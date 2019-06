Oppfordrer jobbsøkende til å se mot reiselivet i sommer

– At reiselivet ansetter flere om sommeren enn andre bransjer er ikke overraskende. Det er en direkte sammenheng med at det er flest turister disse månedene, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen til NRK.

STORT BEHOV: Det er i dagligvare og reiseliv det er størst behov for sesongarbeidere, ifølge Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke. Foto: Virke

Virke har andre år på rad spurt sine 21 000 små og store medlemsbedrifter om de skal ansatte sommervikarer.

Resultatet viser at det er i reiselivet og dagligvare, inkludert byggevarehandel, hvor flest bedrifter trenger ekstra hjelp i sommer.

Og det store flertallet sier at engasjementet til arbeidstakeren er det viktigste. Kun sju prosent sier at kjennskap til personen har noe å si.

Dette ser bedriftene etter hos en sommervikar:

ENGASJEMENT: Ifølge Virke-undersøkelsen er det ikke viktig for bedriftene å kjenne dem de ansetter på sommeren. Engasjement og personlighet er det avgjørende. Foto: Virke

– Formidabel vekst

NRK har den siste tiden satt søkelys på hvor vanskelig det er for unge å få seg sommerjobb.

I butikkene er antall utlysinger til sommerjobb nær halvert. I 1998 hadde 75 prosent av guttene på 17 år en sommerjobb eller deltidsjobb, mens i 2017 var det under halvparten.

– Mange bransjer er i en omstilling hvor behovet for sesongarbeidere går ned. Reiseliv har derimot sett en formidabel vekst de siste årene, og står for en solid andel av sommerjobbene til unge og ufaglærte, sier Horneland Kristensen.

Blant Virke-bedriftene innen kultur, opplevelser og reiseliv sier 49 prosent at de vil ansette sesongarbeidere i sommer.

Tall fra Visit Norway viser at turistveksten i Norge har vokst hvert år siden 2013.

– Og alt tyder på at årets sommer blir den sjette på rad med vekst, opplyser kommunikasjonsleder i Visit Norway, Marianne Mork.

VEKST, VEKST, VEKST: For sjette året på rad vil det komme flere utenlandske turister til Norge. Foto: Martin Hall Larsen / NRK

– Myte at man må være så fryktelig tidlig ute

På Tromsø Arctic Gifts & Souvenirs ekspederer assisterende butikksjef Lene Stensrud Hansen kunder fra hele verden som er på jakt etter troll, postkort og annet krimskrams.

Mellom slagene fyller hun på med varer som står i esker rundt i butikken.

På lik linje med andre i bransjen har hun behov for ekstra hender i sommer. Hun har derimot ikke ansatt noen ennå.

– Vi ser litt an utviklingen og hvilke behov vi har. Vi har allerede fått inn søknader, og vi vurderer å lyse ut to stillinger for sommeren.

Hun sier at det fortsatt er gode muligheter for å skaffe seg en jobb i bransjen, selv om vi er i midten av juni.

– Det er nok en godt innarbeidet myte at man må søke i januar for å sikre seg en sommerjobb.

SUMMER IS COMING: I Tromsøs største suvenir butikk fyller Lene Stensrud Hansen på med varer. Når sommeren slår inn for fult trenger de ekstra hender. Foto: Martin Hall Larsen / NRK

– Møt opp i person

Stensrud Hansen sitt beste tips til de som fortsatt leter er å møte opp i person.

Det budskapet deler hun med Virke-sjefen:

– Søkere må aldri tenke at de er for sent ute. Møt opp i person og snakk med bedriftene. Selv om du får et nei er prosessen man går gjennom svært nyttig erfaring som vil hjelpe deg videre, sier Horneland Kristensen.

Han sier også at bedriftene har mye å tjene på sesongarbeidere.

– Sommerjobb er en inngangsport til arbeidslivet for unge, men også en gylden mulighet for virksomheter å profilere seg.

Se fordelingen på sommerjobber blant bransjene Virke representerer: