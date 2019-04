Opplever medlemsboom: – Store leiteaksjoner trigger «redningsgenet»

– Den brede mediedekningen av for eksempel skredulykken i Tamokdalen kan få folk til å ta steget og melde seg inn. Mange har nok et «redningsgen» som blir trigget når de ser tv-bildene, sier vaktleder Ole Morten Isaksen i Norsk Folkehjelp i Tromsø.

Siden nyttår har lokallaget i Tromsø fått 22 nye medlemmer.

Andreas Nordtømme Rørbakk er leder i Finnsnes Røde Kors Hjelpekorps. Foto: Silje Nakken

Også Finnsnes Røde Kors har opplevd en medlemsboom i år. 20 nye frivillige har kommet til.

– Det er helt fantastisk og kjempeartig. De melder seg inn fordi de ønsker å være til hjelp, samtidig som de vil øke sin egen kompetanse, sier leder i Finnsnes Røde Kors Hjelpekorps, Andreas Nordtømme Rørbakk.

Hjelpekorpset på Finnsnes har vært utkalt på flere rednings- og leiteaksjoner i vinter. Mest medieoppmerksomhet fikk aksjonen i Tamokdalen, der det gikk nesten to uker fra skredet gikk 2. januar og til aksjonen måtte avblåses nesten tre uker senere. Fire skiturister omkom. Fortsatt ligger én av dem begravd i snømassene.

Veldig mange unge har strømmet til Røde Kors etter alle skredulykkene i vinter. Foto: Silje Nakken, Røde Kors

Engasjerte ungdommer

Rørbakk sier at de nye medlemmene på Finnsnes er i alle aldersgrupper, men at det er lenge siden det har vært så stor tilstrømning av unge mennesker til Røde Kors.

– Vi har for tiden ikke en operativ ungdomsgruppe, men de nye medlemmene vi har fått er så engasjerte og flinke at de får undervisning på lik linje med resten av medlemmene. De som er fylt 17 år kan være med i hjelpekorpset, men de kan ikke delta i aksjoner før de er myndige, sier han.

Åge Hammer Pedersen vil være med å hjelpe mennesker i nød, og har meldt seg inn i Røde Kors på Finnsnes. Foto: Pål Hansen / NRK

Åge Hammer Pedersen er ett av de nye medlemmene i hjelpekorpset.

– Jeg ble inspirert av å se Røde Kors i aksjon. Det er nødvendig at de stiller opp, og som hobby er det mer verdifullt enn å tegne eller male. Her hjelper vi virkelig til og lærer førstehjelp. Og så er det veldig sosialt, sier han.

Her øver medlemmer i Finnsnes Røde Kors Hjelpekorps på førstehjelp. Foto: Pål Hansen / NRK

Vil ha beredskap

Også i Lyngen og Målselv har Røde Kors fått flere nye medlemmer i vinter. I Målselv finnes det ikke noe hjelpekorps, men flere har meldt seg inn for å bli beredskapsvakter, forteller nestleder Bente Pedersen.

– Dette er frivillige som ønsker å stå på beredskapslisten og bli kalt ut ved større ulykker eller uønskede hendelser her i lokalsamfunnet. Alle våre frivillige får tilbud om kompetanseheving på området «psykososial førstehjelp» slik at vi kan bistå med dette i et oppdrag, forteller hun.

At store hendelser og aksjoner fører til flere medlemmer, er noe de frivillige organisasjonene har opplevd før. I november i fjor ble det satt i gang en omfattende leiteaksjon etter savnede Maja Herner på Ørsta i Møre og Romsdal.

Etter denne aksjonen har om lag 30 frivillige meldt seg til Ørsta Røde Kors.

I Tromsø er Aleksander Gaup er én av de 22 nye frivillige i Norsk Folkehjelp. Nå er han under opplæring, blant annet som vakt på fotballkamper.

– Jeg har alltid hatt en forkjærlighet for akuttmedisin, og jeg liker å bidra.