Pass deg for giftige poteter!

– Du vil jo ikke servere folk gift, sier Svein-Erik Bonnier, kokk og kokkeskolelærer ved Rå videregående skole.

På tur i en lokal matbutikk i Harstad finner han en pose med poteter som har begynt å bli grønne. Det er slike poteter Bonnier advarer mot.

Poteter som ligger utsatt for lys og varme i butikkene blir etter hvert grønne. Det grønne fargestoffet i seg selv er ikke farlig, det er klorofyll, men med grønnfargen utvikles giftstoffet solanin, som smaker bittert.

– Det er noe folk ikke bør få i seg fordi det påvirker nervesystemet. I store mengder er det farlig, i mindre mengder kan det gi vondt i magen, sier forskningsleder ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Eldrid Lein Molteberg.

Disse potetene som Svein-Erik Bonnier fant på butikken i Harstad har et grønnskjær over seg. De er det ikke smart å spise. Foto: Martin Mortensen / NRK

Se til Sverige

Molteberg har selv opplevd at butikkansatte sier potetene er umodne når hun har pekt at slik ikke skal forekomme i butikken.

– Mitt inntrykk er at de som jobber i frukt- og grøntdisken sjelden har nødvendig kunnskap om det de driver med. Det er rett og slett mange som ikke vet at grønne poteter ikke skal spises, sier hun.

– Grønne poteter skal rett og slett ikke forekomme i butikkhyllene. Det er et ansvar som butikkene har.

Eldrid Lein Molteberg Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har ved flere anledninger bedt butikkansatte fjerne grønne poteter fra butikkhyllene. Foto: Mai Onsrud / Bioforsk

Svein-Erik Bonnier mener norske dagligvarebutikker kan lære av sine svenske kollegaer.

– Der oppbevarer de poteten tildekket og med dempet belysning, sier Bonnier.

Sjelden at folk blir syke

Eldrid Lein Molteberg har ved flere anledninger bedt butikkansatte fjerne grønne poteter fra butikkhyllene. Når poteten er kjøpt er det ikke bare å skjære bort og kaste det grønne. Hele poteten må kastes.

Likevel forteller Molteberg at det skal mye til for at noen blir alvorlig syke av solaninforgiftning.

– Jeg har hørt om ett tilfelle på Vestlandet.

Hennes råd er uansett at forbrukerne styrer unna det som er grønnaktig og klag til personalet.

– Det er viktig at det blir sagt fra. Grønne poteter skal ikke ligge til salgs.

– Normalt er poteter det sunneste som finnes, og du kan egentlig leve på det alene. Potetene må bare behandles riktig, avslutter Molteberg.

Er klar over faren

Ifølge kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, er de klar over utfordringen.

– Ideelt sett bør potetene oppbevares mørkt og kjølig, og det er derfor vi anbefaler våre butikker å dempe lys å senke temperaturen mest mulig i avdelingen, samt ta potetene ut på lager når butikken er stengt, sier han.

Han forteller at en av de største utfordringene er at poteter fra utlandet gjerne kommer i emballasje som ikke beskytter potetene godt nok mot lys.

– Her anbefales butikkene å ha små eksponeringer og rullere varene hurtig. Et tiltak vi også kontinuerlig jobber med er å bedre emballasjen. I dag har vi kun et lite vindu på baksiden som viser poteten, og som hele tiden skal ligge ned for å unngå lys. I tillegg er all emballasjen farget for å hindre at lyst slippes inn, sier Kristiansen.