraf 197: For å ha hatt seksuell omgang med slektning i nedstigende linje. Strafferamme fem år. Frikjent for ett av to punkter, punktet som gjelder den mellomste dattera.

For å ha hatt seksuell omgang med slektning i nedstigende linje. Strafferamme fem år. Straffeloven av 1902 (gammel straffelov) paragraf 229, tredje straffealternativ: For på en særlig smertevoldende måte, eller ved bruk av særlig farlig redskap eller under andre særdeles skjerpende omstendigheter, å ha skadet en annen på legeme eller helbred, og legemsbeskadigelsen hadde betydelig skade på legeme eller helbred til følge. Dømt for mishandling av fire av fem barn. Frikjent for punktet som gjelder den mellomste dattera. Påtalemyndigheten bruker straffeloven av 1902, den gamle straffeloven, fordi lovbruddene skal ha skjedd før den nye straffeloven ble innført i 2005.

Anker saken

– Min klient er glad for å ha blitt frifunnet for deler av forholdene, men han synes likevel det er tungt å bli domfelt, ettersom han opprinnelig ikke vedkjenner seg noe av det han var tiltalt for, sier sjubarnsfarens forsvarer Tarik Abbou til NRK.

De har også bestemt seg for å anke dommen. Både det sjubarnsfaren er dømt for, men også erstatnings- og oppreisningskravene.

Abbou sier at de reagerer på at ett av barna ikke blir trodd av retten.

– Det sier ganske mye om troverdigheten til barna. I retten forklarte de seg i store trekk ganske sammenfallende, så vi synes det er rart at retten ikke legger til grunne forklaringen til én av de fem barna.

Så mye må sjubarnsfaren betale Ekspandér faktaboks Til den eldste dattera: 4,6 millioner kroner i erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. 762 000 kroner i ménerstatning. 200 000 kroner i oppreisning.

Til den eldste sønnen: 3,26 millioner kroner i erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. 761 000 kroner i ménerstatning. 100 000 kroner i oppreisning.

Til den yngste dattera: 778 000 kroner i ménerstatning. 100 000 kroner i oppreisning.

Til den yngste sønnen: 778 000 kroner i ménerstatning. 100 000 kroner i oppreisning.