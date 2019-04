Frivillig 6 av 11

Hos Aasmund kan skeive eldre få tilbake motet til å være den de egentlig er.

– Regnbuetreff er en ungdomsklubb for eldre med en annen seksuell preferanse enn heterofil.

– Dette er det vakreste flagget jeg vet om!

Aasmund svinger fornøyd på regnbueflagget han har rundt skuldrene. På Kampen omsorgssenter er det regnbuer nesten overalt. Fra inngangen og opp til 2. etasje henger de som fargerike veivisere til et helt spesielt arrangement.

Navn: Aasmund Robert Vik

Navn: Aasmund Robert Vik
Aasmund Robert Vik Alder 71 år Yrke: Pensjonert fra NationaltheatretFrivillig for: Arrangerer Regnbuetreff annenhver uke Regnbuetreff er et samarbeid mellom FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og Kirkens Bymisjon. Arrangeres to ganger i måneden, og er ment som et sosialt og trygt møtested for eldre lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Aasmund tilhører generasjonen som vokste opp før 1972, da det fremdeles var straffbart å være homofil i Norge. Da han i 2015 fikk Frivillighetsprisen for sin kamp for LHBT-rettigheter, var det aldri tvil om hvor prispengene skulle gå.

– Jeg ville lage et sted hvor ingen trenger å være redde eller må skjule hvem de er.

Slik startet det som nå er et trygt møtested for godt voksne lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Her må ingen forklare hvor de står i det seksuelle landskapet, og for en gangs skyld kan de her være en del av flertallet.

– Kanskje får noen også det motet og den støtten de trenger for å være den de egentlig er.

Treffene er først og fremst ment som et sosialt møtested, og rundt 40 er på plass før Aasmund ønsker velkommen. Ved flere av bordene står både gåstoler og krykker. Et par rullestoler har også blitt trillet over dørstokken, sammen med kaffe, frukt og kjeks.

– Når man blir eldre skrumper gjerne vennekretsen inn, men vi har jo fortsatt et sosialt behov. Sammen med nye folk blir det gjerne snakk om barn og barnebarn, og alt annet det er lett å snakke om. Da er det slitsomt å måtte komme ut av skapet hver eneste gang.

Inger Myhre Hansen har alltid vært åpen om sin egen legning, men slik er det ikke for alle. Det er derfor disse treffene er så viktige. Ikke bare for å få folk ut av skapet, men også for at de første som åpent kunne leve som homofile, ikke skal gå inn i skapet igjen når de blir gamle.

– Når det først skjer, blir de gjerne værende der inne til de dør.

Heldigvis har ting blitt bedre, forteller Aasmund: – En mann på 92 kom bort til meg på et av treffene og fortalte at han endelig hadde funnet sitt fristed. Det er klart jeg blir stolt da!