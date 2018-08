Holdt på å gi opp boligjakten – nå blir et hotellrom hjemmet hennes

– Nå kan jeg bo her til jeg får flytte for meg selv, sier Egersund-jenta takknemlig der hun står utenfor ett av Tromsøs hoteller.

Flere av dem tilbyr nå rom til studentene til det de kaller «kostpris». Det utgjør rundt tre tusen kroner i uka. Det er Studentparlamentet som har inngått avtale med hotellene.

For mange ungdommer betyr det at de slipper å forlate byen, men kan ha is i magen og håpe på at boligjakten ender lykkelig.

Hotelldirektør Øyvind Alapnes mener studenter er viktige for byen Tromsø, og tilbyr derfor billige hotellrom til de som ennå ikke har fått seg bolig. Foto: Eric Kama Steinberg / NRK

Øyvind Alapnes er direktør på Clarion Hotel The Edge.

– Vi tenker langsiktig og vet hvor viktig studentene er for Tromsø. Vi ønsker at de skal føle seg velkomne til byen. Nå har vi rundt 15 studenter innlosjert, forteller han.

Ifølge Studentparlamentet er det private leiemarkedet blitt mindre fordi stadig flere huseiere foretrekker å leie ut til turister i stedet for til studenter.

Airbnb tilbakeviser at de spiser av studentenes boligmarked.

I Tromsø er det bygd 500 nye studentboliger, men to dager før skolestart sto 1400 studenter på venteliste for bolig.

På landsbasis manglet over ti tusen studenter tak over hodet ved skolestart.

Lite belegg

Da kan hotell være en løsning den første tida av studieåret.

– Vi ser at det er færre utleieboliger i det private markedet, og da blir det vanskeligere for studenter å komme hit, sier Alapnes.

Poul Henrik Remmer er direktør på Scandic Ishavshotell. Han sier studentene er viktige, også som arbeidskraft.

– De jobber hos oss som ekstrahjelper og deltidsansatte, og vi er avhengige av at de kommer til Tromsø. Så når dette likevel er en stille periode for oss med bare 55 prosent belegg, stiller vi opp. Det har vi gjort i fem-seks år nå, forteller han.

Hotelldirektør Poul Henrik Remmer sier studenter er viktig arbeidskraft, og vil derfor hjelpe de som mangler bolig. Foto: Eric Kama Steinberg / NRK

Bor en uke

Og det er ikke bare de hotellene som har avtale med Studentparlamentet som forbarmer seg over de hjemløse studentene.

Smarthotel i Tromsø har så langt denne høsten hatt ti studenter som gjester.

Hotellsjef Marius Thorsen har så langt hatt ti studenter som gjester på hotellet. Foto: privat

– I gjennomsnitt bor de her i en uke før de får tak i bolig. Noen av dem har vært veldig sene med å starte boligjakten, andre har plutselig kommet inn på studier de sto på venteliste til, forteller hotellsjef Marius Thorsen.

Så mørkt ut

For Natalie Netland er det godt å ha et hotellrom å kalle «hjem» inntil videre.

Da hun var i ferd med å gi opp håpet, fikk hun napp på en leilighet gjennom morens venninne i Tromsø. I september får hun flytte inn.

– Det har vært vanskelig, og det så mørkt ut. Jeg vurderte å dra hjem igjen. Men nå har det heldigvis ordnet seg, smiler hun.