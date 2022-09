Det ble flagget på halv stang foran Norturas kyllingslakteri i Elverum etter at konsernstyret i Nortura onsdag vedtok at slakteriet skal legges ned.

Nortura mener det vil bli mer lønnsomt å satse på samarbeid med Ytterøykylling om et nytt slakteri i Trøndelag.

– Det var en tøff start, sier 22-årige Aron Nikolai Sommerset som akkurat har tatt over som tillitsvalgt for de ansatte.

Han er ikke så bekymra for sin egen framtid. Nå må han kjempe for de andre som fra 2024 står uten jobb.

Vanskelig avgjørelse for Nortura

Nortura begrunner vedtaket med at satsing på nytt slakteri i Trøndelag vil kutte kostnadene deres med en fjerdedel.

– Styret synes dette er vanskelig, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

Men hun sier Nortura må gjøre det for å styrke konkurransekraften og økonomien til eierne i samvirket, som er bønder.

Halvparten av kyllingene som slaktes i Elverum kommer fra Trøndelag. Denne kyllingen vil nå bli slaktet i Trøndelag mens kyllingen som har blitt slaktet i Elverum kjøres 18 mil sørover til Hærland i Østfold.

– De tar en stor risiko ved å legge ned her, sier tillitsvalgt Aron Nikolai Sommerset.

Både han og Robert Rødsdalen, som har vært tillitsvalgt fram til nå, vet at kyllingsprodusenter i Innlandet vurderer å starte et nytt slakteri.

Produsentene skal ha et møte allerede torsdag for å se om det er nok interesse for å starte opp blant de 90 kyllingprodusentene i Innlandet.

Det blir i så fall en konkurrent til Nortura.

TRIST DAG: Robert Rødsdalen går av med pensjon i år, men har kjempet for de som blir igjen til siste slutt. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

– Jeg håper det blir en realitet, sier Robert Rødsdalen som har jobbet ved slakteriet i 22 år. For mange av de 127 ansatte har lang ansiennitet ved slakteriet og det er ikke så lett å få ny jobb.

– Målet er at færrest mulig skal stå uten jobb. Vi har god erfaring med å finne nye jobber til ansatte som kommer i omstilling, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

SKAL HJELPE ANSATTE: Konsernsjef i Nortura Anne Marit Panengstuen sier de skal jobbe for at alle de 127 ansatte skal få jobb innen slakteriet legges ned. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Nortura skal utrede mulighet for noe drift i Elverum men hva det blir er ikke klart enda. Derfor går de ansatte en usikker framtid i møte

Mer matsvinn

Det gjør også de som leverer høner til slakt på Nortura sitt anlegg i Elverum.

Slakteriet tok imot 600 tonn rugeegghøner og 200 tonn verpehøner til matproduksjon i fjor. Det er et av to slakterier i Norge som tar imot høner. Den andre er Ytterøykylling i Trøndelag. Men de tar ikke imot den mengden høner som er gjort i Elverum.

Elin Østeberg fra Våler leverer mellom 7000 og 8000 rugeegghøner til slakteriet hvert år. Nå er hun usikker på om hønene i framtida blir destruert istedenfor at det blir gourmethøne.

BLIR MAT: Elin Østeberg sender i dag hønene sine til Elverum for slakt slik at de blir mat. Nå er hun usikker på om det blir mat eller betong av rugeegghønene hennes. Foto: Frode Meskau / NRK

I dag blir 3 millioner høner brukt til lim, såpe og betong i stedet for mat. Det kommer fram i rapporten «Underutnytta matressurser» som lanseres på FNs matsvinndag torsdag 29. september.

– Det er kjempeuheldig, sier Østeberg.

Rugeegg-høner, som hun har, egner seg til matproduksjon fordi det er mye kjøtt på dem.

– Det er stor avsetning på gourmethøner, sier hun.

Valg mellom mat eller såpe

Når Nortura nå legger ned slakteriet i Elverum er det foreslått at hønene kan sendes nesten 30 mil sørover til Gårdsand i Mysen.

De slakter 4 000 ender og 15.000 kyllinger i uka, og har slaktelinje som kan brukes til høner.

Elisabeth Østeberg er usikker på om de kommer til å ha kapasitet til å ta imot så mange høner som produsentene i dag sender til Elverum. Der kan de slakte 9 000 høner på en time.

Hun frykter derfor at ikke alle hønene kan sendes dit.

Daglig leder i Gårdsand Harald Bjerknes har ingen kommentar til hvor stor kapasitet de har til å ta imot høner.

RUGEEGGHØNE: Eggene fra denne høna blir kylling som vi spiser. Høna sendes i dag også til slakt for matproduksjon. Alternativet er gassing. Foto: Frode Meskau / NRK

Styrelederen i Nortura sier det ligger en løsning for slakt av høner i vedtaket om nedlegging av slakteriet i Elverum. Men hva slags løsning det blir kan hun ikke si.

– Vi er i forhandlinger med noen som kan ta den jobben, sier Trine Hasvang Vaag.

Hun er usikker på om det norske folk kommer til å spise mer høner framover sånn at de må rigge seg for en større produksjon.

– Det er sånne typer vurderinger vi må ta med oss. Hittil har det vært relativt begrensa, sier hun.

– Betyr det at en del av hønene kan bli til såpe, lim eller betong?

– Ikke som følge av vårt vedtak, sier styrelederen i Nortura.