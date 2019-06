Lea er Norges sterkeste 13-åring

Lea føler seg klar, selv om det er kort tid siden hun bestemte seg for å stå der hun nå står. Derfor tør hun ikke håpe på så mye. Hun tenker hardt på den vekta hun skal løfte og blir ekstra ivrig av at så mange ser på.

Det er spaniamesterskapet, som er som NM i vektløfting bare i Spania, og 13 år gamle Lea har for ikke lenge siden skjønt at hun er sterk. Om noen få minutter skal hun få vite nøyaktig hvor sterk hun er.

Hun går frem mot vektstangen og tar tak i den.

I øvelsen støt skal man starte fra bakken og løfte stanga opp til brystet. Så må Lea presse den over hodet. Hun jobber med kjernemuskulaturen og løfter 82 kilo opp mot taket. Blir stående. Hun holder vekter tilsvarende tyngden av en voksen mann over hodet i flere sekunder.

Hun klarer det.

13 år gamle Lea fra Norge er den tredje beste vektløfteren i sin vektklasse i hele Spania. Hadde dette vært et norgesmesterskap ville hun slått rekorden på 78 kilo og vært norgesmester.

Den dagen pappa ble den «minste» i huset

Det spanske publikummet og dommerne har aldri før sett en 13-åring løfte så tungt. De fleste andre deltakerne i Leas klasse er 4–5 år eldre enn henne. Alle jubler, og inni seg hopper og spretter Lea også.

– Det sprudler i hele kroppen og jeg er lykkelig. Jeg føltes lett egentlig, og det var veldig, veldig gøy, sier Lea.

Hun hadde bare løftet skikkelig tunge vekter i noen måneder før hun var kvalifisert til mesterskapet. Konkurransene hun hadde deltatt i hadde vært mest for å prøve seg, men hun hadde fått toppresultater.

Før familien flyttet fra Storsteinnes i Troms til Albir i Spania, for tre år siden, har hun stort sett drevet med det som er vanlig der: Litt håndball og fotball, men mest lek. Selv sier hun at hun nok var litt lat før familien flyttet fra Storsteinnes i Troms til Albir i Spania.

– Jeg drev ikke med så mye fysisk aktivitet og var ganske misfornøyd med meg selv egentlig. Noen venner sa crossfit hadde endret livene deres, så jeg ga det et forsøk, forteller Lea.

LEA HORNE: Hun er 13 år og kan løfte vekten av pappa opp fra gulvet og over hodet. Foto: Fabian Ubeda/NRK

Kan ikke vinne premier

Treneren i den lokale crossfit-klubben så fort at hun var for sterk til å holde på med «bare» crossfit og oppmuntret henne til å forsøke å løfte litt vekter. Da handler det mer om rå styrke, mens man i crossfit trener både styrke og utholdenhet gjennom mange forskjellige øvelser.

Treneren terpet på løfteteknikk, og det er bare seks måneder siden hun gjorde sitt første tunge løft. Pappa Helge sliter ennå med å forstå hva som har skjedd.

– Jeg forstår det ennå ikke. Det er helt sykt. Hun ble nummer tre i klassen som går til 71 kilo. Hadde hun løftet i klassen over ville hun blitt nummer to. Hun løfter min kroppsvekt og vel så det. Det er helt vilt, sier pappa Helge.

PAPPA: – Det viktigste er at Lea har det godt og driver det slik hun vil selv, sier pappa Helge Horne. Han har også sjekket med eksperter at hun ikke står i fare for å skade seg når hun løfter tungt. Foto: Fabian Ubeda/NRK

Nøyaktig hvor sterk Lea kan bli, er ennå for tidlig å si, men spaniamesterskapet har avslørt et sterkt talent: Kanskje til og med landets sterkeste.

Siden Lea «bare» er 13 år skal treningen være mest for gøy. Hun velger selv hvor mye og ofte hun vil trene etter at hun har gjort leksene.

Det blir likevel som oftest opp mot fire timer trening hver dag. Fordi det er gøy, sier hun selv. Hun kan heller ikke vinne premier i nasjonale konkurranser som spaniamesterskapet ettersom hun ikke har spansk pass.

Poengmessig er hun likevel blant de sterkeste i verden.

Om hun melder seg inn i en norsk klubb kan hun kvalifisere seg til norgesmesterskapet og europamesterskapet. Det er det klubbene som avgjør, og pappa Helge er i kontakt med flere. Fremtiden ser lys ut, men det viktigste er at Lea tar vare på seg selv og det hun vil gjøre.

– Jeg er den samme gamle for vennene mine, men de synes det er kult. Det er mange eldre som sender meg meldinger om hvordan jeg klarer det, hver dag egentlig, og det er ganske kult.

MOTIVASJON: Venner i Spania inspirerte Lea til å begynne med crossfit og styrkeøvelser. Lea følte seg lat og ville bli mer fornøyd med seg selv. Foto: Fabian Ubeda/NRK

– Barn kan bli like sterke som voksne

– Dette skal hun gjøre for at hun vil det selv. Vi skal ikke presse på, og det er ikke for meg eller mamma hun skal gjøre dette. Det skal være gøy, og så er det viktig at vi bremser så hun ikke brenner lyset i begge endene.

De bremsene er til tider rødglødende, sier pappa Helge.

– Det er vel ikke mer enn tre til fire måneder før hun ber meg om å gå på rommet mitt når jeg har vært stygg, ellers så bærer hun meg dit. Pappa har blitt den minste i huset.

Svein Arne Pettersen er forskningsleder ved idrettshøgskolen ved UIT Norges arktiske universitet og beskriver Leas prestasjoner slik:

– Dette ser helt fantastisk ut. En 13 år gammel jente som gjør slike løft er imponerende.

Han sier barn relativt sett i prosent kan få den samme fremgangen i styrke som voksne.

Pettersen sier at det med rett teknikk ikke er noen fysiologiske grunner til at barn ikke kan løfte tungt på samme måte som voksne, selv om det i Norge ofte er satt en nedre aldersgrense på 15–16 år på treningssentre.

– Dersom barn og unge får god veiledning er det ingen farer ved at de driver med hard styrketrening. Selv om vi kulturelt sett heller bruker å oppfordre til utelek, kan det for eksempel like fullt virke skadeforebyggende for barn som for voksne, sier Pettersen.