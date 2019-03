Nesten halvering av antall sommerjobber i butikk: – Vi må nok se etter andre muligheter

– Butikk er øverst på listen når både jeg og vennene mine tenker sommerjobb. Det er jo et av få steder man kan få mye ansvar som ung, sier Sigrid Fehn.

Men både hun og venninnen Mathilde Johnsen vet at butikkdrømmen blir mindre og mindre sannsynlig.

– Dessverre må vi nok se etter muligheter andre steder, sier Johnsen.

Antall utlyste sommerjobber i handelsnæringen i årets tre første måneder har sunket med nesten 40 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge tall NRK har hentet inn fra Nav.

Sigrid og Mathilde sier det er trist, men er ikke overrasket over utviklingen. De velger selv ofte nett framfor butikk, i tillegg prøver de å være miljøvennlige ved å holde forbruket på et minimum.

Knall hard konkurranse

– Handelsnæringen er inne i store endringer. Det er klart at dette sørger for at det over tid blir færre stillinger i handelsnæringen som ungdom skal konkurrere om, sier Rune Lund Jensen, seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Andelen butikkjeder som går med underskudd har økt fra 24 prosent i 2013, til over 30 prosent i 2017, i følge Virke. I tillegg har det vært en 10 prosent nedgang i antall fysiske butikker siden 2008.

«Sommerjobb» er blant de mest populære søkeordene på Finn.no, og nettsiden er ofte manges første stopp i jakten på sommerjobb.

I motsetning til Nav, har «handelskrisen» foreløpig ikke gitt utslag på antall utlysinger hos Norges største jobbportal.

– Endringen fra offline til online handel i varehandel har foreløpig ikke slått inn i tallene våre, sier Christopher Ringvold, produktdirektør i Finn Jobb og Finn småjobber.

Derimot understreker Ringvold at de ser at konkurransen for disse jobbene er knallhard.

– Vi ser at antall søknader på sommerjobber ligger vesentlig høyere enn snittet på FINN jobb, så det er definitivt kamp om sommerjobbene.

Manges første jobb

– Med nesten 380 000 ansatte er varehandelen den største sysselsetteren i privat næringsliv og er inngangsporten til arbeidslivet for mange, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Thon Eiendom er Norges største kjøpesenteraktør med 86 sentre. Tall fra Kvarud Analyse viser at Olav Thon Gruppen eier og forvalter 9 av de 10 største kjøpesentrene i Norge basert på omsetning.

Ved de fleste av disse sentrene er cirka 20 prosent av alle ansatte under 20 år.

– I skoleferier og ved for eksempel juletider kan denne andelen være høyere, sier Thomas E. Rønning, direktør for kjøpesenterdivisjonen, og legger til:

– Dette viser at mange arbeidstakere i Norge har sin første jobb innen varehandel.

Lund Jensen i Arbeids- og velferdsdirektoratet vil derimot ikke svartmale situasjonen helt for unge på jobbjakt.

– Ett råd er å sette seg ned å tenke gjennom hvilke andre jobber som ikke krever så mye utdanning eller opplæring. Det finnes slike jobber innen for eksempel helse og omsorg, turisme, transport og lagerarbeid.

– Må ut av komfortsonen

Sigrid og Mathilde sier de vil være kreative og tenke litt utenom boksen i jakten på sommerjobb. Fordi de ikke har noe valg.

– Det er veldig dumt at vi har mindre sjanse for å lære om salg og kundeservice, og føle på ansvaret ved være helt alene på jobb i for eksempel en klesbutikk, sier Johnsen.

– Man ser jo butikker rundt seg hele tide, hver dag så det er ofte det første man tenker på. Men det er jo muligheter andre steder, sier Fehn.

Jentene har innsett at de må utivde horisonten og oppfordrer andre til å gjøre det samme.

– Fremover er det viktigere at vi går ut av komfortsonen når vi skal ha sommerjobb. Både eldreomsorg, barnehage og landbruk vet jeg tar inn unge sommervikarer så det ordner seg nok, sier de.