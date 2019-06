Ludvigsen-saken: – Uansett hva som skjer, så er han min venn

Med pressen på slep gikk Kjell Ove Hveding inn i Nord-Troms tingrett med målbevisste skritt.

– Svein er en raus fyr. Han bryr seg om mennesker, da særlig de svake i samfunnet. Og han har et sterkt engasjement i unge mennesker, forklarte Hveding da han hadde tatt plass i vitneboksen.

Han har kjent Svein Ludvigsen i mange år. De to har samarbeidet tett, blant annet med å utvikle bygda på Sommarøy, der de begge bor.

Da han var ferdig med sin forklaring, hadde Hveding en siste hilsen til Ludvigsen:

– Uansett hva som skjer, og hva man gjør, så er han fortsatt min venn, sier Hveding.

Hveding er ett av de fire karaktervitnene til Ludvigsens forsvar. Også de tre andre kunne fortelle om en engasjert, og menneskekjær person.

Hjalp med norsken

En av dem var en 23 år gammel tidligere asylsøker. Hans første møte med Svein Ludvigsen var på biblioteket i Tromsø, da den unge mannen nettopp var kommet til Norge.

– Jeg satt og prøvde å lære meg norsk. Da kom Svein bort og spurte hva jeg leste, fortalte han.

Ludvigsen hjalp den unge mannen med lesingen, og de to utvekslet Facebook-kontakt.

– Vi kommuniserte litt frem og tilbake via Facebook. Og vi møttes innimellom på biblioteket.

Den unge asylsøkerne fikk også være med Ludvigsen hjem til Sommarøy og på hytta.

– Da jeg skulle få bolig, ønsket jeg å få det i Tromsø. Ludvigsen sa at han kunne snakke med noen som kanskje kunne hjelpe meg. Noen dager senere fikk jeg det, men jeg vet ikke om han hadde noe med det å gjøre, eller om det var tilfeldig, sier han.

– Har han noen gang gjort seksualiserte tilnærmelser mot deg, spurte dommer Harald Tore Roaldsen.

– Nei, aldri.

Det samme svarte et annet av vitnene, en ung mann som bodde flere år på et ungdomshjem i Troms.

SPØRSMÅL: Tingrettsdommer Harald Tore Roaldsen stilte også spørsmål til tirsdagens vitner i rettssaken mot Svein Ludvigsen. Foto: Petter Strøm / NRK

Han møtte Svein Ludvigsen flere ganger. Ludvigsen kjøpte han blant annet et sjakkbrett i bursdagsgave da den unge mannen fylte 16 år, og var på besøk på ungdomshjemmet flere ganger.

– Da han dukket opp, hørte han på hva vi hadde å si. Han var oppriktig interessert i oss, sa mannen.

Også han ble spurt om kontakten med Svein Ludvigsen har vært seksualisert på noe vis. Det avkrefter han.

– Og jeg tror jeg ville ha husket det. Jeg ville nok ha stusset hvis han for eksempel hadde invitert meg opp på hotellrommet sitt, sier mannen.

To vitner ble droppet

Ludvigsens forsvarer Kai Vaag sier at målet med karaktervitnene er å få frem hele bildet av Ludvigsen.

– For å kunne sette bevisførselen i retten i et perspektiv, er det viktig å ha et godt bilde av hvem Svein Ludvigsen er, sier Vaag.

– Det handler både om hans engasjement for andre mennesker, og da særlig unge mennesker, og hvorfor han har besøkt ungdomshjemmene rundt om i fylket jevnlig.

To av de planlagte karaktervitnene, Ørjan Olsvik og Anne Myhr, ble fjernet fra vitnelista i løpet av rettssakens første uke.

– Det var rett og slett fordi vi mente at det disse to kunne bidra med allerede er sagt i retten, sier Vaag.