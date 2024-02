– Et ekstraordinært løft.

Det sa kommentatoren på Weightlifting House TV etter at Solfrid Koanda løftet 160 kilo i støt. Det var totalt 50 kilo mer enn andreplassen i EM i bulgarske Sofia mandag.

Hun forsvarte dermed alle tre gull fra fjorårets europamesterskap.



– Dette er en fenomenal prestasjon av Solfrid og vi er meget fornøyde! Konkurransen i dag er et svært godt steg på veien mot OL i Paris.

Det sier trenerteamet Stian Grimseth og Sindre Madsgaard til Vektløfterforbundets hjemmeside.

Solfrid Koanda på seierspallen hvor hun tok imot tre EM-gull. Foto: Skjermbilde WEIGHTLIFTING HOUSE TV

Grimseth utdyper til NRK:

– Hun er veldig stabil fysisk og mentalt. Det ligger mye trening, en grundighet og fryktløshet bak dette gullet.

Sammenlagt løftet Koanda 280 kilo og er med det kun 4 kilo fra verdensrekorden i 87-kilosklassen.

Den kinesiske verdensrekordinnehaveren Xiaomei Liang blir Koandas største konkurrent i sommerens OL i Paris.

Hun løftet seg til fire norske og nordiske rekorder, opplyser Norges Vektløfterforbund.

Da Solfrid Koanda løftet 120 kilo i rykk etter at hun hadde mislyktes på 118 kilo. Foto: Skjerdump fra Weightlifting House TV

Første løft

Gullene tok Koanda i 87-kilosklassen og hadde i rykk hele 13 kg ned til andreplassen i Bulgaria.

Under kveldens konkurranse pågikk det tre samtidige konkurranser. Det skulle deles ut gull i både støt, rykk og en sammenlagttittel.

Mandag kveld løftet Koanda 120 kilo i sitt tredje og siste forsøk i rykk.

Forbedret nordisk rekord

Hun har forbedret alle sine tre nordiske rekorder.

Hun hadde tidligere en toppnotering på 156 kilo i støt. Mandag kveld forbedret hun sin personlige rekord med fire kilo.

Den tidligere bestenoteringen hennes var 272 kilo sammenlagt.

Fra tidligere har hun vunnet flere EM- og VM-titler, senest et VM-gull fra september.

Har mer inne

Når hun skal konkurrere i OL kommende sommer må hun ned i 81-kilosklassen.

– Det er etter planen frem mot OL, sier trener Stian Grimseth.

Han mener at Koanda fortsatt har fem til ti kilo i forbedringspotensial frem mot OL, til tross for at hun må konkurrere i en vektklasse som er seks kilo lettere enn mandagens EM-konkurranse.

Koanda var nominert til årets kvinnelige utøver og årets navn på Idrettsgallaen i januar. 25-åringen er OL-kvalifisert i 81-kilosklassen.