Mediehus stenger kommentarfelt etter samehets: – Fryktelig trist

– Samene blir stemplet og satt i bås, og det legges til grunn at samer har mindre verdi enn andre. Med de forutsetningene får man et dårligere debattklima, sier redaktør i Nordlys, Helge Nitteberg til NRK.

Bakgrunnen for beslutningen om å stenge kommentarfeltene på mediehusets nettsteder er at de merker at flere og flere ytrer antisamiske holdninger.

De ønsker ikke lenger ta ansvar for ytringer som omtaler samer på en negativ og fordomsfull måte.

– En liten gruppe dominerer fullstendig

Redaktøren medgir imidlertid at det ikke har vært et lett valg å stenge kommentarfeltene.

– Det sitter langt inne for oss, men likevel har vi sett at det er nødvendig for å få til en mer sivilisert samtale om samiske spørsmål.

Nitteberg sier de ønsker at debatten om det samiske skal være tilgjengelig for alle deres lesere.

– Det er en liten gruppe som dominerer debatten fullstendig, og de er med på å ekskludere andre som vil delta i debatten. Det var vi nødt til å gjøre noe med.

– Betyr ikke det at noen få får lov å medvirke til at ytringsfriheten permitteres?

– Det er ikke slik at fordi vi har ytringsfrihet skal absolutt alt slippe til. Vi ender opp med et dårligere ordskifte og en dårligere debattkultur ved å slippe til disse stemmene som dominerer, til tross for at de er veldig få, sier Nitteberg og legger til;

– I tillegg er det et skille mellom ytringsfrihet og det å være ansvarlig redaktør i redaktørstyrte mediene. Jeg mener vi tar ansvar ved å gjøre dette.

Det er mye hets på internett mot samer. Disse kommentarene er hentet fra FB-gruppen "Dokumenter samehetsen" og Twitter-kontoen "Samehets". Foto: SKJERMDUMP FRA ULIKE NETTSIDER

– Samedebatten er et «nordnorsk spøkelse»

Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, sier samehets i kommentarfeltene ikke er et nytt fenomen, og at det derfor nå er viktig for å avisa å forvalte sitt redaktøransvar.

– Dette er fryktelig trist, samtidig er jo samedebatten et nordnorsk spøkelse. Det har vært sterke følelser knyttet til det samiske landsdelen vår i flere hundre år, så dette er egentlig ikke noe nytt.

– Men vi ser er at dette blir veldig forsterket på de digitale plattformene. Det er et uttrykk for den polariseringene og de harde frontene vi ser mellom ulike synspunkter i vårt samfunn i dag.

Både Nitteberg og Fjellheim understreker at stengingen er midlertidig.

– På lengre sikt skal vi åpne kommentarfeltene igjen, men nå var det tydelig for oss å markere overfor leserne våre at slik som vi har det i dag, kan vi ikke ha det, sier Helge Nitteberg.

– Viktig beslutning

– Beklageligvis er denne samehetsen noe vi kjenner til fra mange plattformer. Man er nødt til å gi signal om at et sted går grensen, og jobbe for å få en bedre offentlig debatt, sier rådsmedlem i Sametinget, Silje Karine Moutka.

Hun mener avisa har gjort en riktig vurdering.

Rådsmedlem i Sametinget, Silje Karine Moutka. Foto: NRK

– Dette er alvorlig, nettopp fordi vi har ytringsfrihet og man skal kunne delta i aktive debatter. Men når debattene går over til å være personrettet, sjikanerende og krenkende for en hel folkegruppe, er det viktig at det tas tak i.

Ifølge Moutka er det nå viktig at det jobbes for å forbedre den offentlige debatten.

– Veldig mange slipper seg løs på en uakseptabel måte i kommentarfelt. Det skal være trygt for alle å være med i en offentlig samtale, samtidig skal det være rom for at man er skikkelig engasjert. Men personrettet hets eller sjikanering er ikke akseptabelt.