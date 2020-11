Konkurranse: Stem på den kuleste grønnsaken

Det kommer mye rart opp av jorda og NRK vil finne høstens kuleste grønnsak. Nær 200 har delt sin snodigste grønnsak ved å poste bilde i sosiale medier under emneknaggen #nrkhøsting eller sendt inn e-post.

Fem finalister

Nå har juryen talt. Juryen består av forfatter Lise Osvoll fra Sortland, og Jan Erling Wasmuth fra Bodø, NRK Nordlands egen ekspert på naturens mysterier. De har plukket ut fem finalister. De kan du nå stemme på her:

Å plukke ut de fem finalistene var ikke lett.

– Gulrøttene har visst gått «helt bananas» i år. Men vi har klart å finne noen andre grønnsaker også sier Jan Erling Wasmuth.

Jan Erling Wasmuth sier at gulrøttene har gått helt bananas i år. Foto: Martin Steinholt / NRK

Han forklarer at grunnen til at gulrøttene tar alle disse rare vendingene er at de får hormonsjokk når de plantes om.

Mye latter

Lise Osvoll sier at hun har ledd godt når hun har gått igjennom alle de som sendte inn sine grønnsaker.

– Hjelp, dette var vanskelig! Og SÅ mange crazy gulrøtter!

Osvoll er i høst aktuell med barnebok om poteten. Og en av finalistene er nettopp en potet som ser ut som et ansikt med en i overkant stor nese.

– Poteten har hatt utrolig mye å si for Norge og nordmenn. Den har utryddet mangelsykdommer som for eksempel skjørbuk, hindret mange fra å sulte i hjel og sørget for befolkningsvekst, sier hun.

- Det har blitt mye latter i dette jury-arbeidet, sier Lise Osvoll. Foto: PRIVAT

En annen mer ukjent følge potet har hatt for folk i Norge er at den har gjort oss høyere.

Men nå er det opp til dere å bestemme hvem som skal vinne. Vinneren får en NRK Nordland-kjølebag.

Frist for å stemme er 20. november.