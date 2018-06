– Vanskelig å si fra om samehets uten å bli beskyldt for å være hårsår

På landsmøtet til Unge Høyre i helgen ble det foreslått at alle samer på eget territorium kunne få dispensasjon for å drive kasino- og bordellvirksomhet. Etter voldsomme reaksjoner på forslaget la forslagsstiller, Tobias Strandskog seg flat, og har i ettertid forklart at det egentlig var ment som en spøk.

Reaksjonene har likevel fortsatt med full styrke denne uka, og de som reagerer beskyldes for å være lett krenkbare.

Er et behov for mer opplæring

Leder for Sametingets ungdomspolitisk utvalg (SUPU), Ole-Henrik Lifjell, er en av dem.

Han synes det er blitt vanskelig å si ifra om samehets uten å bli beskyldt for å være hårsår.

– Det er urovekkende å se at man blir kalt for hårsår ved å ta seg nær av noe sånt. Å si at man bare skal ta det som en spøk, det tenker jeg er totalt kunnskapsløst når man tenker på hvor nedtrykt det samiske folket har vært i mange hundre år. Det å bagatellisere dette viser bare at man er historieløs, sier Lifjell.

Leder for Sametingets ungdomspolitisk utvalg (SUPU), Ole-Henrik Lifjell. Foto: FOTO: NRK

Han ser likevel det positive i reaksjonene og kommentarene, da han synes det speiler folks dårlige holdninger.

– Når man ser reaksjonene, ser man rett og slett behovet for mer opplæring. Behovet er så mye større enn det man kanskje har tenkt tidligere.

Videre sier han at han ofte ser at folk fra sentrale verv er med på å spre slike dårlige holdninger, og understreker at det ligger en utfordring der.

Vær varsom med hvem du spøker med

Sven Svebak, humorforsker og professor i medisin ved NTNU. Foto: NRK

Humorforsker ved NTNU, Sven Svebak, forteller at det finnes noen grunnregler når det gjelder hvem man spøker med. Han mener denne saken gjør brudd på minst én av disse to grunnreglene – man spøker ikke med en man ikke kjenner.

– Dette betyr at du skal først komme på innsiden av et sosialt fellesskap før du begynner å dele humor, eller en sans for humor, med andre.

Den andre grunnregelen er at man ikke spøker med folk man ikke liker.

– Disse to enkle grunnreglene er ganske viktige å ha i bakhodet når man spøker, sier Svebak. Det gjelder derfor å tenke over hva man sier, før det er sagt, konkluderer han.

Skjermdump fra kommentarfeltet i Facebookgruppen Vi som vil ha Finnmark fylke som egen region. Vetle Langedahl (H) er sjokkert over å se hvordan folk oppfører seg på nett. FOTO: Skjermdump Foto: Skjermbilde

Mener mange er altfor hårsåre

Vetle Langedahl (H), tidligere fylkestingsrepresentant ved Finnmark fylkeskommune, synes det er urovekkende å se hvordan folk har reagert på tulleforslaget fra Tobias Strandskog, spesielt på nettet. Han mener folk burde forstå at det kun var ment som en spøk.

Vetle Langedahl (H) mener terskelen for å føle seg krenket noen ganger kan bli for lav. Foto: Robin Mortensen / NRK

Det å kalle Unge Høyres bordell- og kasinoforslag for samehets mener han blir å overdrive.

– Jeg synes jo også at det blir litt «storm i vannglass». Man trenger ikke kjøre et medieshow i fjorten dager i strekk hvor man drar ut hvor jævlig det var mot samer, sier han og mener folk bør ta den spøken bedre.